Ankara’da ekonomi bürokrasisinde iki önemli görev değişikliği gerçekleşti. Kutluhan Taşkın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, Şinasi Candan ise Gelir İdaresi Başkanlığına atandı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararların ardından iki bürokratın eğitimleri, önceki görevleri ve meslek geçmişleri gündeme geldi. Candan’ın Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Taşkın’ın ise planlama ve bütçe alanındaki yöneticilik görevleri öne çıktı.

20 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev değişiklikleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar kapsamında Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığına ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı.

Taşkın, yeni görevi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Candan ise kamu maliyesi, vergi idaresi ve kamu alımları alanlarındaki görevlerinin ardından Gelir İdaresinin başına geçti. Böylece iki bürokratın kamu yönetimindeki görev adresi değişti.

Hangi kuruma kim atandı?

İsim Atama öncesindeki görevi Yeni görevi Kutluhan Taşkın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şinasi Candan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gelir İdaresi Başkanı

İki atama, birbirinden farklı yönetim kademelerini kapsıyor. Taşkın bakan yardımcılığı görevini üstlenirken Candan, Gelir İdaresi Başkanlığını yönetecek. Dolayısıyla kararlar, aynı kurum içinde iki ismin yer değiştirmesi anlamına gelmiyor; her iki bürokrat da daha önce görev yaptığı kurumdan farklı bir göreve geçiyor.

Şinasi Candan kimdir, nereli?

Şinasi Candan, 1968 yılında Sivas’ın Suşehri ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 1989’da mezun oldu. Kamu görevine 1990 yılında Maliye Bakanlığında hesap uzman yardımcısı olarak başladı.

Candan, mesleğinin ilk döneminde hesap uzmanlığı yaptı. Ardından Hitit Vergi Dairesi Başkanlığını ve baş hesap uzmanlığı görevini üstlendi. Gelirler Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresinde daire başkanı olarak çalıştıktan sonra Ankara’da vergi yönetiminin başına geçti.

2006–2010 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Başkentteki bu görevinin ardından 2010–2016 döneminde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığını yürüttü. Yeni ataması, daha önce yöneticilik yaptığı kuruma başkan olarak dönüşü anlamına geliyor.

Vergi yönetiminden kamu alımlarına uzanan kariyer

Candan’ın görev geçmişinde Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı da bulunuyor. 2016–2020 yıllarında bu görevi yürüttü; ardından Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak çalıştı.

Devlet Malzeme Ofisinin yayımladığı özgeçmişe göre Candan, Ekim 2023’te kurumun genel müdürlüğüne ve yönetim kurulu başkanlığına atandı. Meslek hayatında İngiltere’de gelir idaresinin örgütlenmesi üzerine incelemelerde de bulundu. Vergi konusunda makaleler yayımladı, seminer ve konferanslara katıldı. Böylece kariyerinde hem vergi uygulamaları hem de kamu alımlarıyla ilgili yöneticilik görevleri yer aldı.

Kutluhan Taşkın kimdir, hangi eğitimleri aldı?

Kutluhan Taşkın, 1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 2001 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde planlama uzman yardımcısı olarak kamu görevine başladı. 2006’da planlama uzmanlığına atandı. Taşkın, 2007–2009 yılları arasında ABD’deki Cornell Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığından bakan yardımcılığına

Taşkın, Kalkınma Bakanlığında 2011–2016 döneminde Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2016–2018 yıllarında Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünü vekâleten yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında ise 2018–2021 döneminde Plan ve Programlar Genel Müdürlüğünü üstlendi. Aynı dönemde Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünü de vekâleten sürdürdü.

21 Mayıs 2021’de Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atanan Taşkın, 20 Ekim’de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Böylece uzman yardımcılığıyla başlayan kamu kariyerine bakanlık yönetiminde devam edecek.

Atama kararlarında başka hangi değişiklikler var?

Aynı gün yayımlanan kararlar yalnızca bu iki atamayla sınırlı kalmadı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Gelir İdaresi Başkanlığındaki bazı yönetim kademelerinde de yeni atamalar gerçekleşti.

Şinasi Candan ile Kutluhan Taşkın’ın atamaları ise ekonomi yönetimindeki değişikliklerin iki ayrı ayağını oluşturdu: Gelir İdaresinde başkanlık değişti, Hazine ve Maliye Bakanlığında yeni bir bakan yardımcısı görevlendirildi.