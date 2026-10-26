Ankara’da bu akşam gökyüzünü izlemek isteyenler için Avcı Dolunayı zamanı geldi. TÜBİTAK’ın takviminde 26 Ekim’de yer alan dolunay, akşam doğu ile kuzeydoğu arasındaki ufuktan yükselecek. Ancak bulutlar görüşü etkileyebilir. Peki, Ay saat kaçta doğacak, gözlem için nasıl bir yer seçilmeli? İşte başkentte bu gece dolunayı takip etmek isteyenlere saat ve yön rehberi.

Ankara’da günün son ışıkları çekilirken gökyüzünde bu kez Avcı Dolunayı dikkat çekecek. TÜBİTAK’ın ekim ayı gökyüzü takviminde 26 Ekim 2026 tarihinde yer alan dolunay, hava koşullarının izin verdiği noktalarda akşam saatlerinden itibaren izlenebilecek. Gözlem yapmak isteyenler için iki ayrıntı öne çıkıyor: Doğru yöne bakmak ve bulutluluğu takip etmek.

“Avcı Dolunayı ne zaman?” sorusunun yanıtında, dolunay evresinin gerçekleştiği an ile Ay’ın akşam ufuktan yükseldiği saati ayırmak gerekiyor. Dolunay sabah gerçekleşiyor; akşam ise Ay yeniden gökyüzünde izlenebiliyor. Bu nedenle sabah saatini kaçırmış olmak, akşamki görüntüyü kaçırmak anlamına gelmiyor.

Dolunayın kesinleştiği saat ile gözlem saati farklı

TÜBİTAK Bilim ve Teknik’in takviminde Ay’ın dolunay evresine geçişi 26 Ekim saat 07.12 olarak gösteriliyor. Bu, Ay’ın Dünya ve Güneş’e göre konumuyla belirlenen astronomik anı ifade ediyor. Akşam gözleminde ise Ay, çıplak gözle dolunay görünümünü büyük ölçüde koruyacak.

Ankara için yayımlanan Timeanddate takvimine göre Ay’ın bu akşamki doğuşu yaklaşık 17.42’de gerçekleşecek. Ancak bu saat, Ay’ın her mahalleden aynı anda görülebileceği anlamına gelmiyor. Yüksek apartmanlar, tepeler ve ufuktaki bulutlar ilk görünüşü geciktirebilir. 18.00 sonrasında ufku kontrol etmek, günlük bir gözlem planı için daha kullanışlı bir başlangıç olacaktır.

Ankara’da dolunayı görmek için hangi yöne bakılmalı?

Ay, Ankara’da yaklaşık 65 derece azimutla, yani doğu ile kuzeydoğu arasındaki yönden yükselecek. Telefonundaki pusuladan yararlanacak kişiler için bu değer, kuzeyden saat yönünde ölçülen açıyı anlatıyor. Başka bir ifadeyle, tam doğuya baktığınızda görüşünüzü biraz kuzeye çevirmeniz gerekiyor.

İlk doğuşu izlemek isteyenlerin önceliği yüksek bir noktaya çıkmaktan çok, bu yönde açık bir ufuk bulmak olmalı. Bir binanın arkasında kalan Ay, birkaç sokak ötede daha rahat görülebilir. Akşam ilerledikçe Ay ufuktan yükseleceği için başlangıçta görüşü kapatan bazı engellerin üzerine çıkacaktır.

Bu akşam hava gözleme izin verecek mi?

Ankara için kontrol edilen saatlik hava tahmini, 26 Ekim akşamında bulutlu koşullara işaret ediyor. Tahminde saat 19.00 civarında sıcaklık yaklaşık 17 derece, 22.00 civarında ise 13 derece düzeyinde görünüyor.

Bu tablo, dolunayın kesintisiz izlenebileceği yönünde bir güvence vermiyor. Bulut örtüsünün yoğunluğuna göre Ay zaman zaman saklanabilir veya bulut aralarından görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce güncel saatlik tahmini ve bulunduğunuz noktadaki gökyüzünü yeniden kontrol etmek yararlı olacaktır. Uzun süre açık alanda kalacakların akşam serinliğini de hesaba katması gerekiyor.

Avcı Dolunayı farklı renkte mi olacak?

Avcı Dolunayı adı, Ay’ın özel bir renge bürüneceğini anlatmıyor. TÜBİTAK’ın açıklamasına göre bu adlandırma, Kuzey Yarımküre’de sonbahardaki avlanma dönemiyle ilişkilendirilen geleneksel bir isim. Dolunayın mutlaka kırmızı ya da turuncu görüneceği beklentisine girilmemeli.

Gözlem için teleskop gerekiyor mu?

Dolunayın genel görünümünü izlemek için çıplak göz yeterli. Dürbün ya da teleskop kullanmak zorunlu değil. Telefonla fotoğraf çekmek isteyenler ise cihazı sabit tutarak ve ekrandaki Ay görüntüsüne dokunup pozlamayı azaltarak deneme yapabilir. Böylece Ay’ın fotoğrafta ayrıntısız, parlak bir lekeye dönüşmesi azaltılabilir.

Ankara’da bu akşam için pratik gözlem planı şöyle: 17.42’den itibaren doğu-kuzeydoğu ufkunu takip edin, 18.00 sonrasında yeniden bakın ve bulutların arasındaki açıklıkları değerlendirin.