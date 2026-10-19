Ankara’da kira sözleşmesi ekimde yenilenenler için artış hesabında yüzde 31,49’luk TÜFE sınırı öne çıkıyor. Bu oranla 20 bin liralık kira 26 bin 298 liraya yükseliyor. Ancak açıklanan tavan, herkesin aynı zammı ödemesi anlamına gelmiyor. Sözleşmedeki artış hükmü, yenileme tarihi ve beş yıllık süre hesabı yeni bedelin belirlenmesinde önemli rol oynayan ayrıntılar arasında.

Ankara’da kira sözleşmesi Ekim 2026’da yenilenen kiracılar ve ev sahipleri için artış hesabında esas alınan TÜFE göstergesi netleşti. TÜİK’in 5 Ekim’de yayımladığı eylül ayı verilerine göre on iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi yüzde 31,49 oldu.

Bu oran, olağan yıllık yenilemelerde konut ve çatılı işyeri kiraları için artış sınırının hesaplanmasında kullanılıyor. Ancak yeni kirayı belirlerken yalnızca oranı bilmek yeterli değil. Sözleşmenin yenileme tarihi ve artış maddesi de hesabın başlangıç noktasını oluşturuyor.

Ekim kira artış oranı yüzde kaç?

TÜİK’in eylül bülteninde aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak açıklandı. Kira artışı hesabında kullanılan on iki aylık ortalama değişim ise yüzde 31,49.

Bu üç gösterge farklı anlamlar taşıyor. Ekim ayındaki olağan kira yenilemesi için aylık enflasyon veya yıllık enflasyon rakamını kullanmak, hesap sonucunu değiştiriyor. Dolayısıyla kira hesabına başlamadan önce bültendeki doğru göstergenin seçilmesi gerekiyor. Ankara’ya özel ayrı bir TÜFE kira artış oranı bulunmuyor; hesapta Türkiye geneli gösterge esas alınıyor.

20, 25 ve 30 bin liralık kiralar ne kadar olur?

Yüzde 31,49 üzerinden hesap yapmak için mevcut aylık kira 0,3149 ile çarpılıyor. Bulunan artış tutarı mevcut kiraya ekleniyor. Aynı sonuca, mevcut kira bedelini 1,3149 ile çarparak da ulaşılabiliyor.

Aşağıdaki tablo, artışın tavan oran üzerinden uygulanması varsayımıyla hazırlandı:

Mevcut aylık kira Hesaplanan artış Yeni aylık kira 20.000 TL 6.298 TL 26.298 TL 25.000 TL 7.872,50 TL 32.872,50 TL 30.000 TL 9.447 TL 39.447 TL

Örneğin 25 bin lira kira ödeyen bir kişi için işlem şöyle: 25.000 × 31,49 ÷ 100 = 7.872,50 TL. Bu tutar mevcut kiraya eklendiğinde yeni aylık bedel 32.872,50 TL’ye ulaşıyor.

Tablodaki rakamlar yalnızca kira bedelini gösteriyor. Aidat, elektrik, su veya doğalgaz gibi ayrı giderler bu hesaba eklenmedi. Bu nedenle evin toplam aylık maliyetiyle kira artışının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Yüzde 31,49 zam yapmak zorunlu mu?

Açıklanan oran bir üst sınır; herkes için zorunlu artış oranı değil. Türk Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesi, yenilenen dönem için artış anlaşmasını on iki aylık ortalama TÜFE değişimiyle sınırlandırıyor.

Sözleşmede geçerli, daha düşük bir artış oranı varsa bu hüküm dikkate alınmalı. Örneğin yüzde 20 artış kararlaştırılmış bir sözleşmede, yalnızca TÜFE tavanı daha yüksek çıktı diye otomatik olarak yüzde 31,49 uygulanmaz. Daha yüksek artış şartı ise olağan yenilemede yasal tavanı aşamaz.

Bu ayrım, tablodaki sonuçları okurken de önemli. 20 bin liralık kira için 26.298 TL, tavan oranla hesaplanan bedeldir. Sözleşmesine göre daha düşük artış uygulayan kiracının ödeyeceği tutar farklı olabilir.

Sözleşme ekimde yenilenmiyorsa zam yapılır mı?

Ekim oranının açıklanması, bütün kiraların aynı ayda değişmesi anlamına gelmiyor. Artış hesabı, sözleşmenin yıllık yenileme dönemiyle bağlantılı. Örneğin yenilemesi kasımda olan bir sözleşmeye, yalnızca ekim verisi açıklandı diye ekimde yıllık zam uygulanmaz.

Kiracı ve ev sahibinin önce sözleşmedeki başlangıç ve yenileme tarihini kontrol etmesi, ardından ilgili dönemin oranıyla hesap yapması gerekiyor. Banka ödeme kayıtları ve sözleşmenin artış maddesi de mevcut bedelin doğru belirlenmesine yardımcı oluyor.

Beş yıl dolunca kira hesabı değişir mi?

Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde, mahkemenin kira bedelini belirlemesine ilişkin farklı değerlendirme devreye girebilir. Hâkim; TÜFE değişiminin yanında taşınmazın durumunu ve emsal kiraları da dikkate alır.

Ancak beş yılın dolması, ev sahibinin istediği tutarı tek taraflı olarak kesinleştirmesi anlamına gelmez. Bu durum, olağan yıllık artış hesabından ayrı ele alınmalıdır. Ayrıca geçmişte uygulanan yüzde 25’lik geçici konut kira artış sınırının kapsadığı dönem 1 Temmuz 2024’te sona erdi; Ekim 2026 hesabı bu eski sınır üzerinden yapılmaz.