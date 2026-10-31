Ankara’da bu gece acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için ilçe ilçe nöbetçi eczane listeleri büyük önem taşıyor. Ankara Eczacılar Odası'nın resmî sistemi üzerinden adres, telefon ve güncel nöbet tarihlerini doğrulayarak size en yakın açık eczaneye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Başkent Ankara’da hafta sonunun gelmesiyle birlikte sosyal yaşam ve günlük rutinler devam ederken, beklenmedik sağlık sorunları veya ani ilaç ihtiyaçları gece saatlerinde de en kritik konuların başında yer alıyor.

Özellikle 31 Ekim 2026 Cumartesi gecesi acil reçetelerini temin etmek veya reçetesiz acil tıbbi malzeme almak isteyen vatandaşların en doğru bilgilere anında ulaşması hayati önem taşıyor.

İnternet üzerinde güncelliğini yitirmiş eski listeler veya teyit edilmemiş adresler nedeniyle mağduriyet yaşamamak adına, resmî ve güvenilir kaynakların kullanılması büyük bir zorunluluktur.

31 EKİM NÖBETÇİ eczaneleri adres ve telefon bilgileriyle listeledim:

YDA Center Eczanesi: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:9A/41, Çankaya/Ankara. Bayındır Hastanesi karşısı. Telefon: 0312 544 40 44. Serdar Eczanesi: Karşıyaka Mah. Şehit Harun Parlak Caddesi No:56/C, Yenimahalle/Ankara. Yeşilvadi TOKİ Konutları karşısı. Telefon: 0533 661 32 46. Pandora Eczanesi: Altınevler Mah. Güldalı Sok. No:6/189, Mamak/Ankara. Gülveren Sağlık Ocağı yakını. Telefon: 0312 320 48 48. Ayfer Muratlı Eczanesi: Kavaklıdere Mah. Bestekar Cad. No:3/C, Çankaya/Ankara. Liv Hospital acil çıkışı karşısı. Telefon: 0312 418 81 14. Rezzan Eczanesi: Kazım Özalp Mah. Kuleli Cad. No:89/B, Gaziosmanpaşa, Çankaya/Ankara. Telefon: 0534 772 97 91. Bilim Eczanesi: Hacettepe Mah. Talatpaşa Bulvarı No:130/1-2, Altındağ/Ankara. Cebeci Ortaokulu karşısı. Telefon: 0312 562 15 00. Kırlangıç Eczanesi: Esertepe Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi No:47/B, Keçiören/Ankara. Esertepe Semt Salı Pazarı karşısı. Telefon: 0540 360 40 80. Özvural Eczanesi: Atadan Cad. No:7/A, Etlik, Keçiören/Ankara. Eski Etlik Karakolu karşısı. Telefon: 0312 322 83 41. Başak Eczanesi: Battalgazi Mah. 1019. Sok. No:7/A, Altındağ/Ankara. Çamlık Durağı’nın bir alt sokağı. Telefon: 0312 375 01 81. Şeyma Eczanesi: Sanatoryum Cad. No:201/B, Keçiören/Ankara. Telefon: 0312 355 74 20. Cadde Dikmen Eczanesi: Karapınar Mah. Dikmen Cad. No:420/B, Dikmen, Çankaya/Ankara. 1071 Konutları karşısı. Telefon: 0312 475 75 17. Alkan Eczanesi: Akşemsettin Mah. Figen Sok. No:35/A-B, Sincan/Ankara. Bayrak ASM karşısı. Telefon: 0312 268 30 60. Akçay Eczanesi: Mareşal Çakmak Mah. Ankara Cad. No:154/A, Sincan/Ankara. Sefa Pastanesi yanı. Telefon: 0312 268 10 11. Yenianka Eczanesi: Varlık Mah. Yayın Sok. No:19-21A, Yenimahalle/Ankara. Etlik Şehir Hastanesi G1 çıkışı karşısı. Telefon: 0540 055 04 55. Derin Eczanesi: Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı (Alacaatlı Mah. Alacaatlı Cad.), Sinpaş Sok., Sinpaş İncek Blue Çarşısı No:65/232, İncek, Çankaya/Ankara. Bahçeşehir Koleji yakını. Telefon: 0312 436 48 78. Cadde Çayyolu Eczanesi: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Doğan Taşdelen Bulvarı No:179/C, Çayyolu, Çankaya/Ankara. Arcadium AVM karşısı. Telefon: 0312 240 44 20. Pelinsu Eczanesi: Kardelen Mah. 2075. Cad. No:24/E, Batıkent, Yenimahalle/Ankara. Telefon: 0534 762 10 85. Batı Alp Eczanesi: Uğur Mumcu Mah. 1594. Sok. No:4P/6, Yenimahalle/Ankara. Hz. Ali Camii yanı. Telefon: 0552 051 60 07. Koçyiğit Eczanesi: Yeni Mah. İsmet Paşa Cad. No:44/A, Şereflikoçhisar/Ankara. As Kebap yanı. Telefon: 0312 687 11 86. Yenişehir Eczanesi: Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:32/B, Yahşihan/Kırıkkale. Yenişehir ASM karşısı, Severse Döner yanı. Telefon: 0533 240 01 71. Eryaman Prestij Eczanesi: Şehit Osman Avcı Mah. Malazgirt 1071 Cad. No:49/B-A, Eryaman, Etimesgut/Ankara. Telefon: 0312 514 90 91. Yenikent Ünlü Eczanesi: Mustafa Kemal Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:65/A, Yenikent, Sincan/Ankara. Safiye Ali Aile Sağlığı Merkezi yanı. Telefon: 0534 242 20 12. Devlet Eczanesi: Atakent Mah. 1469. Sok. No:15/A, Elvankent, Etimesgut/Ankara. Elvankent Sağlık Ocağı karşısı. Telefon: 0312 260 51 07. Yeniay Eczanesi: İstasyon Mah. Leylak Cad. No:16/A, Etimesgut/Ankara. Etimesgut Devlet Hastanesi poliklinik çıkışı. Telefon: 0312 243 38 07. Serpilin Eczanesi: Fatih Sultan Mah. Üniversite Cad. C Blok No:44/15, Etimesgut/Ankara. Arsia İş Merkezi, Migros yanı. Telefon: 0544 160 77 57. Kerem Eczanesi: Sarıkaya Mah. Göçmenler Sok. No:2-3-4, Şereflikoçhisar/Ankara. Telefon: 0312 686 48 32. Abay Eczanesi: Köşk Mah. Anavatan Cad. No:24/A, Keçiören/Ankara. Ankara Uluslararası Hastanesi yanı. Telefon: 0312 357 00 57. Vitamin Eczanesi: Atatürk Mah. Bosna Hersek Cad. No:81/B, Çubuk/Ankara. Telefon: 0312 838 22 26. Nurhayat Eczanesi: Kaletepe Mah. Alparslan Pehlivanlı Bulvarı No:77/C, Merkez/Kırıkkale. Kale Okulu yukarısı. Telefon: 0318 250 03 06. Serenay Eczanesi: Akçay Mah. Cengiztopel Cad. No:35/C, Kızılcahamam/Ankara. Stat karşısı, Başgimpa yanı. Telefon: 0312 736 68 88. Gölbaşı Port Eczanesi: Gaziosmanpaşa Mah. Ankara Cad. No:4A/5, Gölbaşı/Ankara. Yıldırım Port AVM, Migros yanı. Telefon: 0540 212 06 00. Altıntaş Eczanesi: İstiklal Mah. Hürriyet Cad. No:40/A, Temelli. Temelli Aile Sağlığı Merkezi karşısı. Telefon: 0536 281 08 84. Paylaşılan not: Saat 21.00’e kadar açıktır. Aykut Eczanesi: Emek Mah. Bişkek Cad. (8. Cad.) No:68, Emek, Çankaya/Ankara. Telefon: 0312 213 55 60. Yeşiltepe Anadolu Eczanesi: Yeşiltepe Mah. Mezbaha Cad. No:8/B, Akyurt/Ankara. Yeni Devlet Hastanesi karşısı. Telefon: 0551 078 00 96. Melike Eczanesi: Halitcevriaslangil Mah. 20. Sok. No:12/A, Kalecik/Ankara. Kalecik Devlet Hastanesi karşısı. Telefon: 0312 658 00 58. Ceren Eczanesi: Satıkadın Mah. Ankara Bulvarı No:68/B, Kahramankazan/Ankara. Ziraat Bankası karşısı. Telefon: 0312 814 00 88. Gökçe Eczanesi: Camiatik Mah. Hekim Şaban Şifai Cad. No:3, Ayaş/Ankara. Telefon: 0312 712 11 59. Hazal Eczanesi: Çaldağ Mah. Nasuhibey Cad. No:6/A, Haymana/Ankara. Telefon: 0551 502 34 54. Delice Eczanesi: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:6/C, Delice/Kırıkkale. Telefon: 0318 618 56 09. Balışeyh Eczanesi: Yeni Mah. 43. Sok. No:14/B, Balışeyh/Kırıkkale. Balışeyh Toplum Sağlığı Merkezi karşısı. Telefon: 0318 233 33 18. Şenbaba Eczanesi: Kartaltepe Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:22/A, Bala/Ankara. Telefon: 0312 876 15 55. Karakeçili Eczanesi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Hürriyet Cad. No:4/A, Karakeçili/Kırıkkale. Telefon: 0318 474 36 43. Betül Eczanesi: Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:52/A, Elmadağ/Ankara. Telefon: 0312 863 39 02. Mert Eczanesi: Bozkurt Mah. Hastane Sok. No:6, Keskin/Kırıkkale. Telefon: 0318 515 47 60. Şeyma Erol Eczanesi: 100. Yıl Mah. Aydın Cad. No:29/1, Nallıhan/Ankara. Telefon: 0312 785 60 01. Tansu Kırcı Eczanesi: Akşemsettin Mah. 928. Cad. No:51/A, Mamak/Ankara. Boğaziçi 2. Cadde. Telefon: 0312 473 19 19. Kartaltepe Eczanesi: İstiklal Mah. Mehmet Emin Yurdakul Cad. No:1/1I, Kartaltepe AVM. Telefon: 0312 543 09 42. Vereseli Aras Eczanesi: Ayvaşık Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:4/13, Beypazarı/Ankara. Telefon: 0312 763 11 14. Zeynep Ulucan Eczanesi: Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3, Lalahan/Ankara. Sağlık Ocağı yanı. Telefon: 0501 079 33 60. Paylaşılan not: Özel nöbet bölgesidir; gitmeden önce telefonla arayınız. Kılıç Eczanesi: Törekent Mah. 253/1 Sok. No:18/D, Fatih, Sincan/Ankara. Törekent Metro son durak yakını. Telefon: 0552 413 88 95. Güdül Eczanesi: Yukarı Mah. Gençlik Cad. No:8/A, Güdül/Ankara. Telefon: 0312 728 15 33. Paylaşılan not: Özel nöbet bölgesidir; saat 22.00’ye kadar açıktır. Gitmeden önce telefon ediniz. Ayça Eczanesi: Kurtuluş Mah. (Eski Toprak Mah.) Menderes Cad. No:76/B, Merkez/Kırıkkale. ŞOK Market ve GO Benzin İstasyonu karşısı. Telefon: 0318 210 10 99. Aylin Kılıç Eczanesi: Tıp Fakültesi Cad. Okul Sok. No:31/B-C, Mamak/Ankara. Telefon: 0312 365 78 78. Serimer Eczanesi: Adnan Saygun Cad. No:8/B, Sıhhiye, Çankaya/Ankara. Hacettepe Tren Köprüsü altı, Refik Saydam Hıfzıssıhha karşısı. Telefon: 0312 431 04 94. Alçin Eczanesi: Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. No:58/A, Çankaya/Ankara. Garanti Bankası karşısı. Telefon: 0532 378 40 45. Pursaklar Bulvar Eczanesi: Merkez Mah. Çağatay Cad. No:42/B, Pursaklar/Ankara. Kocalar Bulvar karşısı, Aspava yanı, hastane ilerisi. Telefon: 0543 579 06 23.

Ankara'da Nöbetçi Eczane Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ankara genelinde her gün yüzlerce eczane, mesai saatleri dışında ve gece boyunca vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere nöbetçi olarak hizmet verir. Ancak şehrin coğrafi olarak çok geniş bir alana yayılması ve ilçeler arasındaki mesafelerin uzaklığı, doğru eczaneyi bulmayı kritik hale getirir. Vatandaşların yanlış adreslere giderek zaman kaybetmemesi için Ankara Eczacılar Odası (AEO) tarafından özel olarak hazırlanan dijital altyapı devreye girmektedir.

Resmî platformlar üzerinden yapılan sorgulamalarda, aradığınız eczanenin o anki aktif nöbetçi olup olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. İnternet aramalarında karşınıza çıkabilecek kopyala-yapıştır ve eski tarihli listeler yerine, doğrudan odanın güncel veritabanının kullanılması yanlış kapı çlama riskini tamamen ortadan kaldırır.

İlçenizdeki Adres ve Telefon Bilgilerini Doğrulamanın Yolları

Ankara’nın merkez ilçeleri olan Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Mamak, Altındağ, Etimesgut ve Gölbaşı başta olmak üzere, dış ilçeler dahil tüm noktalarda nöbetçi eczane bulurken şu adımlara dikkat edilmelidir:

İlçe Bazlı Filtreleme: Bulunduğunuz konuma en yakın eczaneyi tespit edebilmek için arama ekranında mutlaka kendi ilçenizi seçin.

Adres ve Konum Teyidi: Eczanenin tarif edilen sokak veya cadde üzerinde güncel bir konumda olup olmadığını harita uygulamalarıyla teyit edin.

Telefonla Arama Şartı: Yola çıkmadan önce listede yer alan doğrudan telefon numarası üzerinden eczaneyi arayarak ilacın stokta olup olmadığını ve eczanenin açık olduğunu mutlaka doğrulayın.

Ankara Eczacılar Odası Resmî Sisteminin Önemi

Pek çok kişi sosyal medya paylaşımları veya üçüncü taraf blog siteleri üzerinden nöbetçi eczane listelerine ulaşmaya çalışmaktadır. Ancak bu durum, listelerin güncellenmemesi veya saat kaymalarından dolayı kapalı eczaneye gitmenize neden olabilir. Tamamen güvenilir, anlık güncellenen ve yasal sorumluluk taşıyan Ankara Eczacılar Odası Nöbetçi Eczaneler Sayfası, başkentteki tüm nöbetçi eczanelerin harita konumları, açık adresleri ve doğrudan arama yapabileceğiniz telefon hatlarıyla birlikte eksiksiz bir rehber sunmaktadır.

Gece saatlerinde yaşanabilecek acil durumlarda panik yapmadan, resmî web sitesi üzerinden ilçe seçimi yaparak en yakın eczaneyi bulabilir; böylece hem zamandan kazanabilir hem de sağlığınızı güven altına alabilirsiniz. Ankara'da bu gece nöbetçi olan tüm eczanelerin listesine ulaşmak ve detaylı bilgi almak için resmî duyuruları takip etmek en sağlıklı yöntemdir.