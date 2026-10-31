Ankara’da çocuklarıyla birlikte keyifli ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmek isteyen aileler için Podium AVM harika bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek olan ücretsiz kukla show, minik izleyicilere neşe dolu ve unutulmaz anlar yaşatacak.

Başkent Ankara’da çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, onları eğlendirirken eğitsel katkılar sunan kültürel etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte hem kaliteli hem de bütçe dostu bir şekilde değerlendirmek isteyen ebeveynler için Ankara’daki ücretsiz çocuk etkinlikleri büyük bir ilgi görürken, bu hafta sonunun en dikkat çekici adreslerinden biri Podium AVM oldu. Miniklerin sabırsızlıkla beklediği ve kahkahaların havada uçuşacağı özel gösteri, ailelere neşe dolu saatler vaat ediyor.

Minik Kalpler İçin Kukla Show Bugün Sahne Alıyor

Ankara’nın en gözde alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olan Podium AVM, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. “Minik Kalpler İçin Kukla Show” adıyla hazırlanan bu özel gösteri, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü çocuklarla buluşuyor. Geleneksel sanat öğeleri ile modern çocuk eğlencelerini harmanlayan renkli kuklalar, minik izleyicilere hayal gücünün sınırlarını zorlayan eğlenceli bir macera sunacak.

Etkinlik Saati ve Mekan Detayları

Yoğun ilgi görmesi beklenen ve ailelerin bütçesini zorlamadan çocuklarına keyifli bir hafta sonu hediyesi sunmasını sağlayan etkinliğin detayları netleşti. Yenimahalle ilçesinde yer alan Podium Alışveriş Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı programın saat ve konum bilgileri şu şekildedir:

Etkinlik Adı: Minik Kalpler İçin Kukla Show

Tarih: 31 Ekim 2026 Cumartesi (Bugün)

Başlangıç Saati: 16.00

Yer: Podium AVM, 2. Kat Etkinlik Alanı

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağdat Caddesi No:60/B, Yenimahalle / Ankara

Katılım Ücreti: Tamamen Ücretsiz

Gösteriyi izlemek isteyen ailelerin, herhangi bir kayıt veya bilet ücreti ödemeden belirtilen saatte 2. kattaki etkinlik alanında yerini alması yeterli olacak.

Hafta Sonu İçin Eğlenceli ve Ücretsiz Bir Alternatif

Okul temposunun ardından çocukların stres atması ve sosyal ilişkilerini güçlendirmesi için bu tür sanatsal etkinliklerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten ebeveynler, Ankara’daki AVM etkinliklerini yakından takip ediyor. Sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmayıp çocukların estetik algısını ve yaratıcılığını da destekleyen kukla tiyatroları, miniklerden her zaman tam not alıyor. Podium AVM’de gerçekleştirilecek bu gösteri sayesinde başkentli çocuklar unutulmaz bir cumartesi ikindisi geçirme fırsatı bulacak.

Uzmanlar, özellikle hafta sonları alışveriş merkezlerinde düzenlenen çocuk etkinliklerinde yoğunluk yaşanabileceği için ailelerin gösteri saatinden biraz önce alanda olmasının faydalı olacağını hatırlatıyor. Ankara’daki diğer güncel çocuk tiyatroları, atölyeler ve ücretsiz festival takvimleri hakkında bilgi almak isteyenler, yerel etkinlik rehberlerini inceleyerek hafta sonu planlarını zenginleştirebilir. Miniklerin yüzünü güldürecek bu renkli buluşma, başkentte hafta sonunun en keyifli anlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.