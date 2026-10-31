Başkent Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde şebeke arızaları nedeniyle peş peşe elektrik kesintileri yaşanıyor. Binlerce vatandaşı etkileyen ani kesintiler günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri olumsuz etkilerken, arıza ekipleri enerji akışını yeniden sağlamak için sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Türkiye’nin kalbi Ankara’da, milyonlarca vatandaşın günlük rutini sabah saatlerinde peş peşe gelen elektrik kesintisi haberleriyle sarsıldı. Başkentin en kalabalık ve hareketli ilçeleri olan Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle genelinde şebeke altyapısında meydana gelen ani arızalar, hayatı adeta durma noktasına getirdi.

İşlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar, evden çalışanlar ve esnaf karanlıkta kalırken, yetkili enerji dağıtım şirketlerinin sahadaki onarım çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Altındağ İlçesinde Şebeke Arızaları Hayatı Aksatıyor

Başkentin tarihi ve merkezi ilçelerinden Altındağ, altyapı sorunlarından nasibini alan bölgelerin başında geliyor. Bölge genelinde şebeke hatlarında yaşanan ani yüklenmeler ve teknik arızalar nedeniyle birçok mahallede enerji akışı kesintiye uğradı. Altındağ ilçesindeki kesintilerden etki alan başlıca noktalar ve sokaklar şu şekilde sıralanıyor:

Örnek Mahallesi: Açıkel Sokak ve 2064 Sokak sakinleri, bölgede meydana gelen şebeke arızası nedeniyle enerjinin yeniden verilmesini bekliyor.

Aydınlıkevler Mahallesi: İstinye Sokak üzerinde oluşan arıza, bölgedeki ticari işletmeleri ve haneleri olumsuz etkiliyor.

Hacı Bayram Mahallesi: Tarihi dokunun ve yoğun ticaretin merkezi olan Çanakkale Sokak bölgesinde de benzer şekilde şebeke kaynaklı kesintiler yaşanıyor.

Ekiplerin Altındağ genelindeki arızalara müdahale ettiği ve enerjinin en kısa sürede kademeli olarak verileceği bildirildi.

Çankaya’da Geniş Çaplı Kesinti: Onlarca Sokak Karanlıkta

Başkentin en geniş yüz ölçümüne ve nüfus yoğunluğuna sahip Çankaya ilçesi, bu kesintilerden en çok etkilenen bölge oldu. Şehir merkezinden konut sitelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan arızalar, günlük yaşamı adeta kilitledi. Hilal Mahallesi'nde Sukarno Sokak, Korkutreis Mahallesi'nde Cihan Sokak ve Yeşilırmak Sokak, Maltepe Mahallesi'nde ise Gazi Mustafa Kemal güzergahında şebeke arızaları kaydedildi.

Özellikle Çankaya’nın batı aksında yer alan Mutlukent ve Ümit mahallelerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

Mutlukent mahallesinde 1918'den 2074'e kadar uzanan çok sayıda sokak, Doğum Taşdelen Caddesi, Ağaç Seven Sokak, Eserköy Sitesi, Mak-İş Blokları, Manolya sokakları ile Dumlupınar ve 4993 Sokak hatlarında enerji kesintileri yaşanıyor. Ayrıca Çayyolu (2573 Sokak), Cebeci (Yeni Ankara Sokak), Fakülteler (Keskin Sokak) ve Mustafa Kemal Mahallesi (2080 Sokak) sakinleri de arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyor.

Etimesgut ve Sincan’da Altyapı Sıkıntıları Sürüyor

Ankara’nın batı koridorundaki büyüme merkezleri olan Etimesgut ve Sincan ilçelerinde de vatandaşlar enerji kesintileriyle mücadele ediyor.

Etimesgut bölgesinde özellikle Bahçekapi ve Erler mahallelerinde yoğunlaşan arızalar dikkat çekiyor. Bahçekapı Mahallesi Bahçekapı Mahallesi içi, Çimento Fabrikası yanı, 11 numaralı sokak, Sakıp Sabancı Bulvarı ile 2468 ve 2472 sokaklarda enerji kesintisi yaşanıyor. Erler Mahallesi'nde ise Dumlupınar Caddesi ve Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde şebeke arızaları devam ediyor.

Sincan ilçesinde ise Türkobası Mahallesi'nin yanı sıra Pınarbaşı ve Plevne mahallelerinde planlı ve anlık arızalar kaydedildi. Pınarbaşı Mahallesi'nde Macun Sokak, Operatör Sokak, Muammer Aksoy Caddesi ve Katmerli Sokak bölgelerinde planlanan enerji verme saatleri açıklanırken, Plevne Mahallesi 97. Sokak, Akşemsettin ve Törekent mahallelerindeki Gökhan Sokak, Kızılırmak Caddesi ile 337. ve 340. sokaklarda ekiplerin onarım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Yenimahalle'de Çok Sayıda Mahalle Etkilendi

Sanayinin, konut yerleşimlerinin ve ulaşım ağlarının kesişim noktası olan Yenimahalle ilçesinde de enerji hatlarında arızalar meydana geldi. Gazi Mahallesi (Gazi Mahallesi içi ve Anadolu Caddesi), Demetgül Mahallesi (Anadolu Caddesi), 25 Mart Mahallesi (113. Sokak) ve Ergazi Mahallesi'nde (1802 ve 1809 sokaklar) yaşanan kesintiler halkın günlük işlerini aksattı.

Özellikle Anadolu ve Barış mahallelerinde kümelenen arızalar geniş bir alanı etkiledi. Bu bölgelerde 428, 434, 443, 465, 484, 485, 486, 487, 489, 491, 492, 493, 590 numaralı sokaklar ile Güzelyaka, Suadiye ve Doğançay sokaklarında şebeke arızaları kayıtlara geçti. Güzelyaka Mahallesi'nde ise 469. sokak sakinleri elektrik kesintisinden etkilenenler arasında yer alıyor.

Yetkililerden Uyarı ve Çalışmaların Son Durumu

Başkent genelinde yaşanan bu eş zamanlı şebeke arızalarının ardından elektrik dağıtım şirketleri tüm ekiplerini sahaya sevk etti. Hava şartları, artan enerji tüketimi ve altyapı hatlarındaki aşınmalar nedeniyle oluşan arızaların tespiti ve onarımı titizlikle yürütülüyor. Yetkililer, trafo ve ana dağıtım hatlarındaki bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kesinti yaşanan tüm sokak ve caddelere kademeli olarak yeniden elektrik verileceğini belirtti. Vatandaşların acil durumlar ve arıza bildirimleri için ilgili elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezine başvurmaları önemle tavsiye ediliyor.