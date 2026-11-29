Ruhumda Sızı”yı bir de sahnede dinlemeyi isteyen Ankaralılar için bu akşamın adresi Genco Erkal Sahnesi. Ender Balkır’ın konseri saat 19.30’da başlayacak. Biletini henüz almayanlar için koltuk seçimi önemli. Satış sayfasında iki kişilik tutar, üçüncü kategoride 2.210 TL, ikinci kategoride ise 2.600 TL görünüyor.

Ender Balkır’ın sesini kimi dinleyici Çukur dizisindeki bir sahneden, kimi de Harput türkülerinden hatırlıyor. Bu akşam iki dinleyici kitlesinin buluşma noktası Ankara’nın Yenimahalle ilçesi olacak. 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.30’da başlayacak konser, Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki Genco Erkal Sahnesi’nde düzenleniyor. Biletler koltuk seçilerek alınıyor. Dolayısıyla bir arkadaşınızla yan yana oturmak istiyorsanız ödeyeceğiniz tutarı, seçtiğiniz blok ve o blokta birlikte alabileceğiniz koltuklar belirleyecek.

İki kişi gidecekler için kategoriler arasında kaç lira var?

Bubilet’in konser sayfasında öne çıkan indirimli bilet fiyatı 1.105 TL. Koltuk seçim ekranında bu tutar üçüncü kategoriye karşılık geliyor. Aynı ekranda ikinci kategori için 1.300 TL, birinci kategori için 1.527,50 TL, protokol için ise 1.787,50 TL listeleniyor. Dördüncü kategoride 877,50 TL’lik bir tarife de görünüyor. Ancak ana satış sayfasının 1.105 TL’yi göstermesi nedeniyle, daha düşük tarifeden yer bulup bulamayacağınızı koltuk planında kontrol etmeniz gerekiyor.





Peki bu rakamların iki kişilik bir akşam planına karşılığı ne? Üçüncü kategoride yan yana iki yer bulursanız biletlerin toplamı 2.210 TL ediyor. İkinci kategoriye geçtiğinizde toplam 2.600 TL’ye çıkıyor. Yani iki kişi için aradaki fark 390 TL. Birinci kategoride iki bilet 3.055 TL, protokolde ise 3.575 TL tutuyor. Bunlar satış ekranındaki indirimli birim fiyatlarla yapılan hesaplar. Özellikle bütçenizi kişi başı 1.300 TL üzerinden kurduysanız bakacağınız bölüm ikinci kategori.

Buluşma yeri için hangi salonun adını vermeli?

Arkadaşınıza konum gönderirken Genco Erkal Sahnesi adını da yazmanızda fayda var. Çünkü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde birden fazla salon bulunuyor. Yenimahalle Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre Genco Erkal’ın adını taşıyan büyük salon 1.508 kişilik. Aynı merkezde Yıldız Kenter’in adını taşıyan 395 kişilik bir tiyatro salonu da var. Bu akşam Ender Balkır’ın dinleyiciyle buluşacağı yer, bilette de adı geçen büyük salon.

Mekânı haritada ararken karşınıza iki farklı ad çıkabilir. Belediye tesisi “Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi” adıyla tanıtıyor. Konserin satış ilanında ise “Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi” ifadesi kullanılıyor. Her iki kayıtta da sizi doğru salona götürecek ortak isim Genco Erkal. Akşam için buluşma saati belirlerken bir ayrıntıyı da hesaba katın. İlanda yazan 19.30, konserin programdaki başlangıç saati.

“Ruhumda Sızı”nın ardındaki kişisel hikâye

Balkır’ı ilk kez Çukur’da duyanların aklına Ankara konseri öncesinde aynı soru gelebilir: “Ruhumda Sızı” bu akşam söylenecek mi? Yayımlanan etkinlik programında eserler tek tek sıralanmıyor. Ancak türkünün Balkır’ın hayatında neden özel bir yeri olduğunu kendi anlatımından biliyoruz. Sanatçı, bir söyleşide eseri babasını kaybettiği dönemde keşfettiğini ve o günlerde yaşadığı acıya karşılık gelen sözler bulduğunu anlatıyor. Ekran başındaki dinleyicinin bir dizi sahnesiyle hatırladığı yorumun gerisinde, böyle kişisel bir hatıra var.

Balkır’ın sahneye uzanan yolunda bir de sınıf tahtası var. Matematik eğitiminin ardından İstanbul’a atanan sanatçı, 2001 ile 2004 yılları arasında öğretmenlik yaptı. Ardından görevinden ayrılıp müziğe yöneldi. Bu akşamki konserden önce sesini biraz daha tanımak isteyenler için albümleri iki farklı başlangıç sunuyor. Ahir, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden türküler içeriyor. Kalan Müzik etiketiyle çıkan Harput ise dinleyiciyi tek bir yörenin müzik geleneğiyle buluşturuyor. Ankara konserinin tanıtımında da Balkır’ın türkülerden ağıtlara uzanan repertuvarına yer veriliyor.