Ankara mutfak sektöründe 2026 yılı güncel maaş dağılımı, yerel işletmelerden kurumsal mutfaklara kadar tüm pozisyonlar için açıklandı. Aşçı yardımcısından hamurkara, ustabaşından kurum aşçılığına kadar uzanan geniş skalada, pozisyon ve uzmanlığa göre ödenen ortalama aylık ücretler sektöre ışık tutuyor.

Türkiye’nin en kalabalık ve gastronomi açısından en hareketli metropollerinden biri olan başkent Ankara’da, yeme-içme sektörü hızla büyümeye devam ediyor.

Geleneksel kebap salonlarından modern pizzerialara, lüks restoranlardan pastanelere ve toplu yemek üreten kurumsal kurumlara kadar geniş bir yelpazede binlerce mutfak profesyoneli istihdam ediliyor.

Sektördeki nitelikli eleman ihtiyacı ve değişen ekonomik koşullar, mutfak çalışanlarının maaş beklentilerini ve işverenlerin sunduğu teklifleri doğrudan etkiliyor. Ankara piyasasındaki yerel işletmelerde ve restoranlarda unvanlara göre ödenen güncel ortalama aylık rakamlar netlik kazandı.

Uzmanlık ve Pozisyona Göre Güncel Ücret Dağılımı

Ankara genelindeki mutfak hiyerarşisinde, çalışanların uzmanlık alanlarına ve üstlendikleri sorumluluklara göre belirlenen güncel maaş aralıkları şu şekildedir:

Aşçı / Usta (Restoran / Kebap / Pizza / Pastane): Mutfakların kalbinde yer alan, farklı branşlarda uzmanlaşmış deneyimli ustalar 90.000 TL ile 100.000 TL arasında değişen aylık kazançlar elde etmektedir.

Ustabaşı / Şef: Mutfak operasyonunu koordine eden, kalite ve disiplini sağlayan ustabaşı ve şef pozisyonlarındaki çalışanların maaşları ortalama 100.000 TL seviyesindedir.

Hamurkar: Özellikle Ankara'nın köklü pastanelerinde, pide ve kebap salonlarında büyük talep gören uzman hamurkarlar, özel yetenek gerektiren bu alanda 120.000 TL civarında ücretlerle karşılık bulmaktadır.

Soğuk Mezeci: Zengin menülerin vazgeçilmezi olan soğuk mutfak ve meze hazırlıklarında uzmanlaşan personeller 80.000 TL – 85.000 TL aralığında maaş almaktadır.

Aşçı Yardımcısı: Mutfakta ustanın en büyük destekçisi olan yardımcı pozisyonundaki çalışanlar için belirlenen ortalama rakam 80.000 TL düzeyindedir.

Kepçeci: Büyük ölçekli mutfaklarda ve yemekhanelerde seri üretim sürecinde görev yapan kepçeciler 65.000 TL kazanmaktadır.

Çırak / Kalfa: Mutfak kültürünü çekirdekten öğrenen, yetişme aşamasındaki çırak ve kalfalar ise deneyim sürelerine bağlı olarak 40.000 TL ile 80.000 TL arasında değişen ücretlerle çalışmaktadır.

Özel / Kreş veya Kurum Aşçılığı (Gündüzlü): Kreş, okul ve benzeri özel kurumlarda gündüzlü statüde görev yapan aşçılar ise 40.000 TL – 52.000 TL aralığında bir gelir elde etmektedir.

Mutfak Sektöründe Deneyim ve İş Yeri Ölçeğinin Önemi

Ankara’da mutfak sektöründe maaşları yukarı çeken en önemli etkenlerin başında ustalık belgesi, hijyen sertifikaları ve operasyonel hız gelmektedir. Özellikle kebap, hamur işleri ve pastane branşlarında uzmanlaşmış kalifiye eleman açığı, işletmelerin daha rekabetçi teklifler sunmasına zemin hazırlamaktadır. Başkentte kariyerini sürdüren mutfak profesyonelleri için güncellenen bu rakamlar, sektördeki ekonomik dengelerin ve emek yoğun çalışmanın karşılığını bulmaya başladığını gösteriyor.