Ankara’da iş çıkışı ya da ders sonrası BELPA’ya uğramak isteyenler için yedi seçenek saat 21.30’a kadar açık. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Kasım’da duyurduğu kış programında bu işletmelerin tamamı 09.00’da açılıyor.
Kent merkezinde üçü Genç Akademilerde hizmet veriyor. Batıkent’te Teras Kafe, Bahçelievler’de Buz Pateni BELPA Kafe, Atatürk Orman Çiftliği tarafında ise Gazipark’taki iki işletme aynı saatte kapanıyor.
Size en yakın akşam açık BELPA hangisi?
Kızılay’da aradığınız şube, Cumhuriyet Mahallesi Zafer Meydanı 3/A adresindeki Genç Akademi Zafer’de. Sıhhiye’deki BELPA için Sağlık Mahallesi Aksu Caddesi No. 6/A adresine, eski çok katlı otoparkın Genç Akademi’ye dönüştürülen bölümüne bakın. Ulus’taki şubeyi arıyorsanız adres Gençlik Parkı içindeki Genç Akademi Ulus. Böylece merkezde akşam planı yapanlar Zafer Meydanı, Sıhhiye ve Gençlik Parkı arasında kendilerine yakın noktayı seçebiliyor.
Bahçelievler’de akşam açık şube, Yukarı Bahçelievler’deki BELPA Buz Pateni Tesisi’nde. Beşevler BELPA Kafe de sabah 09.00’da açılıyor, ancak onun kapanış saati 17.00. Benzer bir fark Batıkent ve Demetevler arasında var. Batıkent Teras 21.30’a, Demetevler 18.00’e kadar hizmet veriyor. Gazipark’ta ise duyuruda ayrı ayrı yer alan Restoran Kafe ile Kafe için saatler aynı. İki işletme de 09.00–21.30 arasında açık.
21 BELPA işletmesinin kış çalışma saatleri
Çizelgede 22 satırda 21 işletme yer alıyor. Karagöl Kafe Restoran’ın hafta içi ve hafta sonu saatleri ayrı satırlarda duyurulmuş. İşletme her iki durumda da 09.00–17.00 arasında açık olduğu için tabloda tek satırda gösterildi.
|BELPA işletmesi
|Açılış
|Kapanış
|Batıkent BELPA Teras Kafe
|09.00
|21.30
|Buz Pateni BELPA Kafe
|09.00
|21.30
|Gazipark Restoran Kafe
|09.00
|21.30
|Gazipark Kafe
|09.00
|21.30
|Sıhhiye Genç Akademi BELPA Kafe
|09.00
|21.30
|Ulus Genç Akademi BELPA Kafe
|09.00
|21.30
|Kızılay Zafer Genç Akademi BELPA Kafe
|09.00
|21.30
|Ankapark Kafe
|11.00
|21.00
|Doğal Yaşam Parkı BELPA Kafe
|10.00
|21.00
|30 Ağustos Zafer Kafe Restoran
|10.00
|20.00
|Çubuk-1 Barajı Restoran Kafe
|10.00
|20.00
|Altınpark Expo BELPA Restoran Kafe
|11.00
|19.00
|Beypazarı Aile Yaşam Merkezi BELPA Kafe
|11.00
|19.00
|Demetevler BELPA Kafe
|10.00
|18.00
|Triportör Doğal Yaşam Parkı Kafe
|12.00
|18.00
|Ankapark Kedili BELPA Büfe
|12.00
|18.00
|Çubuk-1 Barajı Restoran Büfe
|12.00
|18.00
|BAKAP BELPA Kafe
|10.00
|18.00
|Karagöl BELPA Kafe Restoran
|09.00
|17.00
|Beşevler BELPA Kafe
|09.00
|17.00
|Cepa BELPA Kafe
|09.00
|17.00
Aynı parkta kafe ve büfe farklı saatte kapanıyor
Akşam için parkta mola planlayanların çizelgede işletmenin tam adına bakması önemli. Ankapark Kafe 21.00’e kadar açıkken aynı alandaki Kedili BELPA Büfe 18.00’de kapanıyor. Aradaki üç saatlik fark, özellikle akşam uğrayacak ziyaretçiler için önemli. Çubuk-1 Barajı’nda da restoran kafe 10.00–20.00, büfe ise 12.00–18.00 arasında hizmet veriyor. Sabah 11.00’de veya akşam 19.00’da baraja giden biri için çizelgede açık görünen seçenek restoran kafe.
Doğal Yaşam Parkı’nda ise ana BELPA Kafe 10.00’da açılıp 21.00’de kapanıyor. Triportör Kafe 12.00’de açılıyor ve 18.00’de kapanıyor. Park gezisini akşamüstüne bırakanlar için iki işletme arasındaki fark üç saat. Altınpark Expo ve Beypazarı Aile Yaşam Merkezi şubeleri ise 19.00’a kadar açık. BAKAP ziyaretini günün sonuna bırakanlar için kafenin kapanış saati 18.00.
Yorum Yap