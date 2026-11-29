Ankara’da Zabıta Blokları’ndaki ASKİ çalışması nedeniyle 373 numaralı otobüsün güzergâhı geçici olarak değişti. EGO, yol yeniden açılana kadar otobüslerin İmam Alim Sultan Caddesi üzerinden çalışacağını duyurdu. Mutlu Parkı ve Akdere Polis Merkezi’nin de aralarında bulunduğu 14 duraktan 373’e binecek yolcular, bu süre içinde cadde üzerindeki alternatif durakları kullanabilecek.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Zabıta Blokları ile Ulus arasında sefer yapan 373 numaralı otobüsün mahalle içindeki rotası değişti. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) altyapı çalışması nedeniyle Zabıta Blokları bölgesindeki yol araç trafiğine kapatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü, 28 Kasım Cumartesi günü yaptığı açıklamada, otobüslerin kapalı kesimi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinden geçeceğini bildirdi. Düzenleme, özellikle mahalle içindeki duraklardan Ulus yönüne gidenleri ve dönüşte aynı bölgede inenleri ilgilendiriyor.

373’e nereden binilecek?

Geçici düzenleme boyunca 373 numaralı otobüse binmek isteyen yolcular için alternatif İmam Alim Sultan Caddesi üzerindeki duraklar. Örneğin normalde Mutlu Mahallesi’nde 711. Sokak’taki Mutlu Parkı durağından otobüse binen bir yolcunun, yol kapalı olduğu sürece cadde üzerindeki bir durağa gitmesi gerekiyor. Aynı durum, 717. Sokak’taki Akdere Polis Merkezi durağını kullananlar için de geçerli. Her iki durak da EGO’nun yayımladığı 14 numaralık listede yer alıyor.

Değişiklik dönüş yolculuğunu da etkiliyor. Ulus’tan mahalleye gelirken bu 14 duraktan birinde inmeyi planlayanlar, çalışma süresince yolculuklarının son bölümünü cadde üzerindeki uygun durağa göre ayarlayabilir. EGO, ilk açıklamasında geçici rotayı cadde adıyla tarif etti. Her eski durak için ayrı bir alternatif durak numarası vermedi. Bu nedenle hangi noktadan binileceğini belirlerken cadde üzerindeki durağın konumuna ve oradan geçen hatlara birlikte bakmak yararlı.

373’ün geçici olarak uğramayacağı 14 durak

EGO’nun 28 Kasım tarihli ilk duyurusunda yer alan durak numaraları, açıklamadaki sırayla 30530, 31768, 32103, 31744, 32112, 31745, 30199, 31617, 32101, 31616, 31614, 31615, 30792 ve 31618. Liste, Zabıta Blokları’ndaki yol kapalıyken 373 numaralı otobüsün hizmet veremeyeceği durakları gösteriyor.

Durak numarasını hatırlamayanlar için 706. Sokak’tan bir örnek yol gösterici olabilir. Hat üzerindeki 30199 numarası sokağın girişindeki durağa, 31614 ise “706. Sokak Son Durak” adıyla kayıtlı noktaya ait. İkisi de geçici değişiklik kapsamında. Dolayısıyla normalde sokağın girişinden otobüse binen biri için aynı sokaktaki son durağa yürümek çözüm sağlamıyor. Bu iki noktayı kullanan yolcular için de duyurulan alternatif, İmam Alim Sultan Caddesi.

Size yakın durağı nasıl bulabilirsiniz?

EGO Cep’te uygulamasında durak aramak için numarasını bilmeniz gerekmiyor. Durak adını yazarak konumunu ve o noktadan geçen otobüs hatlarını görebilirsiniz. Konum izni verdiğinizde yakınınızdaki durakları harita üzerinde açmak da mümkün. Özellikle mahalleye ilk kez geliyorsanız bu özellik, İmam Alim Sultan Caddesi’nde size yakın olan durağı bulup orada 373’ün listelendiğini kontrol etmenizi kolaylaştırır.

Durağınızı belirledikten sonra aracın ne zaman yaklaşacağını öğrenmek için uygulamadaki “Otobüs Nerede?” bölümüne beş haneli durak numarasını girebilirsiniz. Aynı sorgulama EGO’nun internet sitesinden de yapılabiliyor. Burada bakılacak numara, binmek üzere seçtiğiniz durağın numarası. Çalışma nedeniyle geçici olarak atlanan eski durağınızı sorgulamak, araçların yönlendirildiği caddedeki bekleme süresini göstermez.

Aynı gün gelen güncelleme — Saat 12.10 itibarıyla aktarılan ilk duyuruda normal güzergâha dönüş için belirli bir saat verilmemiş, yolun yeniden trafiğe açılması beklenmişti. EGO, 28 Kasım’da yayımladığı ikinci açıklamada Zabıta Blokları’ndaki yolun açıldığını ve 373 numaralı hattın normal güzergâhına döndüğünü bildirdi. Böylece bu çalışmaya bağlı geçici durak düzenlemesi aynı gün sona erdi. www.ego.gov.tr