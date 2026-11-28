Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Yenimahalle, Beypazarı ve Çubuk ilçelerinde meydana gelen şebeke boru arızaları nedeniyle plansız su kesintileri uygulandığını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintilerin giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, bölgelere göre öngörülen su verme saatleri 12.00 ile 18.00 aralığında değişiyor.

Hafta sonu sabah saatlerinde başkent genelinde yaşanan şebeke arızaları, üç ayrı ilçede günlük yaşamı etkileyen plansız su kesintilerine yol açtı.28 Kasım 2026 Cumartesi günü Yenimahalle,Beypazarı ve Çubuk ilçelerindeki içme suyu hatlarında oluşan arızaların ardından ASKİ ekipleri arıza noktalarında müdahale başlattı. Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre onarım çalışmalarının bölge bazında saat 12.00 ile 18.00 arasında tamamlanması hedefleniyor.

Yenimahalle İvedikköy'de Kesinti Saat 18.00'e Kadar Sürecek

Günün en uzun süreli kesintisi Yenimahalle ilçesinde yaşanıyor. İvedikköy Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde yer alan 100 milimetrelik duktil boruda meydana gelen arıza sebebiyle saat 08.50 itibarıyla su kesintisine gidildi.

Onarım çalışmalarının akşam saat 18.00'de tamamlanmasının planlandığı bölgede kesintiden doğrudan etkilenen noktalar şu şekilde açıklandı:

İvedikköy Mahallesi ASKİ lojmanları

Anadolu Bulvarı ve çevresi

Petrol Ofisi ve Koçak Fırın civarı

Beypazarı'nda İki Farklı Mahallede Şebeke Arızası

Beypazarı ilçesinde ise sabah saatlerinde iki ayrı polietilen boru hattında arıza meydana geldi. İlçe genelinde etkilenen mahalleler ve öngörülen kesinti saatleri şöyle sıralandı:

Ayvaşık Mahallesi: Boztepe Küme Evleri Nakliyeciler Sitesi'ndeki 110'luk polietilen boru hattında oluşan arıza nedeniyle saat 10.10 ile 13.00 arasında bölgedeki konutların bir kısmına su verilemiyor.

Kurtuluş Mahallesi: Milli Egemenlik Caddesi'ndeki 110'luk polietilen boru hattında yaşanan arıza sebebiyle saat 10.15 ile 12.00 aralığında caddenin bir bölümünde su kesintisi uygulanıyor.

Çubuk Esenboğa'da Çalışma Sırasında Boru Hattı Zarar Gördü

Kesinti listesinde yer alan üçüncü ilçe olan Çubuk'ta ise arıza dış müdahale sonucu ortaya çıktı.Esenboğa Mahallesi Batubey Caddesi üzerinde bir firmanın yürüttüğü çalışma sırasında içme suyu boru hattına zarar verilmesi üzerine saat 10.10'da plansız kesinti başlatıldı. Batubey Caddesi ve bağlı sokakları etkileyen bu kesintinin saat 12.00 itibarıyla giderilmesi öngörülüyor.

28 Kasım 2026 Cumartesi Ankara Su Kesintisi Özeti

Vatandaşların mahalle ve saat bilgilerini hızlıca kontrol edebilmesi için üç ilçedeki güncel kesinti tablosu şu şekilde özetleniyor:

İlçe Mahalle / Bölge Kesinti Nedeni Başlangıç Saati Tahmini Bitiş Saati Yenimahalle İvedikköy Mah. (Anadolu Bulvarı, ASKİ lojmanları ve civarı) 100 mm duktil boru arızası 08.50 18.00 Beypazarı Ayvaşık Mah. (Boztepe Küme Evleri Nakliyeciler Sitesi) 110'luk polietilen boru arızası 10.10 13.00 Beypazarı Kurtuluş Mah. (Milli Egemenlik Cad. bir kısmı) 110'luk polietilen boru arızası 10.15 12.00 Çubuk Esenboğa Mah. (Batubey Cad. ve bağlı sokaklar) Firma çalışması sırasında boru hasarı 10.10 12.00

Tamir Sonrası Şebeke Basıncına Dikkat

ASKİ ekiplerinin arıza noktalarındaki tamir ve kaynak işlemlerini belirtilen saatlerde bitirmesi beklenirken, şebekeye yeniden su verilmesinin ardından hat basıncının normale dönmesi ve özellikle üst katlara suyun ulaşması kısa bir zaman alabiliyor. Yetkililer, kesintiden etkilenen bölgelerdeki abonelerin musluklarını kontrollü kullanmalarını ve suyun ilk akışında berraklık sağlanana kadar tedbirli davranmalarını hatırlatıyor.