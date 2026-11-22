Başkent futbolunun köklü çınarı MKE Ankaragücü, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 13. haftasında ligdeki çıkışını sürdürmek ve üst sıralara tırmanış başlatmak amacıyla kritik bir deplasman mücadelesine çıkıyor.Sarı-lacivertli ekip, 22 Kasım 2026 Pazar günü Hatay temsilcisi Ekinciler İskenderunspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Hem puan tablosundaki konumu hem de moral motivasyonu açısından büyük önem taşıyan bu 90 dakika öncesinde taraftarlar karşılaşmanın yayın bilgilerine kilitlendi.

Ankaragücü Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Sarı-lacivertli taraftarların en çok araştırdığı "Ankaragücü maçı saat kaçta?" ve "maç hangi kanalda?"sorularının yanıtı resmi yayın programıyla kesinleşti.

Karşılaşma: Ekinciler İskenderunspor A.Ş.– MKE Ankaragücü

Tarih ve Saat: 22 Kasım 2026 Pazar, saat 14.00

Stadyum: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

Yayın Kanalı:Tivibu Spor 3 (Canlı)

Karşılaşmanın Hakem ve Görevli Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre zorlu 90 dakikada düdük Oğuzhan Hamitoğlu'nda olacak. Hamitoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Kaan ve Fudeyl Mücahit Gökmen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Kürşat Şenyüz görev yapacak. Karşılaşmada gözlemci olarak Mehmet Kapluhan, temsilci olarak da Meryem Haldan yer alacak.

Ankaragücü'nün Ligdeki Durumu ve Maç Öncesi Beklentiler

Son iki sezonda yaşadığı düşüşlerin ardından Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü, 13. hafta öncesinde puan cetvelinin alt ve orta sıralarından kurtulma mücadelesi veriyor.Ligde 14. basamakta yer alan başkent temsilcisi, hafta içinde oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak sahadan bir puanla çıkmıştı.

Zirve yarışında 52 Orduspor, Adana 01 FK ve Erzincanspor gibi ekiplerin ön sıralarda yer aldığı grupta sarı-lacivertliler için İskenderunspor deplasmanı kritik bir eşik niteliği taşıyor. Teknik heyet ve futbolcular, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem kötü gidişata son vermeyi hem de camiaya yeniden güven aşılamayı hedefliyor.