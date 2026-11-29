29 Kasım Pazar günü İncek’ten Eskişehir yönüne gidecek sürücüler, Dodurga’ya kadar Ankara Çevre Otoyolu’nun dış halkasını kullanacak. Yaklaşık dört kilometrelik çalışma alanında her yöne iki şerit ayrıldı. KGM’nin takviminde onarımın bitişi 2 Aralık olarak görünüyor.

İncek Kavşağı’ndan Eskişehir yönüne çıktığınızda, çalışma levhaları sizi otoyolun normalde Samsun’a giden tarafına yönlendirecek. Yolculuğunuzun yönü yine Eskişehir. Değişen, Dodurga Kavşağı’na kadar kullanacağınız şeritler. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara Çevre Otoyolu’nun iç halkasında üstyapı onarımı yürütüyor. Bu nedenle 5. ve 9. kilometreler arasındaki Eskişehir yönü trafiğe kapalı. İki kavşak arasında ulaşım sürüyor: Araçlar, çalışma alanını dış halkada kendilerine ayrılan iki şeritten geçiyor

İncek’ten çıkınca hangi yolu takip edeceksiniz?

İncek’ten Dodurga’ya doğru ilerliyorsanız çalışma alanının girişindeki geçici Eskişehir yönlendirmesini izleyin. KGM duyurusunda geçen “Samsun” ifadesi ilk bakışta kafa karıştırabilir. Burada Samsun, araçların varacağı şehri değil, trafiğe açık tutulan otoyol tarafının normal seyir yönünü tarif ediyor. Eskişehir’e doğru giderken dış halkaya geçmenizin nedeni bu. KGM’nin bu kesim için açıkladığı güzergâh otoyol üzerinde devam ediyor. Dodurga’ya ulaşmak için mahalle içinden geçen ayrı bir servis yolu tarif edilmiyor.

Düzenlemenin sınırını anlamak için kavşak adları önemli. e-Devlet’teki yol listesinde kaydın başlığında Eskişehir Kavşağı (K6) ile İncek Kavşağı (K7) yazıyor. Bu, kaydın ait olduğu otoyol bölümünün adı. Aynı satırın açıklamasına bakıldığında onarımın daha dar bir alanı kapsadığı görülüyor. Çalışma, İncek ile Dodurga kavşakları arasında ve bu bölümün 5. kilometresiyle 9. kilometresi arasında yürütülüyor. Dolayısıyla haberdeki yaklaşık dört kilometre, sürücünün fazladan katedeceği mesafeyi değil, onarımdan etkilenen kesimin uzunluğunu anlatıyor.

Samsun yönüne gidenleri de ilgilendiriyor

Eskişehir yönünde kapatma var; ancak yol düzenindeki değişikliği karşı yönden gelenler de görecek. Dodurga tarafından İncek’e ve Samsun yönüne ilerleyen araçlar dış halkayı kullanmaya devam ederken aynı taşıt yolunun bir bölümü karşı yönden gelen trafiğe ayrılıyor. KGM’nin planındaki iki gidiş, iki geliş ifadesinin anlamı bu. Dört şeridin ikisini Eskişehir yönündeki araçlar, diğer ikisini Samsun yönündekiler kullanıyor. Çalışma alanına hangi taraftan yaklaşırsanız yaklaşın, girişte kendi yönünüz için gösterilen şeritleri takip etmeniz gerekiyor.

Peki, bu geçiş yolculuğa kaç dakika ekler? KGM’nin 29 Kasım sabahı güncellenen kaydı yolun nasıl kullanılacağını açıklıyor. Kayıtta anlık kuyruk uzunluğu, bekleme süresi ya da belirli saatler için yoğunluk tahmini bulunmuyor. Bu yüzden dört kilometrelik çalışma alanından hareketle bir gecikme süresi hesaplamak mümkün değil. Pazar günü yol planı yapanlar için kesin olan bilgi, iki yöndeki ulaşımın da dış halkadan kontrollü biçimde sürdüğü.

Yol 2 Aralık’ta saat kaçta açılacak?

KGM, üstyapı onarımı için yayımladığı takvimde 20 Kasım–2 Aralık 2026 tarihlerini veriyor. 29 Kasım Pazar sabahı saat 07.37’de güncellenen e-Devlet kaydında da aynı tarihler yer alıyor. Çarşamba gününe denk gelen 2 Aralık, çalışma için planlanan son gün. Duyuruda iç halkanın o sabah, mesai bitiminde ya da gece hangi saatte yeniden trafiğe açılacağı belirtilmiyor. Özellikle çarşamba günü bu yolu kullanacaklar açısından takvimdeki bitiş tarihi ile yolun fiilen açıldığı saat arasındaki ayrım önemli.

Hafta içinde İncek–Dodurga arasını yeniden kullanacaksanız e-Devlet’te KGM’nin Çalışma Yapılan Yol Sorgulama hizmetinden ilgili satıra ulaşabilirsiniz. Arayacağınız yol kodu O-20/06. Listede Eskişehir ve İncek kavşaklarının adını gördüğünüzde satırın açıklamasıyla son güncelleme saatini birlikte okuyun. Böylece yola çıkacağınız gün, iç halkadaki onarımın hâlâ kayıtta olup olmadığını ve hangi yönden geçiş verildiğini kontrol edebilirsiniz.