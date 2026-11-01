Ankara'da voleybol severleri heyecanlandıran dev karşılaşma bugün oynanıyor. Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Zeren Spor, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Voleybol tutkunlarının merakla beklediği mücadelenin başlama saati, salon bilgisi ve canlı yayın kanalı netleşti.

Türkiye’nin spor başkenti Ankara, hafta sonu coşkusunu nefis bir voleybol mücadelesiyle taçlandırıyor. Kadınlar voleybol liginin heyecan dolu karşılaşmalarından birine sahne olacak günde, Zeren Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Spor severlerin sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdığı "Zeren Spor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu resmi programla birlikte yanıt buldu. Başkentteki voleybol tutkunları için kaçırılmayacak bu mücadelenin tüm detayları netleşti.

Ankara'da Bugün Voleybol Şöleni Var: Zeren Spor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Kulüp düzeyindeki yatırımlarıyla dikkat çeken ve ligin formda ekipleri arasında yer alan Zeren Spor, kendi seyircisi önünde Türk voleybolunun köklü ve güçlü temsilcilerinden Beşiktaş'ı ağırlıyor. Başkentte büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu zorlu mücadele, her iki takım açısından da ligdeki sıralama ve moral açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı yerinden takip etmek isteyen taraftarlar ile ekran başında izlemek isteyen milyonlarca voleybolsever şimdiden yerlerini almış durumda.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Salon Oynanacak?

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi maç programında yer alan bilgilere göre, nefes kesecek bu mücadelenin detayları şu şekildedir:

Karşılaşma Tarihi: Bugün (1 Kasım 2026 Pazar)

Başlama Saati: 16.00

Oynanacağı Yer: TVF Ziraat Bankkart Salonu (Ankara)

Başkentin modern voleybol komplekslerinden biri olan TVF Ziraat Bankkart Salonu, bu kritik mücadelede taraftarların coşkulu tezahüratlarına ev sahipliği yapacak. Salon biletlerine ve tribün düzenine ilişkin detaylar kulüplerin resmi kanalları üzerinden duyurulurken, mücadelenin başlama saati olan 16.00 için geri sayım resmen başladı.

Zeren Spor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Salonlara gidemeyen ve karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen voleybol severlerin en çok merak ettiği konuların başında yayıncı kuruluş bilgisi geliyor. Yapılan açıklamalara göre, Zeren Spor - Beşiktaş maçı dijital platformlar üzerinden sporseverlerle buluşacak. Mücadelenin canlı yayın adresi TVF Voleybol TV olarak açıklandı. Voleybolseverler, internet tabanlı bu platform üzerinden karşılaşmayı canlı olarak naklen izleyebilecek.

Takımların Form Durumu ve Karşılaşmanın Önemi

Sezona büyük hedeflerle başlayan Zeren Spor, sahasında oynayacağı bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını perçinlemek istiyor. Öte yandan siyah-beyazlı Beşiktaş ise deplasmanda zorlu rakibi karşısında sürprize izin vermeyerek puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Taktik savaşlarına ve uzun rallilere sahne olması beklenen bu dev mücadele, Türk kadın voleybolunun kalitesini bir kez daha gözler önüne serecek. Ankara'daki voleybol severler saat 16.00'da başlayacak bu heyecan fırtınası için tüm hazırlıklarını tamamladı.