Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki belediyenin de aralarında bulunduğu üç belediyede zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için başvuru süreci başlıyor. Aralık, Pursaklar ve Didim belediyelerinin personel alımlarına başvurular 19 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Adayların mezuniyet, KPSS ve ilgili kadrolara ilişkin özel şartları karşılaması gerekiyor.

Ankara'da belediyede çalışmak isteyen adayları ilgilendiren yeni personel alımı süreci başlıyor. Pursaklar Belediyesinin de yer aldığı üç belediyenin zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına yönelik başvuru tarihleri duyuruldu.

19 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak başvurular, belediyelere göre farklı tarihlerde sona erecek. Alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirlenen genel şartların yanı sıra kadrolara özel mezuniyet ve KPSS koşulları da aranacak.

İlanlarda lise ve üzeri eğitim düzeylerine yönelik kadrolar bulunurken her belediyenin başvuru şartları ayrı değerlendirilecek.

Ankara Pursaklar Belediyesi Personel Alımı Başvuru Tarihleri

Üç belediyenin personel alımı için açıklanan başvuru takvimi şu şekilde:

Belediye Başvuru tarihleri Ankara Pursaklar Belediyesi 19-23 Ekim 2026 Aralık Belediyesi 19-21 Ekim 2026 Didim Belediyesi 19-23 Ekim 2026

Pursaklar Belediyesine başvurular 23 Ekim Cuma günü sona erecek. Paylaşılan bilgilerde Pursaklar Belediyesinin kadro sayısı ve kadrolara özel KPSS puanları belirtilmedi.

Belediye Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı Başvuru Şartları

Belediyelerin personel alımlarına katılacak adayların taşıması gereken genel koşullar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik yönünden gerekli şartları karşılamak.

Görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvurulacak kadronun mezuniyet ve KPSS şartlarını sağlamak.

İlgili kadro için belirlenen diğer özel koşulları taşımak.

Zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarında ayrıca ilgili yönetmeliklerde düzenlenen fiziki yeterlilik ve diğer özel koşullar uygulanabiliyor.

Didim Belediyesi 18 Zabıta Memuru Alacak

Paylaşılan kadro bilgilerine göre Didim Belediyesi, lisans mezunları arasından 18 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Bu kadrolar için adayların KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Belediye Personel Alımlarında Başvuru Süreci

Ankara Pursaklar, Aralık ve Didim belediyelerinde başvuru süreci 19 Ekim'de başlayacak. Başvuruların sona ermesinin ardından ilgili belediyelerin ilanlarında belirlenen usullere göre aday değerlendirmeleri gerçekleştirilecek.

Böylece Ankara'da belediye kadrolarında görev almak isteyen adaylar için Pursaklar Belediyesinin 23 Ekim'e kadar devam edecek personel alımı takvimi başlamış olacak.