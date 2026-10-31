Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan ASKİ Spor'un milli güreşçisi Yüksel Sarıçiçek, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazandı. Büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonasında dünya ikincisi olan milli sporcu, başkent Ankara'ya büyük bir gurur yaşattı.

Türk sporunun gurur kaynağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, uluslararası arenada madalyalarına bir yenisini daha ekledi.Kazakistan’ın başkenti Astana’da tüm hızıyla devam eden 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, Türk güreşi adına tarihi anlara sahne oldu.

Grekoromen stil müsabakalarında milli takım adına mindere çıkan ASKİ Spor’un başarılı sporcusu Yüksel Sarıçiçek, zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya ikinciliğini elde etti ve boynuna gümüş madalyayı taktı. Başkentte büyük bir coşkuyla karşılanan bu başarı, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

Büyükler Kategorisinde İlk Kez Mindere Çıktı, Tarih Yazdı

Kariyerinde önemli basamakları hızla tırmanan ve uluslararası turnuvalarda adından söz ettiren Yüksel Sarıçiçek, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Dünya Şampiyonası olma özelliği taşıyan bu organizasyonda gösterdiği performansla göz doldurdu.Grekoromen stil 82 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi, şampiyona boyunca sergilediği üstün mücadele azmiyle final yoluna adeta adını yazdırdı.

Finale giden süreçte birbirinden zorlu rakipleri eleyen Sarıçiçek, turnuvanın ikinci turunda Çinli rakibi Halishan Bahejiang’ı 7-5 mağlup etmeyi başardı.Çeyrek final turunda ise Katarlı rakibi Shahin Eidimohammad Badaghimofrad karşısında 10-2 teknik üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi.Yarı finalde ise kürsünün en güçlü adaylarından biri olan, kariyerinde iki dünya şampiyonluğu ile olimpiyat madalyaları bulunan Kırgız sporcu Akzhol Makhmudov ile eşleşen Sarıçiçek, rakibini 6-0 gibi net bir skorla yenerek finale yükseldi.

Finalde Zorlu Rakip ve Gümüş Madalya

Altın madalya için mindere çıkan Yüksel Sarıçiçek, final müsabakasında 2025 yılının dünya şampiyonu olan İranlı güçlü rakibi Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşı karşıya geldi.Müsabakanın ilk bölümlerinde başa baş bir taktik savaşının yaşandığı final maçında, tecrübeli rakibinin ikinci devredeki ataklarına karşı koymakta zorlanan milli sporcu, salonu dolduran güreş severlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Karşılaşmayı 7-1 mağlup tamamlayan Sarıçiçek, organizasyonu dünya ikincisi olarak tamamlayarak ülkesine gümüş madalya kazandırdı.

Müsabakanın ardından yaptığı açıklamalarda önemli değerlendirmelerde bulunan milli güreşçi, mücadelenin son dakikalarına kadar planladıkları gibi gittiklerini ancak yaptığı küçük taktiksel hatalar sonucunda altın madalyayı kaçırdığını ifade etti.Gelecek yıllar için büyük hedefleri olduğunun altını çizen Sarıçiçek, "Daha bitmiş bir şey yok. Kemeri ülkeme getireceğim. 2027 Dünya Şampiyonası'nda ve olimpiyat seçmelerinde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" diyerek kararlılığını gözler önüne serdi.

ASKİ Spor Kulübü'nde Coşkulu Karşılama

Kazakistan’dan gümüş madalyayla dönen milli güreşçi için ASKİ Spor tesislerinde coşkulu bir kutlama ve karşılama programı düzenlendi. Anne ve babası, antrenörleri ve takım arkadaşlarının katıldığı etkinlikte pasta kesilerek dünya ikinciliği sevinci kutlandı.

Başarıda büyük pay sahibi olan kulüp yönetimine ve teknik ekibe teşekkür eden Yüksel Sarıçiçek, kendisine her zaman destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Türkiye Güreş Federasyonu yönetimine minnettarlığını dile getirdi. Başkent Ankara'nın gururu olan milli sporcunun önümüzdeki uluslararası turnuvalarda bayrağımızı yeniden zirveye taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi.