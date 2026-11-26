Ankara'nın Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır yaşanan sel ve su baskını sorununa karşı ASKİ tarafından başlatılan dev altyapı hamlesinde kritik eşik aşıldı. Gülhane ve Selçuklu caddeleri ile Gülgün Sokak'ta yeni yağmur suyu ve atık su hatları tamamlanarak asfalt serimiyle trafiğe açılırken, Gün Sazak Caddesi'nde yalnızca 20 metrelik son etap kaldı.

Başkentte özellikle sağanak yağış dönemlerinde kronikleşen su baskını sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmayı hedefleyen ASKİ Genel Müdürlüğü, Keçiören'de uzun yıllardır gündemde olan altyapı çalışmasında önemli bir aşamayı tamamladı. Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır devam eden sel ve su baskını problemini çözmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, yeni yağmur suyu hatlarının çapı 2 bin 800 milimetreye kadar çıkarıldı. Proje kapsamında hem mevcut altyapı yenilendi hem de bölge gelecekteki yoğun yağışlara karşı çok daha dirençli hale getirildi.

Yağmur Suyu Geçiş Kesiti 3 Kat Büyütüldü

ASKİ'nin Basınevleri Mahallesi'nde hayata geçirdiği altyapı dönüşümünde eski ve kapasitesi yetersiz kalan hatların yerine 2 bin 800 milimetreye ulaşan yüksek kapasiteli yağmur suyu hatları inşa edildi. Yapılan teknik düzenlemeyle birlikte:

Yağmur suyu geçiş kesiti 3 kat büyütüldü ve ani sağanaklarda suyun yüzeyde birikmeden hızlıca tahliye edilmesinin önü açıldı.

Atık su ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrıldı , böylece taşkın ve geri tepme riskleri en aza indirildi.

Bölgenin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına değil, ilerleyen yıllarda yaşanabilecek aşırı yağış senaryolarına da dayanıklı bir altyapıya kavuşması sağlandı.

Tamamlanıp Trafiğe Açılan Cadde ve Sokaklar Hangileri?

Çalışmaların tamamlandığı noktalarda asfalt serimi de gerçekleştirilerek mahalle sakinlerinin ve sürücülerin ulaşımı yeniden normale döndürüldü:

Gülhane Caddesi: Caddede başlatılan 456 metre yağmur suyu ve 355 metre atık su hattı imalatlarının ardından ASKİ'nin öz kaynaklarıyla asfalt serimi yapıldı ve cadde tamamen araç trafiğine açıldı.

Selçuklu Caddesi: Farklı çap ve kesitlerde toplam 1.713 metre yağmur suyu hattı ile 1.981 metre atık su hattının yapımı bitirilerek asfaltlama tamamlandı ve yol ulaşıma açıldı.

Gülgün Sokak: Kaya zemin ve yoğun yapılaşma koşullarına rağmen yürütülen çalışmalarla sokakta yeni yağmur suyu hatları döşendi, atık su ve yağmur suyu hatları ayrıştırıldı ve asfalt serimi sonrasında sokak yeniden kullanıma sunuldu.

Gün Sazak Caddesi'nde Sadece 20 Metre Kaldı

Mahalledeki projenin son halkası olan Gün Sazak Caddesi'nde de yağmur suyu ve atık su hattı imalatları büyük ölçüde tamamlandı. Kaya zemin ve yoğun yapılaşmanın oluşturduğu zorlu saha şartlarına rağmen cadde üzerinde devam eden yalnızca 20 metrelik atık su hattı imalatının da kısa sürede bitirilmesiyle Basınevleri Mahallesi'ndeki altyapı dönüşümünün tamamen sonuçlanması bekleniyor.