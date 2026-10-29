Ankara’da 31 Ekim–1 Kasım hafta sonunda çocuklar için mum yapımı, üç boyutlu maket boyama ve yaratıcı drama seçenekleri bulunuyor. Etkinliklerin yaş aralıkları, adresleri ve ücretleri farklılaşıyor. Bilet ekranları arasında fiyat farkı da görülebiliyor. Ailelerin rezervasyon öncesinde seçtikleri seansı, refakat koşulunu ve ödeme aşamasındaki toplam tutarı doğrulaması gerekiyor. İşte üç seçenekli karşılaştırma rehberi.

Ankara’da hafta sonunu çocuklarıyla üretmeye ve keşfetmeye ayırmak isteyen aileler için mum tasarımı, maket boyama ve yaratıcı drama seçenekleri bulunuyor. Ancak bu etkinliklerin tamamı aynı yaş grubuna hitap etmiyor. Program seçerken çocuğun yaşı, katılım biçimi ve ulaşım süresi birlikte değerlendirilmeli.

29 Ekim 2026’da incelenen etkinlik ve satış sayfalarına göre üç seçenek, cumartesi ve pazar günlerine dağılıyor. Aşağıdaki ücretler, kaynaklarda görülen tutarlar; kesin rezervasyon, kalan kontenjan ve organizatörün son değişiklikleri ayrıca doğrulanmalı.

Yaş, saat ve ücret karşılaştırması

Atölye Tarih ve saat Yaş Yer Yayımlanan ücret Kendi Mumumu Yapıyorum 31 Ekim Cumartesi, 09.45–11.15 5–14 Fatma Eğlen Seramik, Keçiören 500 TL 3D Maket Boyama Atölyesi 31 Ekim Cumartesi, 13.00 3 yaş ve üzeri, ebeveyn eşliğinde Ve Sahne Panora, Çankaya Bubilet’te 822 TL Yaratıcı Drama Etkinliği 1 Kasım Pazar, 13.00–14.00 10–11 Ankara Akademi Sanat, Kızılay 750 TL

Mum ve drama bilgileri, organizatör adlarıyla yayımlanan Bulbi etkinlik sayfalarında; maket boyama bilgileri ise Bubilet satış sayfasında yer alıyor. Bu kontrol, organizatörlerden doğrudan alınmış kontenjan veya rezervasyon teyidi değildir.

Keçiören’de çocuklar kendi mumlarını tasarlayacak

Fatma Eğlen Seramik’in “Kendi Mumumu Yapıyorum” etkinliği, 5–14 yaş grubuna yönelik. Açıklamaya göre çocuklar renk ve kokularla kendi mumlarını tasarlayacak, hazırladıkları ürünleri etkinlik sonunda yanlarında götürebilecek. Refakat imkânı da tanıtım metninde belirtiliyor.

Konum kaydı 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Keçiören olarak gösteriliyor. Ancak açık adres içinde bina ve kapı numarası bulunmadığından, ailelerin yola çıkmadan önce tam adresi ve giriş noktasını organizatörden öğrenmesi gerekiyor.

Sabah seansını tercih edecekler, çocuğun hazırlanma ve yolculuk süresini hesaba katarak hareket edebilir. Refakatçinin ücretlendirmeye dahil olup olmadığı da rezervasyon sırasında sorulmalı.

Panora’da üç boyutlu karakterler renklendirilecek

3D Maket Boyama Atölyesi, üç yaş ve üzerindeki çocukların ebeveynleriyle katılabileceği bir program olarak duyuruluyor. İçerikte üç boyutlu çizgi karakter figürlerinin boyanması bulunuyor; yetişkinlerin bireysel katılımına da imkân veriliyor.

Etkinlik yeri Ve Sahne Panora. Katalogdaki adres, Oran Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı No:182, Panora AVM, Çankaya olarak belirtiliyor.

Burada fiyat karşılaştırmasına dikkat etmek gerekiyor: Bulbi kataloğunda 800 TL, Bubilet’te 822 TL görülüyor. Biletinial sayfasında ise 750 TL tam bilet ve 822 TL başlangıç fiyatı birlikte yer alıyor. Farkın nedeni kesinleştirilmeden tek bir tutar bütün satış kanalları için geçerli kabul edilmemeli. Ödeme öncesindeki son toplam esas alınmalı.

Pazar günü Kızılay’da yaratıcı drama

Ankara Akademi Sanat’ın 10–11 yaş grubuna yönelik yaratıcı drama etkinliği, 1 Kasım Pazar günü bir saatlik seansla listeleniyor. Programda yaratıcı oyunlar, beden ve ses kullanımı ile grup çalışmaları bulunuyor.

Organizatör profilindeki adres Fidanlık Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:23/3-4, Kızılay, Çankaya. Etkinlik konum kaydındaki kapı numarası gösterimi farklı biçimde yazıldığından, kat ve daire bilgisinin rezervasyon sırasında teyit edilmesi yararlı olacaktır.

Drama seçeneği, boyama veya nesne tasarlama yerine oyun ve birlikte hareket etme odaklı bir program arayan ailelerin değerlendirebileceği alternatiflerden biri. Ancak açıklanan yaş aralığının dışındaki çocuklar için kabul koşulu ayrıca sorulmalı.

Rezervasyondan önce hangi sorular sorulmalı?

Aileler öncelikle seansın yapılacağını, yer bulunduğunu ve yaş koşulunu doğrulamalı. Ardından malzemelerin ücrete dahil olup olmadığı, ebeveynin katılım biçimi ve iptal-değişiklik koşulları öğrenilmeli.

İki kardeşle katılım planlanıyorsa her çocuk için ayrı kayıt gerekip gerekmediği sorulabilir. Aynı gün birden fazla etkinlik düşünüldüğünde ise yalnızca başlangıç saatleri karşılaştırılmamalı; atölyenin bitişi, mola ve ilçeler arasındaki ulaşım da hesaba katılmalı.