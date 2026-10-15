Etimesgut’ta Çelebi Çayırı, canlı maç yayınlarıyla sporseverleri buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin son duyurusunda Galatasaray–Barcelona karşılaşmasının birlikte izlendiği belirtilirken, yeni yayınların hangi gün ve saatte yapılacağı merak ediliyor. Peki, Çelebi Çayırı nerede bulunuyor, hangi karşılaşmalar gösteriliyor ve güncel program nasıl öğreniliyor? İşte alana gitmeden önce kontrol edilmesi gereken bilgiler ve adres ayrıntıları.

Ankara’da karşılaşmaları kalabalık bir ortamda takip etmek isteyenler için Çelebi Çayırı’ndaki maç yayınları sürüyor. Etimesgut Belediyesi, 14 Ekim 2026 tarihli duyurusunda Galatasaray–Barcelona karşılaşmasının alanda vatandaşlarla birlikte izlendiğini bildirdi. Açıklama, ilçedeki spor buluşmalarının devam ettiğini ortaya koyarken, bir sonraki yayın için plan yapanların dikkat etmesi gereken bir ayrıntı da bulunuyor: Haberde gelecek karşılaşmaları sıralayan, gün ve saat bilgisi içeren bir takvim yer almıyor.

Çelebi Çayırı’nda hangi maçlar yayınlanıyor?

Belediyenin açıklamasına göre yayınlar; millî takımların karşılaşmalarını, önemli spor organizasyonlarını ve Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil eden takımların maçlarını kapsıyor. Son duyuruda örnek verilen karşılaşma ise Galatasaray–Barcelona maçı oldu.

Bu bilgi, belirli bir ligdeki bütün karşılaşmaların ya da her akşam bir maçın gösterileceği anlamına gelmiyor. İzlemek istediği karşılaşma için Çelebi Çayırı’na gitmeyi düşünenlerin, o maça özel yayın bilgisini kontrol etmesi gerekiyor. Takımların normal maç takviminde yer alan bir karşılaşmanın, ayrıca etkinlik duyurusu olmadan alanda gösterileceği varsayılmamalı.

Yeni maçların tarih ve saatleri açıklandı mı?

15 Ekim sabahı kontrol edilen belediye haberinde, sonraki yayınlara ilişkin kesinleşmiş maç isimleri ve başlangıç saatleri bulunmuyor. Dolayısıyla mevcut açıklamadan hareketle “bu akşam şu karşılaşma yayınlanacak” şeklinde bir program çıkarmak mümkün değil.

Burada karşılaşmanın başlama saati ile alandaki etkinliğin başlangıç saatini ayırmak da gerekiyor. Bir spor müsabakasının fikstürdeki saati, Çelebi Çayırı için yapılmış bir organizasyon açıklamasının yerine geçmiyor. Yeni bir duyuru yayımlandığında karşılaşmanın adı, yayın tarihi ve etkinlik saati birlikte kontrol edilmeli.

Çelebi Çayırı maç programı nereden takip edilir?

Programı kontrol etmek için ilk başvuru noktası Etimesgut Belediyesi’nin resmî internet sitesindeki haber ve duyuru bölümleri olabilir. Belediye sitesinde maç yayınlarına ilişkin haberler yayımlanıyor.

Yeni yayın hakkında açık bir duyuruya ulaşılamaması durumunda belediyenin 0312 246 11 00 numaralı iletişim hattından bilgi istenebilir. Görüşmede yalnızca “maç yayını var mı?” sorusunu yöneltmek yerine, karşılaşmanın adını ve tarihini söylemek daha net yanıt alınmasını sağlayabilir. Katılım koşulları ve varsa program değişikliği de aynı görüşmede sorulabilir.

Çelebi Çayırı nerede, nasıl bulunur?

Belediyenin tesis tanıtımına göre Çelebi Çayırı, Piyade Mahallesi’nde, Kürşat Caddesi üzerindeki 1555. Sokak ile 1557. Sokak kesişiminde bulunuyor. Etimesgut’taki alanın büyüklüğü 13 bin metrekare olarak belirtiliyor ve tesiste LED ekran yer alıyor.

İlk kez gidecek ziyaretçiler, belediyenin Çelebi Çayırı tanıtım sayfasındaki yol tarifi için sunulan QR koddan yararlanabilir. Navigasyonda yalnızca yer adını aratmak yerine mahalle ve sokak bilgilerini de karşılaştırmak, doğru noktaya ulaşmayı kolaylaştırır. Toplu taşımayla gitmeyi planlayanların ise dönüş saatini kendi güzergâhlarına göre önceden kontrol etmesi faydalı olur.

Alana gitmeden önce hangi ayrıntılara bakılmalı?

Maç izleme planında öncelik, o gün için yayın yapılıp yapılmayacağını öğrenmek olmalı. Ardından başlangıç saati, ulaşım ve katılım koşulları kontrol edilebilir. Özellikle ailece gidecekler için dönüş planını önceden yapmak, etkinlik sonrasında yaşanabilecek belirsizliği azaltır.

Tesisle ilgili bir başka önemli bilgi de kullanım amacıyla ilgili: Belediyenin tanıtım sayfasında Çelebi Çayırı’nın mangal yapılmasına uygun olmadığı açıkça belirtiliyor. Bu nedenle maç izleme planı, mangal yapılabilecek bir piknik alanı beklentisiyle hazırlanmamalı. Yeni yayınların ayrıntıları için ise etkinlik tarihine en yakın resmî bilgilendirme esas alınmalı.