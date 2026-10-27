Ankara’da bu akşam tiyatroya gitmek isteyenler için farklı sahnelerde dört oyun öne çıkıyor. Gişe, Kılıçarslan, Sen de Gitme Triyandafilis ve Adel Seni Seçti’nin saatleri ve salonları belli. Bilet fiyatları ise kategoriye göre değişiyor; bazı seanslar tükenmiş görünüyor. İşte 27 Ekim gösterimleri için hazırlanan karşılaştırma ve yola çıkmadan önce bilinmesi gerekenler.

Ankara’da 27 Ekim 2026 Salı akşamı tiyatro planı yapanlar, farklı sahnelerde dört oyun arasından seçim yapabilecek. Gişe saat 18.30’da, Kılıçarslan, Sen de Gitme Triyandafilis ve Adel Seni Seçti ise saat 20.00’de başlayacak.

Bilet fiyatları oyun ve koltuk kategorisine göre değişiyor. Ayrıca fiyat listesinde bir kategorinin görünmesi, o kategoride satışa açık koltuk bulunduğu anlamına gelmeyebiliyor. Özellikle Sen de Gitme Triyandafilis’in bu akşamki seansı, kontrol edilen satış kaydında tükenmiş görünüyor.

Oyun 27 Ekim Salı Salon Kontrol edilen bilet bilgisi Gişe 18.30 Oda Tiyatrosu İndirimli kategori 120 TL, tam kategori 200 TL’den başlıyor Kılıçarslan 20.00 Büyük Tiyatro İndirimli balkon 80 TL, tam balkon 145 TL Sen de Gitme Triyandafilis 20.00 Etimesgut CKM Sahnesi Bu akşamki seans tükenmiş; fiyat görüntülenmiyor Adel Seni Seçti 20.00 Çankaya Belediyesi ASM Mavi Salon İndirimli kategori 120 TL, tam kategori 200 TL’den başlıyor

Tablodaki rakamlar, satış sayfalarında görülen kategori fiyatlarıdır. Başlangıç ekranlarında 80,01 TL ve 120,01 TL gibi tutarlar da gösteriliyor. Koltuk durumu ve ödeme toplamı işlem sırasında değişebilir.

Gişe: Akşamın Erken Seansı Oda Tiyatrosu’nda

Gişe, 27 Ekim’de saat 18.30’da Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Jean Tardieu’nun yazdığı, Ergin Özdemir’in yönettiği oyun için satış sayfasında süre 55 dakika, yaş sınırı ise 10+ olarak belirtiliyor.

Biletinial’da bu seansın ikinci kategori fiyatı indirimli 120 TL, tam 200 TL; birinci kategori fiyatı ise indirimli 330 TL, tam 450 TL olarak listeleniyor. Kontrol edilen farklı satış kayıtlarında koltuk durumu değişiklik gösterdiğinden, bilet alınabilirliği seçilen seans ekranından yeniden kontrol edilmeli.

Kılıçarslan: Büyük Tiyatro’da Saat 20.00’de

Tarih temalı bir oyun izlemek isteyenler için Kılıçarslan, saat 20.00’de Büyük Tiyatro’da sahne alacak. Bu akşamki gösterimin satış sayfasında indirimli balkon 80 TL, tam balkon 145 TL olarak görünüyor.

Diğer seçeneklerde ikinci kategori indirimli 120 TL ve tam 200 TL, birinci kategori indirimli 330 TL ve tam 450 TL. Loca fiyatı ise 780 TL olarak listeleniyor. En düşük rakamın indirimli balkon kategorisine ait olduğuna dikkat edilmeli.

Sen de Gitme Triyandafilis: Bu Akşamki Seans Tükendi

Ayla Kutlu’nun aynı adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan Sen de Gitme Triyandafilis, saat 20.00’de Etimesgut CKM Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Müzikli oyun, resmî tanıtımında Triyandafilis’in ve Hatay’da gidenlerle kalanların hikâyesi üzerinden anlatılıyor.

Biletinial’ın kontrol edilen kaydında 27 Ekim seansı tükenmiş olarak işaretleniyor. Bu seans için fiyat görüntülenmediğinden, başka bir tarihteki bilet fiyatını bu akşamın fiyatı olarak almak doğru olmaz. Satış durumu değişebileceği için son kontrolün bilet sağlayıcısından yapılması gerekiyor.

Adel Seni Seçti: Çankaya’da Mavi Salon’da

Adel Seni Seçti, saat 20.00’de Çankaya Belediyesi ASM Mavi Salon’da sahnelenecek. Resmî tanıtımda oyun, ölüm temasını absürd tiyatro anlayışıyla ele alan iki perdelik bir yapım olarak anlatılıyor.

Bu akşamki gösterim için ikinci kategori indirimli 120 TL, tam 200 TL; birinci kategori ise indirimli 330 TL, tam 450 TL olarak listeleniyor. Satın alma öncesinde seçilen koltuğun ve indirim koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Bilet Alırken Tarih ve Salonu Birlikte Kontrol Edin

Aynı oyunun başka tarihlerde farklı salonlarda sahnelenmesi, bilet aramalarında karışıklığa yol açabiliyor. Bu nedenle satın alma ekranında oyun adı, 27 Ekim tarihi, seans saati ve salon adı birlikte incelenmeli.

Devlet Tiyatroları’nın etkinlik kurallarında programda değişiklik yapılabileceği, geç kalan seyircilerin ise ilk perdeyi izleyemeyebileceği belirtiliyor. Akşam için plan yapanların bilet durumunu ve son duyuruları yola çıkmadan önce yeniden kontrol etmesi yararlı olacak.