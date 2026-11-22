Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de, maçın önüne geçen büyük bir kriz yaşandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından 78. dakikada oyundan alınan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, kenara gelir gelmez sinirlerine hakim olamayarak yedek kulübesini tekmeledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zorlu Kocaelispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, nefes kesen mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan daha bıraktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ikinci resmi karşılaşmada ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertlilerde, maçın son bölümünde gelen golle mağlubiyet önlense de saha kenarında yaşanan gerilim karşılaşmanın sonucunun dahi önüne geçti. Zirve yarışındaki puan farkının açılmasıyla morallerin bozulduğu gecede, Fransız futbolcunun sergilediği agresif tavır spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında skoru lehine çevirmek ve orta sahadaki enerjiyi tazelemek isteyen teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuna doğrudan müdahale ederek ikili bir oyuncu değişikliğine imza attı. Genç çalıştırıcı, saha içindeki isimlerden Matteo Guendouzi'yi kenara alarak yerine dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kanté'yi sahaya sürerken, aynı anda İsmail Yüksek'in yerine de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna dahil etti. Ancak bu kritik hamlenin hemen ardından sarı-lacivertli yedek kulübesinin önünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Oyundan çıkma kararına oldukça içerlediği gözlenen 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, saha kenarına doğru yürürken gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Yedek kulübesine ulaştığı anda öfkesine ve hayal kırıklığına yenik düşen yıldız futbolcu, büyük bir hırsla yedek kulübesini tekmeleyerek tepkisini açıkça ortaya koydu. Tribünlerin ve kameraların saniye saniye kaydettiği bu öfke patlaması, hem stadyumdaki taraftarları hem de ekran başındaki futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Kocaelispor deplasmanında bırakılan iki puanın ardından Fenerbahçe cephesinde yükselen tansiyon, Guendouzi'nin bu hareketiyle birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Takım içerisindeki disiplin ve oyuncu reaksiyonları yeniden tartışmaya açılırken, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yönetim kurulunun Fransız yıldızın bu fevri davranışı karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ve bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merakla bekleniyor.