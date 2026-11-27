Sayıştay'ın Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2025 yılı düzenlilik denetim raporunda, başkentin içme suyu şebekesine verilen suyun yüzde 33,33'ünün kayıp olarak kayıtlara geçtiği ve 1,4 milyon su sayacının 10 yıllık kullanım süresini doldurduğu belirtildi. Rapordaki tespitler ile ASKİ yönetiminin sayaç değişim takvimine dair açıklamaları ve şehirler arası su tarifesi karşılaştırmaları başkent gündeminde öne çıktı.

Başkentte içme suyu altyapısı, sayaç yenileme süreçleri ve su tarifeleri, Sayıştay tarafından yayımlanan ASKİ 2025 Yılı Denetim Raporu'ndaki bulgularla yeniden gündeme taşındı. Raporda yer alan teknik verilere göre, 2025 yılında Ankara'da şebekeye verilen suyun yaklaşık üçte birinin kayıp olarak gerçekleştiği ve kent genelindeki su sayaçlarının önemli bir bölümünün periyodik muayene süresini aştığı kaydedildi.

Sayıştay Raporunda Su Kayıp Oranı: Yüzde 33,33

Sayıştayın ASKİ'ye ilişkin 2025 yılı denetim raporunda paylaşılan verilere göre, yıl içinde şebekeye 560 milyon 287 bin metreküpün üzerinde su verildi. Bu miktarın 186 milyon 717 bin metreküplük kısmı kayıp olarak hesaplandı ve yıllık su kayıp oranı yüzde 33,33 düzeyinde gerçekleşti.

Raporda kayıpların dağılımı ve nedenlerine dair şu tespitlere yer verildi:

Fiziksel altyapı kayıpları: Temin ve dağıtım hatları ile abone bağlantılarındaki arızalar sebebiyle 144 milyon 644 bin metreküp suyun kaybolduğu, bunun da sisteme giren her 100 metreküp suyun 25,82 metreküplük bölümüne karşılık geldiği belirtildi.

Mevzuat hedefleri: İlgili mevzuat uyarınca su kayıp oranının 2023 yılına kadar yüzde 30'a, 2028 yılına kadar ise yüzde 25'e düşürülmesi öngörülürken, 2025 yılındaki yüzde 33,33'lük gerçekleşmenin bu sınırların üzerinde kaldığı aktarıldı.

Hesaplama etkenleri: Raporda, bir önceki yıla göre kayıp oranında gerileme görülmesine karşın bu düşüşün yalnızca altyapı iyileştirmelerinden kaynaklanmadığı; ölçüm sistemlerindeki hassasiyet artışı ve 2025 yılında yaşanan su kesintilerinin de hesaplamalara etki ettiği değerlendirildi.

1,4 Milyon Su Sayacının Süresi Doldu, ASKİ'den 2 Yıl Planlaması

Denetim raporunda dikkat çekilen bir diğer başlık ise ölçüm doğruluğunu doğrudan etkileyen su sayaçları oldu. Ankara genelinde toplam 2 milyon 667 bin 254 su sayacı bulunurken, bunların yaklaşık 1,4 milyonunun 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmasına rağmen kullanılmaya devam ettiği tespit edildi. Sayıştay, ölçüm hatalarının idari su kayıplarını artıran temel unsurlar arasında yer aldığına işaret etti.

ASKİ yönetimi ise rapora verdiği yanıtta, kullanım süresini tamamlayan sayaçların değiştirilmesi amacıyla kapsamlı bir program hazırlandığını ve değişim sürecinin iki yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Su Tarifesi Karşılaştırmaları ve Değerlendirme Esasları

Denetim sonuçlarının kamuoyuna yansımasıyla birlikte başkentteki su fiyatları da yeniden tartışma konusu oldu.Basına yansıyan karşılaştırmalarda Ankara'da metreküp su fiyatının 156,19 TL olarak aktarıldığı;buna karşılık Kayseri'de 45,82 TL, Trabzon'da 54,52 TL ve Malatya'da 55,78 TL seviyelerinin yer aldığı belirtildi.

Bu rakamlar üzerinden yapılan kıyaslamada Ankara'daki birim fiyatın Kayseri'nin yaklaşık 3,4, Trabzon ve Malatya'nın ise yaklaşık 2,9 katı olduğu ifade edilirken; uzmanlar belediyeler arasında sağlıklı bir tarife karşılaştırması yapılabilmesi için abonelik türü,tüketim kademesi,atık su bedeli ve vergi kalemlerinin aynı kriterler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.