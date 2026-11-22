Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Son yılların en kötü sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertlilerdeki bu kritik kayıp, spor yorumcuları Emre Bol, Serdar Ali Çelikler ve Ümit Özat'ı canlı yayında adeta çileden çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zorlu Kocaelispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan daha bıraktı. Mücadelenin 61. dakikasında Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltı golüne ve 76. dakikada Matej Maglica'nın vuruşuna engel olamayarak geriye düştü. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Mason Greenwood'un kaydettiği gol mağlubiyeti önlese de puan kaybının önüne geçemedi. Geride kalan 12 haftada toplam 16 puan kaybeden Fenerbahçe, 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü periyodunu geçirirken lider Galatasaray ile arasındaki farkın 11'e yükselmesi camiada adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Yaşanan bu ağır puan kaybının ardından spor yorumcusu Emre Bol, sarı-lacivertli takımın henüz kasım ayında şampiyonluk yarışına havlu atma noktasına geldiğini belirterek canlı yayında sert tepki gösterdi. Yaşadığı siniri gizleyemeyen Bol, "Kasım'da havluyu attın güzel kardeşim. Ufak ufak mendil atmayla başlıyorsun, en sonunda bornozu atıyorsun. Yemin ederim kafayı yiyeceğim artık ya, vallahi saçımı başımı yolacağım. Gitti şampiyonluk gitti, yolun sonu göründü artık" sözleriyle sarı-lacivertli futbolculara ve yönetime ateş püskürdü.

Bir diğer spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise puan farkının kapanmasının artık mucizelere kaldığını vurgulayarak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibini ve savunma zaaflarını hedef aldı. Çelikler, "Havlu atılmıştı zaten, 6 puan limiti geçildiyse toparlamak zordur. En iflah olmaz iyimserler bile artık şampiyonluğun zor olduğunu düşünüyordur. 37 tane analisti, 83 tane yardımcısı vardı Emre Hoca'nın ama yıl 2026 olmuş hala baraj altından gol yeniyor" diyerek saha içindeki organizasyon eksikliğini eleştirdi.

Öte yandan eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Emre Belözoğlu'na sahip çıktı. Mevcut kadro mühendisliğinin Belözoğlu tarafından yapılmadığını hatırlatan Özat, "Bu kulübeyi Emre Hoca kurmadı, İsmail Kartal kurdu. Bir adamdan üç haftada takımı yüzde yüz değiştirmesini bekleyemezsin. Kocaelispor az takım değil, bugün o beş eksiğine Galatasaray da Kocaelispor'u yenemezdi" ifadelerini kullanarak genç çalıştırıcıya devre arasına kadar zaman tanınması gerektiğini savundu.