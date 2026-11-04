Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Ankara'nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Çankaya, Mamak, Gölbaşı ve Sincan başta olmak üzere pek çok bölgede elektrikler saatlerce kesik kalacak.

Ankara'da yaşamını sürdüren milyonlarca vatandaş ve esnaf, günün ilk saatleriyle birlikte elektrik kesintisi haberlerini yakından takip ediyor. Başkent EDAŞ tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Ankara genelinde kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

Şehir genelinde sürdürülen şebeke iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olan bu kesintiler, günlük hayatın ve ticaretin akışını doğrudan etkileyecek.

Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan çalışmalar öğleden önce tamamlanırken, bazı kritik noktalarda ise enerji verilişinin akşam saatlerine kadar kesintiye uğraması öngörülüyor. Gün boyunca yaşanacak bu kesintiler öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlık yapması büyük önem taşımaktadır.

Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Olacak?

Başkent EDAŞ'ın yayımladığı resmi program doğrultusunda, 4 Kasım tarihinde Ankara'nın merkez ve dış ilçelerinin geniş bir kesiminde planlı enerji kesintileri uygulanacak.

Bu kapsamda Çankaya, Gölbaşı, Çubuk, Akyurt, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Dağıtım şirketinden yapılan resmi açıklamada, kesintilerin temel gerekçesinin elektrik altyapısının güçlendirilmesi, olası arızaların önlenmesi ve artan enerji talebine daha kalıcı çözümler üretilmesi olduğu vurgulandı.

Ankara genelindeki bu yatırımlar sayesinde gelecekte yaşanabilecek ani ve uzun süreli kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlçe İlçe ve Sokak Sokak Kesinti Saatleri

Kesinti programından etkilenecek olan başlıca ilçelerdeki mahalle, cadde ve sokak detayları Başkent EDAŞ tarafından duyuruldu. İşte ilçe ilçe planlı kesinti tablosu:

Çankaya İlçesi: Başkentin en kalabalık merkezlerinden Çankaya'da gün boyu sürecek kapsamlı çalışmalar planlandı. Sabah saat 09.15 ile 12.15 arasında 1589, 1594/1, 1593, 1550/1, Şehit Mehmet Rasih Necef ve 1594 sokaklarda elektrik olmayacak. Öğleden sonra ise 13.30-17.15 saatleri arasında 1585, 1545/1, 1586, 1593, 1584, 1575, 1591, 1590 ve 1589 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecek. Ayrıca 13.30-15.30 saatleri arasında 4985, 3373, 5042, 3373/2, Şehit Hayrettin Eren ve 3372 sokaklar ile 10.00-18.00 saatleri arasında 604/4, 567, 555, 561, 564, 555 Cadde, 565, 559, 560, 558, 557 ve 554 numaralı caddelerde enerji kesintisi uygulanacak.

Gölbaşı İlçesi: Gölbaşı'nda sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında Akörençarşak, Ahiboz ve Bezirhane Merkez bölgelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca 11.00-14.00 saatleri arasında Koçak, 555, Yaylabağ ve Karataş mahalleleri de kesintiden nasibini alacak.

Çubuk ve Akyurt: Çubuk'ta günün farklı dilimlerinde (09.00-10.30, 14.00-15.30 ve 16.00-17.30) Celal Esat Arseven, 12/1, 14, 19, 9, 13, 8, 46, 15, 16, 17, 52, 53, 55, 20/1, 21, 50, Buğra, 1314, 169, 233/2, 213, 223/3, Abdullah Faruki, Alaaddin Fersafi, Hacı Bayram Veli ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesilecek. Akyurt'ta ise 15.30-17.00 saatleri arasında Ahmetadil, Bartın, Kızlar Pınarı, Anamur, Aşıkpaşa, Baldıran, Balmumu, Burgu, Avşar, Buca, Şehit Cengiz Porsuk ve Batman sokaklarında enerji verilemeyecek.

Mamak ve Keçiören: Mamak'ın Karaağaç Mahallesi, 218, 258/2 ve Turgut Özal 2 adreslerinde 09.30-17.30 saatleri arasında uzun süreli kesinti yaşanacak. Keçiören'de ise 13.30-15.00 saatleri arasında Kuşcağız Mahallesi'nde 353, Gülpazarı ve Şehit Hakan Kavdır çevresinde elektrikler kesik olacak.

Diğer İlçeler: Bala'da Koçyayla ve Yeniköy (09.30-16.30), Beypazarı'nda Uşakgöl bölgesi (09.30-17.00), Çamlıdere'de Muammer Aksoy, Çamköy ve Türkşerefli bölgeleri, Kahramankazan'da Rıza Güneş ve çevresi (11.00-12.30), Kalecik'te Ahikemalşenyurt, Emenağaç ve Şehit Soner Çankaya çevresi, Kızılcahamam'da ise Kırköy, Yıldırımyağlıca, Yıldırımdemirciler, Pazar Başören, Koçaklar, Yazı, Olucak, Aşağıçanlı, Aşağıbayır, Yıldırımhacılar köy ve mahallelerinde planlı kesintiler uygulanacak. Sincan'da ise Saraycık, Yenipeçenek ve Tandoğan mahallelerinde 13.30-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Planlı kesintilerden etkilenen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında enerjinin yeniden ne zaman verileceği geliyor. Başkent EDAŞ verilerine göre, kesintilerin bitiş saatleri bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.

Örneğin Çankaya'daki bazı noktalarda çalışmaların saat 18.00'e kadar, Gölbaşı'nda 17.00'ye kadar, Mamak Karaağaç Mahallesi'nde ise 17.30'a kadar sürmesi planlanıyor. Dağıtım şirketi, teknik veya idari zorunluluklar nedeniyle bu sürelerde ufak sapmalar olabileceğini belirterek abonelerin tedbirli olmasını tavsiye ediyor.

Vatandaşlar güncel kesinti sorgulamalarını dağıtım şirketinin resmi kanalları üzerinden yapabilirler.