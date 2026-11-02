Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2027 yılı bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürerken, 2–6 Kasım 2026 haftasının resmi programı açıklandı. Bu hafta Meclis gündeminde Sanayi, Çalışma, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının bütçeleri gün gün masaya yatırılıyor.

Türkiye'nin ekonomik, mali ve idari geleceğine yön verecek olan 2027 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde hız kesmeden devam ediyor. Başkent Ankara'nın siyaset nabzını tutan ve kamuoyunun yakından takip ettiği bu kritik haftada, ülkenin en stratejik bakanlıklarının bütçeleri parlamentoda parlamenterlerin yanı sıra tüm kesimlerin huzurunda detaylıca ele alınıyor. Milyonlarca vatandaşı, esnafı, memuru, işçiyi ve iş dünyasını doğrudan ilgilendiren kararların alınacağı bu yoğun haftada, Meclis kürsüsünde tansiyonun yüksek olması bekleniyor.

Resmî çalışma programına göre 2–6 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek oturumlarda beş önemli bakanlığın bütçe ve kesin hesapları görüşülecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir yıllık harcama planları, projeleri ve hedefleri milletvekillerinin denetimine sunulacak.

Ekonominin Kalbi Meclis'te Atacak

Haftanın şüphesiz en çok merak edilen, ekonomik piyasalar ve vatandaşlar tarafından en titizlikle takip edilen oturumu Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmeleri olacak. Enflasyonla mücadele süreçleri, kamudaki tasarruf tedbirleri, vergi politikaları, borçlanma stratejileri ve 2027 yılı makroekonomik hedeflerinin detaylı bir şekilde masaya yatırılacağı bu kritik günde, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında sert değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Bakanlık yönetiminin yapacağı kapsamlı sunumlar ve yöneltilen eleştirilere vereceği yanıtlar, önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarına ışık tutacak.

Üretim, İstihdam ve Ticaret Masada

Haftanın diğer günlerinde ise ülkenin üretim gücünü, iç ve dış ticaret dengesini ve çalışma hayatını doğrudan etkileyen bakanlıklar yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yüksek teknoloji yatırımları, yerli üretim hamleleri, organize sanayi bölgelerinin durumu ve AR-GE destekleri görüşülürken; Ticaret Bakanlığı oturumunda ise ihracat rakamları, ithalat dengeleri, esnaf ve tacirlerin yaşadığı güncel sorunlar ile dış ticaret politikaları ele alınacak.

Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmeleri, çalışan kesimler tarafından büyük bir dikkatle izlenecek. Asgari ücret beklentileri, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği, emeklilik düzenlemeleri, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdamı artırıcı tedbirler Meclis kürsüsünde geniş yankı bulacak. Çalışma hayatının aktörlerinin beklentileri, vekiller aracılığıyla bakanlık yetkililerine doğrudan aktarılacak.

Kültür ve Turizm Projeleri Görüşülecek

Haftanın sonlarına doğru ise Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtım faaliyetleri, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sinema destekleri ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi ele alınacak. Ülkenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik yeni projelerin ve ödeneklerin tartışılacağı bu oturum, sanat ve kültür çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da aralıksız süren bu yoğun maraton, 2027 yılının ekonomik ve sosyal yol haritasını netleştiriyor. Gün gün açıklanan bu resmi program sayesinde vatandaşlar, kendi sektörlerini ve günlük yaşamlarını doğrudan etkileyecek gelişmeleri anbean takip etme fırsatı buluyor.