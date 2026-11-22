Bu sezon sergilediği etkili performansla Avrupa kulüplerinin yakın takibine giren Junior Olaitan için Beşiktaş yönetiminin transfer planı netleşti. Siyah-beyazlıların, özellikle İngiliz ekiplerinin izlediği 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde satmaya sıcak bakmadığı ve ilerleyen süreçte kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini hedeflediği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı bir grafik çizen Beşiktaş, saha içindeki başarısının yanı sıra kadrosundaki genç yıldızların yükselen piyasa değeriyle de gündemde yer alıyor. Siyah-beyazlı formayla bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Junior Olaitan, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında yer alan 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu için Beşiktaş yönetiminin izleyeceği yol haritası netlik kazandı.

Galatasaray Derbisinde Gözlemci Takibi Olacak

Yükselen formuyla Avrupa'nın önemli liglerinden scout ekiplerinin dikkatini çeken Junior Olaitan için önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi ayrı bir önem taşıyor. Kulislerden yansıyan bilgilere göre bazı Avrupa kulüplerinin gözlemcileri, derbi mücadelesini tribünden takip ederek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansını yakından analiz edecek. Bu takibin ardından ocak ayında resmi transfer tekliflerinin siyah-beyazlı kulübün kapısını çalabileceği belirtiliyor.

Ocak Ayında Satış Düşünülmüyor: Yönetim Neden Bekliyor?

Hem Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetim, kadro bütünlüğünü bozmama konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Takımın oyun kurulumunda ve hücum geçişlerinde kilit rol üstlenen Olaitan'ın sezon ortasında takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde gelecek olası teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalmasını planladığı aktarıldı.

Kulüp Rekoru Hedefi: 26 Milyon Euro Üstü Bonservis Planı

Beşiktaş yönetiminin uzun vadeli transfer stratejisinde ise Junior Olaitan üzerinden kulüp tarihinin en yüksek bonservis satışını gerçekleştirmek yer alıyor. Genç yıldızın çıkışını sezon boyunca sürdürmesi halinde Avrupa'ya rekor bir bedelle transfer olabileceği değerlendiriliyor.

Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki mevcut bonservis satış rekoru, Gedson Fernandes'in 26 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transferiyle kayıtlara geçmişti. Yönetim, Olaitan'ın potansiyeli ve yaşı dikkate alındığında bu rakamın üzerine çıkılabileceğini öngörüyor.

Junior Olaitan'ın Bu Sezonki Performans Karnesi

24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda istikrarlı bir görüntü çizdi:

Toplam Maç: 20 resmi karşılaşma

Gol: 3

Asist: 7

Toplam Skor Katkısı: 10 gol

Hem skor üretimi hem de oyun temposuna yaptığı katkıyla taraftarın sevgisini kazanan Junior Olaitan'ın derbi performansı ve sezonun geri kalanındaki grafiği, Avrupa kulüpleriyle yapılacak olası pazarlıklarda belirleyici olacak.