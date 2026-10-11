Ankara’da çocuklarla hafta sonu planı yapan aileler için parklar ve müzeler farklı bütçelere hitap ediyor. Ücretsiz gezilebilen yerlerden öğrenci indirimli müzelere kadar yedi seçenek, yaş ve ulaşım açısından karşılaştırıldı. İşte küçük çocuklarla kısa yürüyüş, okul çağındakilerle keşif ve yağmurlu günlerde kapalı alan gezisi için değerlendirilebilecek adresler, giriş ücretleri ve aile bütçesine yönelik hesaplar.

Ankara’da çocuklarla hafta sonu nereye gidilir?

Çocuklarla hafta sonu gezisi planlarken yalnızca gidilecek yerin popüler olması yeterli olmayabilir. Çocuğun yaşı, ilgi alanı, yürüyebileceği mesafe ve ailenin bütçesi, günün nasıl geçeceğini doğrudan etkiliyor. Uzun bir müze gezisi bazı çocuklar için ilgi çekiciyken, bazıları kısa bir park ziyaretinden daha fazla keyif alabiliyor.

Ankara’da ücretsiz müzeler, açık hava parkları ve farklı bilet seçenekleri sunan kültür merkezleri bulunuyor. Küçük çocuklarla kısa ve esnek bir program, okul çağındaki çocuklarla ise ilgilerine göre seçilmiş bir müze gezisi düşünülebilir. Yağışlı havada kapalı alan seçeneklerini öne almak da planı kolaylaştırabilir.

Aşağıdaki bilgiler, 11 Ekim 2026 tarihinde erişilebilen kurum sayfaları üzerinden hazırlanmıştır. Yaş önerileri editoryal değerlendirmedir; kurumların zorunlu kabul koşulları anlamına gelmez.

Yedi seçeneğin ücret ve yaş karşılaştırması

Yer Önerilen yaş veya ilgi Giriş ücreti bilgisi MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi 5 yaş ve üzeri, doğa ve bilim merakı Ücretsiz Ankara Rahmi M. Koç Müzesi 6 yaş ve üzeri, teknoloji merakı Yetişkin 300 TL, öğrenci 150 TL Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi 7 yaş ve üzeri, tarih ve sanat ilgisi Tam 150 TL, öğrenci 80 TL; 6 yaşından küçükler ücretsiz Anadolu Medeniyetleri Müzesi 8 yaş ve üzeri, tarih ilgisi T.C. vatandaşı çocuklar için yaş muafiyeti; yetişkin bilet ve MüzeKart koşulları ayrıca kontrol edilmeli PTT Pul Müzesi 6 yaş ve üzeri, koleksiyon ve haberleşme merakı Ücretsiz Kuğulu Park Özellikle 2–6 yaş, kısa açık hava gezisi Park gezisi için biletli giriş bilgisi bulunmuyor Seğmenler Parkı Farklı yaşlar, yürüyüş ve açık hava Park gezisi için biletli giriş bilgisi bulunmuyor

Müze ücretleri ilgili kurumların yayımladığı tarifelere dayanıyor. Parklardaki yiyecek, içecek ve varsa ek hizmetler gezi bütçesinden ayrı değerlendirilmelidir.

1. MTA Tabiat Tarihi Müzesi: Bilim meraklıları için ücretsiz seçenek

MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, doğa ve bilim konularına ilgi duyan çocuklarla değerlendirilebilecek bir kapalı alan seçeneği. Millî Eğitim Bakanlığının mekân tanıtımında güneş sistemi, Bilim Küresi ve çeşitli sergi bölümleri yer alıyor.

Aynı kayıtta girişlerin ücretsiz olduğu, cumartesi ve pazar ziyaret saatlerinin 09.00–16.00 olduğu belirtiliyor. Ziyaret notunda randevu uyarısı da bulunduğundan özellikle grup ziyaretlerinde önceden iletişim kurulmalı.

Ulaşım: Müze, Çankaya’da Dumlupınar Bulvarı üzerindeki MTA yerleşkesinde bulunuyor. Toplu taşımayla gidecekler MTA metro istasyonu çevresinden müze girişine uzanan son yürüyüş bölümünü haritada kontrol edebilir.

Çocuğun bütün salonları görmesini hedeflemek yerine ilgisini çeken birkaç bölüme odaklanmak daha rahat bir ziyaret sağlayabilir. Gezi sonunda “En şaşırtıcı şey neydi?” gibi kısa bir sohbet, müzede görülenleri birlikte değerlendirmeye yardımcı olur.

2. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi: Teknolojiye ilgi duyan çocuklar için

Ankara Rahmi M. Koç Müzesi, teknoloji ve gündelik eşyaların geçmişi üzerinden bir gezi planlamak isteyen aileler için seçenek oluşturuyor. Hafta sonu ziyaret saatleri 10.00–18.00. Son bilet satışı kapanıştan 30 dakika önce yapılıyor.

Resmî tarifede yetişkin bileti 300 TL, öğrenci bileti 150 TL olarak gösteriliyor. Öğrenci indirimiyle giriş yapacak çocuk için gerekli belgenin önceden hazırlanması uygun olur.

Ulaşım: Müze, Ankara Kalesi çevresinde Kale Mahallesi Depo Sokak No:1 adresinde. Kurumun ulaşım sayfasında 402 numaralı Başkent Kültür Yolu hattı da belirtiliyor; güncel servis bilgisi yolculuk öncesinde kontrol edilmeli.

İki yetişkin ve öğrenci tarifesinden yararlanan bir çocuk için giriş toplamı 750 TL olur. Bu hesap yemek, otopark ve ulaşımı içermiyor. Küçük çocukların ücret koşulları ayrıca müzeden öğrenilmeli.

3. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi: Daha kısa bir kültür gezisi

Erimtan, tarih ve sanatla ilgilenen çocuklarla sakin bir müze ziyareti planlamak için değerlendirilebilir. Kurumun resmî sayfasında pazartesi dışında her gün 10.00–18.00 arasında açık olduğu belirtiliyor.

Tam bilet 150 TL, öğrenci bileti 80 TL. Altı yaşından küçük çocuklar ücretsiz kabul ediliyor. Bebek arabasıyla giriş yapılabildiği de ziyaret bilgilerinde yer alıyor.

Ulaşım: Adres, Kale Mahallesi Gözcü Sokak No:10. Kurum, metro için Ulus durağını, otobüs için Ulus Heykel durağını öneriyor. Ancak duraktan müzeye kalan bölümde yürüyüş bulunduğu dikkate alınmalı.

İki yetişkin ve öğrenci tarifesindeki bir çocuk için bilet toplamı 380 TL. Aile, müze gezisini kısa bir çevre yürüyüşüyle tamamlayabilir; aynı gün çok sayıda müzeye yetişmeye çalışmak gerekmeyebilir.

4. Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Tarihi merak eden okul çağındaki çocuklar için

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, tarih konularını somut eserler üzerinden konuşmak isteyen ailelerin değerlendirebileceği bir adres. Özellikle okul çağındaki çocuklarla ziyaret öncesinde birkaç konu seçmek, geziyi daha anlaşılır hale getirebilir.

Bakanlığın müze sayfasında ekim dönemindeki hafta sonu saatleri 08.30–17.30, gişe kapanışı 16.45 olarak gösteriliyor. T.C. vatandaşı çocuklara ilişkin ücretsiz giriş kategorileri de bulunuyor.

Ulaşım: Müze, Ulus’ta Gözcü Sokak No:2 adresinde. Ulus çevresindeki toplu taşıma bağlantıları kullanıldıktan sonra adresin konumuna göre yürüyüş veya ek ulaşım planlanabilir.

Ücretsiz girişte kimlik ve dijital işlem koşulları kontrol edilmeli. MüzeKart satış sayfası, yaş muafiyetinden yararlanan Türk vatandaşları için Türkiye’nin Müzeleri uygulamasından QR kod oluşturulmasını belirtiyor. Yetişkinlerin mevcut MüzeKart durumunu kontrol etmesi, toplam bütçeyi netleştirir.

5. PTT Pul Müzesi: Ücretsiz ve merak uyandıran bir keşif

PTT Pul Müzesi, pullar, eski haberleşme araçları ve posta tarihi üzerinden çocuklarla farklı bir konu keşfetmek isteyenlere hitap ediyor. PTT’nin 2026 tarihli açıklamasında telgraf makineleri, posta dağıtıcı kıyafetleri ve çocuk kulübü gibi bölümler anlatılıyor.

Ziyaretler ücretsiz. Aynı açıklamaya göre dinî ve millî bayramlar ile resmî tatiller dışında haftanın yedi günü 09.00–17.00 arasında gezilebiliyor.

Ulaşım: Ulus–Atatürk Bulvarı çevresindeki müzeye giderken Ulus metro bağlantısı üzerinden yaya güzergâhı oluşturulabilir. Hareket noktasına göre otobüs seçenekleri de incelenebilir.

Çocukla geziyi küçük bir keşif oyununa dönüştürmek mümkün: En renkli pulu bulmak, bir hayvan figürü aramak veya eski bir haberleşme aracını bugünkü karşılığıyla karşılaştırmak ziyaretin odağını belirleyebilir.

6. Kuğulu Park: Küçük çocuklarla kısa bir açık hava molası

Kuğulu Park, uzun yolculuk ve kapsamlı gezi yerine kısa bir dışarı çıkma planlayan ailelere uygun olabilir. Çankaya Belediyesinin tanıtımında çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ve kuğu ile ördeklerin bulunduğu havuz belirtiliyor.

Park, Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Kavaklıdere’de bulunuyor.

Ulaşım: Tunalı Hilmi ve Kavaklıdere çevresine ulaşan otobüsler değerlendirilebilir. Metrodan doğrudan park girişine ulaşılmadığından son yürüyüş veya aktarma bölümü ayrıca planlanmalı.

Özellikle okul öncesi çocuklarla kısa oyun ve gözlem molası yapılabilir. Yiyecek ve içecek alışverişi zorunlu tutulmadığında gezi harcaması ağırlıklı olarak ulaşımdan oluşur. Havuz kenarında çocukların yakından takip edilmesi gerekir.

7. Seğmenler Parkı: Yürüyüş ve oyun için esnek program

Seğmenler Parkı, tek bir etkinliğe bağlı kalmadan açık havada vakit geçirmek isteyen aileler için seçenek. Millî Eğitim Bakanlığının tanıtımında çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, göletler ve amfi tiyatro yer alıyor. Adres İran Caddesi, Çankaya olarak veriliyor.

Ulaşım: İran Caddesi ve Çankaya çevresindeki otobüs bağlantıları kullanılabilir. Seçilen park girişine göre yürüyüş mesafesi değişeceği için bebek arabasıyla geleceklerin güzergâhı önceden incelemesi faydalı olur.

Parkı ziyaret etmek, o gün mutlaka konser veya çocuk atölyesi bulunduğu anlamına gelmez. Etkinlik beklentisi varsa güncel program ayrıca kontrol edilmeli. Kısa bir yürüyüş, oyun molası ve dinlenme, başlı başına bir hafta sonu planı oluşturabilir.

Yaşa ve bütçeye göre gezi nasıl seçilmeli?

Düşük giriş bütçesiyle kapalı alan arayanlar MTA veya PTT Pul Müzesi’ni değerlendirebilir. Ücretli müze seçeneğinde iki yetişkin ve bir öğrenci için Erimtan’ın giriş toplamı 380 TL, Rahmi M. Koç Müzesi’nin toplamı 750 TL olarak hesaplanıyor. Bunlar yalnızca bilet giderleri.

Küçük çocuklarla Kuğulu Park gibi kısa bir açık hava programı, daha uzun yürüyüş isteyenlerle Seğmenler Parkı düşünülebilir. Bilim, teknoloji veya tarih merakı olan çocuklarda ise seçimi konuya göre yapmak daha anlamlı olur.

Aile bütçesine ulaşım, yemek ve isteğe bağlı alışveriş de eklenmeli. Aynı güne bütün durakları sığdırmak yerine bir ana ziyaret seçmek; çocuğun yorulma, acıkma ve dinlenme ihtiyacına göre programı esnek tutmak, gezinin daha rahat geçmesini sağlayabilir.