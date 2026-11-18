Ankara’da BELPA kafeler kış saatine geçti. Batıkent Teras, Buz Pateni, Gazipark’taki iki işletme ve Sıhhiye, Ulus, Kızılay Zafer Genç Akademi kafeleri 21.30’a kadar açık. Karagöl, Beşevler ve Cepa’da ise kapanış saati 17.00. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin duyurduğu 21 işletmenin şube şube açılış ve kapanış saatleri.

Ankara’da iş çıkışı ya da ders sonrası BELPA’ya uğramak isteyenler için yedi seçenek saat 21.30’a kadar açık. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Kasım’da duyurduğu kış programında bu işletmelerin tamamı 09.00’da açılıyor.

Kent merkezinde üçü Genç Akademilerde hizmet veriyor. Batıkent’te Teras Kafe, Bahçelievler’de Buz Pateni BELPA Kafe, Atatürk Orman Çiftliği tarafında ise Gazipark’taki iki işletme aynı saatte kapanıyor.

Size en yakın akşam açık BELPA hangisi?

Kızılay’da aradığınız şube, Cumhuriyet Mahallesi Zafer Meydanı 3/A adresindeki Genç Akademi Zafer’de. Sıhhiye’deki BELPA için Sağlık Mahallesi Aksu Caddesi No. 6/A adresine, eski çok katlı otoparkın Genç Akademi’ye dönüştürülen bölümüne bakın. Ulus’taki şubeyi arıyorsanız adres Gençlik Parkı içindeki Genç Akademi Ulus. Böylece merkezde akşam planı yapanlar Zafer Meydanı, Sıhhiye ve Gençlik Parkı arasında kendilerine yakın noktayı seçebiliyor.

Bahçelievler’de akşam açık şube, Yukarı Bahçelievler’deki BELPA Buz Pateni Tesisi’nde. Beşevler BELPA Kafe de sabah 09.00’da açılıyor, ancak onun kapanış saati 17.00. Benzer bir fark Batıkent ve Demetevler arasında var. Batıkent Teras 21.30’a, Demetevler 18.00’e kadar hizmet veriyor. Gazipark’ta ise duyuruda ayrı ayrı yer alan Restoran Kafe ile Kafe için saatler aynı. İki işletme de 09.00–21.30 arasında açık.

21 BELPA işletmesinin kış çalışma saatleri

Çizelgede 22 satırda 21 işletme yer alıyor. Karagöl Kafe Restoran’ın hafta içi ve hafta sonu saatleri ayrı satırlarda duyurulmuş. İşletme her iki durumda da 09.00–17.00 arasında açık olduğu için tabloda tek satırda gösterildi.

BELPA işletmesi Açılış Kapanış Batıkent BELPA Teras Kafe 09.00 21.30 Buz Pateni BELPA Kafe 09.00 21.30 Gazipark Restoran Kafe 09.00 21.30 Gazipark Kafe 09.00 21.30 Sıhhiye Genç Akademi BELPA Kafe 09.00 21.30 Ulus Genç Akademi BELPA Kafe 09.00 21.30 Kızılay Zafer Genç Akademi BELPA Kafe 09.00 21.30 Ankapark Kafe 11.00 21.00 Doğal Yaşam Parkı BELPA Kafe 10.00 21.00 30 Ağustos Zafer Kafe Restoran 10.00 20.00 Çubuk-1 Barajı Restoran Kafe 10.00 20.00 Altınpark Expo BELPA Restoran Kafe 11.00 19.00 Beypazarı Aile Yaşam Merkezi BELPA Kafe 11.00 19.00 Demetevler BELPA Kafe 10.00 18.00 Triportör Doğal Yaşam Parkı Kafe 12.00 18.00 Ankapark Kedili BELPA Büfe 12.00 18.00 Çubuk-1 Barajı Restoran Büfe 12.00 18.00 BAKAP BELPA Kafe 10.00 18.00 Karagöl BELPA Kafe Restoran 09.00 17.00 Beşevler BELPA Kafe 09.00 17.00 Cepa BELPA Kafe 09.00 17.00

Aynı parkta kafe ve büfe farklı saatte kapanıyor

Akşam için parkta mola planlayanların çizelgede işletmenin tam adına bakması önemli. Ankapark Kafe 21.00’e kadar açıkken aynı alandaki Kedili BELPA Büfe 18.00’de kapanıyor. Aradaki üç saatlik fark, özellikle akşam uğrayacak ziyaretçiler için önemli. Çubuk-1 Barajı’nda da restoran kafe 10.00–20.00, büfe ise 12.00–18.00 arasında hizmet veriyor. Sabah 11.00’de veya akşam 19.00’da baraja giden biri için çizelgede açık görünen seçenek restoran kafe.

Doğal Yaşam Parkı’nda ise ana BELPA Kafe 10.00’da açılıp 21.00’de kapanıyor. Triportör Kafe 12.00’de açılıyor ve 18.00’de kapanıyor. Park gezisini akşamüstüne bırakanlar için iki işletme arasındaki fark üç saat. Altınpark Expo ve Beypazarı Aile Yaşam Merkezi şubeleri ise 19.00’a kadar açık. BAKAP ziyaretini günün sonuna bırakanlar için kafenin kapanış saati 18.00.