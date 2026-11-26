Başkentte bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren Bilimfest, Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında her gün 08.00-17.00 saatlerinde kapılarını açan festivalde 32 farklı etkinlik ve teknoloji gösterisi düzenlenirken, organizasyonda 15-20 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Ankara'da gençleri, öğrencileri ve aileleri bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan Bilimfest, Sincan'da kapılarını açtı. Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde 26, 27 ve 28 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, üç gün boyunca bilim gösterileri, atölyeler ve teknoloji deneyim alanlarıyla başkentlileri ağırlıyor. Açılış gününde 15-20 bin aralığında ziyaretçi hedefiyle yola çıkan festival, ilçe ve kent genelinde yoğun ilgi görüyor.

Bilimfest Ne Zaman, Nerede ve Saat Kaçta Yapılıyor?

Katılımcıların ve öğrencilerin gün boyu programları takip edebilmesi için festivalin temel takvim ve mekan bilgileri şöyle netleşti:

Tarih: 26, 27 ve 28 Kasım 2026 (Perşembe, Cuma, Cumartesi)

Ziyaret Saatleri: Her gün saat 08.00 ile 17.00 arası

Mekan: Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi

Üç güne yayılan program sayesinde hem okul gruplarının hem de hafta sonuna doğru aileleriyle birlikte alana gelmek isteyen ziyaretçilerin stant ve etkinliklerden verimli şekilde yararlanması amaçlanıyor.

Açılış Konuşması Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan

Festivalin resmi açılış programı da ilk gün gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 26 Kasım 2026 günü saat 11.30'da yaptı. Belediyenin davet duyurusunda basın mensuplarının da etkinlikte yer almasının özellikle istendiği belirtilirken, açılışla birlikte fuar merkezindeki teknoloji stantları ve etkileşimli alanlar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

32 Etkinlik ve Teknoloji Gösterileriyle Gençlere İlham Veren Atmosfer

Bilimfest kapsamında toplam 32 farklı etkinlik katılımcılarla buluşuyor. Bilimsel deneyler, teknoloji sunumları, gençlerin merak duygusunu harekete geçiren uygulamalı gösteriler ve eğitici oturumlarla zenginleştirilen program, teorik bilgiyi sahada deneyimleme fırsatı sunuyor.

Özellikle öğrencilerin erken yaşta bilim kültürüyle tanışmasını, üretken düşünme becerilerini geliştirmesini ve geleceğin teknolojilerine yakından bakmasını hedefleyen festivalin, 28 Kasım Cumartesi akşamına kadar başkentte bilim ve eğitim gündeminin en hareketli duraklarından biri olması bekleniyor.