Ankara’da cuma ve cumartesi akşamları Oran yönüne gidecekler için 135-2 hattında iki geç sefer bulunuyor. EGO’nun duyurduğu düzenleme kapsamında otobüsler Ulus’tan saat 23.00 ve 23.30’da hareket ediyor. Yolcuların bu saatleri ara duraklardan geçiş zamanı olarak değerlendirmemesi gerekiyor. İşte kalkış noktası, güzergâhtaki önemli duraklar ve gece yolculuğu öncesinde kontrol edilmesi gereken güncel bilgiler.

Ankara’da cuma ve cumartesi akşamları şehir merkezinden Oran yönüne dönecek yolcular için 135-2 Ulus–Oran Sitesi hattında saat 23.00 ve 23.30 seferleri bulunuyor. EGO Genel Müdürlüğünün 19 Ekim tarihli duyurusuna göre uygulama, 16 Ekim 2026 itibarıyla başladı. Dolayısıyla düzenleme bugün başlayan bir hizmet değil; ekim ayında devreye alınan ulaşım uygulamasının devamı.

Geç saatte işten çıkan, bir etkinliğe katılan veya merkezdeki programının ardından evine dönecek kişiler açısından bu iki saat, yolculuk planına eklenebilecek seçenekler sunuyor. Ancak doğru otobüsü beklemek kadar, kalkış saatinin hangi noktaya ait olduğunu bilmek de önem taşıyor.

23.00 ve 23.30 seferleri nereden kalkıyor?

EGO’nun güncel hareket saatleri ekranında 135-2 hattının kalkış yeri Ulus, Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı olarak gösteriliyor. Güzergâhın ilk durağı 40458 numaralı Ulus 100. Yıl Çarşısı.

Bu nedenle açıklanan saatler, Ulus’tan Oran yönüne hareket saatleri olarak değerlendirilmeli. Aynı saatleri Oran’dan Ulus’a dönüş seferi veya Kızılay’dan kalkış saati şeklinde aktarmak doğru olmaz.

Ara duraklardan bineceklerin, otobüsün başlangıç noktasından hareket ettikten sonra kendi duraklarına ulaşacağını dikkate alması gerekiyor. Örneğin Kızılay’da bekleyen bir yolcu, 23.00 bilgisini otobüsün kesin olarak Kızılay’da olacağı saat şeklinde yorumlamamalı.

Cuma ve cumartesi için sefer saatleri

Gün Kalkış yönü Ek sefer saatleri Cuma Ulus → Oran Sitesi 23.00, 23.30 Cumartesi Ulus → Oran Sitesi 23.00, 23.30

EGO’nun duyurusu özellikle bu iki günü kapsıyor. Dolayısıyla aynı saatlerin haftanın bütün günlerinde uygulandığı varsayılmamalı. Pazar akşamı veya farklı bir gün için yolculuk yapılacaksa o güne ait hareket tablosu ayrıca incelenmeli.

Otobüs hangi önemli duraklardan geçiyor?

Resmî güzergâh listesinde Opera, Sıhhiye, Kızılay, Güvenpark, Meclis, Kuğulu Park, Botanik Parkı ve Atakule durakları bulunuyor. Hat daha sonra Turan Güneş Bulvarı üzerindeki duraklardan ilerleyerek Oran bölgesine ulaşıyor.

Güzergâhın son durağı ise 11219 numaralı Oran Hareket Noktası olarak listeleniyor. Bu durak bilgileri, merkezin farklı noktalarından otobüse binmek isteyenlerin kendi konumlarına uygun seçeneği belirlemesine yardımcı olabilir.

Durak adı kadar numarasını da kaydetmek yararlı olacaktır. Aynı bölgede karşılıklı veya birbirine yakın duraklar bulunabileceğinden, yalnızca semt adına bakmak yerine otobüsün gidiş yönüyle birlikte kontrol yapılmalı.

Ara durakta bekleyenler neye dikkat etmeli?

Gece yolculuğunda en sık karıştırılabilecek ayrıntı, hareket saatiyle duraktan geçiş saatinin farklı olması. Trafik, duraklardaki yolcu hareketi ve yol koşulları, aracın güzergâh üzerindeki ilerleyişini etkileyebilir. Bu yüzden başlangıç saatine sabit bir süre ekleyerek kesin geçiş zamanı hesaplamak yerine güncel araç bilgisine bakmak daha kullanışlıdır.

EGO CEP’TE uygulamasında durak adı veya beş haneli durak numarasıyla sorgulama yapılabiliyor. “Otobüs Nerede?” bölümünden yaklaşan araçlar takip edilebiliyor; sık kullanılan duraklar favorilere eklenebiliyor.

Yola çıkmadan önce güncel hat duyurularını kontrol etmek, özellikle başka bir araçtan aktarma yapacaklar için önem taşıyor. Otobüse yetişme planında durağa yürüyüş süresini de hesaba katmak, son dakikada yaşanabilecek zaman kaybını azaltabilir.