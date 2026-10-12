Ankara’da emekliler için semt seçerken kira kadar aidat, ulaşım ve hastaneye erişim de önem taşıyor. Etlik, Demetevler, Batıkent, Eryaman ve merkezi mahalleler farklı ihtiyaçlara göre değerlendirilebilir. Ancak aynı semtteki iki evin günlük giderleri değişebilir. İşte emeklilerin bütçesine ve yaşam düzenine uygun adresi belirlerken dikkate alması gereken mahalleler, ulaşım bağlantıları ve temel ayrıntılar.

Ankara'da Emekliler Hangi Semti Tercih Etmeli! Kira, Ulaşım ve Hastaneye Göre Semt Rehberi

Ankara’da emeklilik döneminde ev değiştirmeyi düşünenler için semt seçiminin başında kira bütçesi geliyor. Ancak aylık gideri belirleyen tek kalem kira değil. Aidat, ısınma, alışveriş ve hastaneye ulaşım da toplam harcamayı etkiliyor. Daha düşük kiralı bir ev, yüksek aidatı veya sık taksi kullanımını gerektiren konumuyla beklenenden pahalıya gelebiliyor.

Başkentte emekliler için herkesin ihtiyacını karşılayan tek bir semt bulunmuyor. Düzenli olarak Etlik Şehir Hastanesine giden biriyle Sıhhiye’deki sağlık kuruluşlarını kullanan kişinin tercihleri farklılaşabilir. Otomobili olmayanlar için raylı sistem ve otobüs bağlantıları, yürümekte zorlananlar içinse yokuş, kaldırım ve bina girişi daha belirleyici olabilir.

Bu nedenle Etlik, Demetevler, Batıkent, Eryaman, Emek ve merkezi mahalleleri değerlendirirken belirli bir dairenin konumuna bakmak gerekiyor. Güncel ve karşılaştırılabilir kira verisi olmadan bu bölgeleri “en ucuz semtler” olarak sıralamak doğru değil.

Etlik ve Aşağı Eğlence: Etlik Şehir Hastanesine ulaşımı inceleyin

Keçiören’de Etlik, Aşağı Eğlence ve Ayvalı mahalleleri, Etlik Şehir Hastanesini düzenli kullananların değerlendirebileceği bölgeler arasında bulunuyor. Ancak aynı mahalledeki bütün evler hastaneye aynı kolaylıkla ulaşım sağlamıyor. Otobüs durağına mesafe ve kullanılan hattın güzergâhı, aday adres üzerinden kontrol edilmeli.

EGO’nun Etlik Şehir Hastanesi ulaşım listesinde 206 İvedik Metro–Etlik Şehir Hastanesi ve 409 Dışkapı–Etlik Şehir Hastanesi–Akköprü hatları yer alıyor. Etlik ve Ayvalı çevresinden geçen başka hatlar da listeleniyor. Bu bağlantılar, hastaneye erişimin yalnızca yakın mahallelerden değil, uygun aktarma noktalarından da sağlanabildiğini gösteriyor.

Ev bakarken hastanenin haritada yakın görünmesi yeterli olmayabilir. Kullanılacak poliklinik binası, hastane girişinden sonraki mesafe ve dönüş güzergâhı da hesaba katılmalı. Kira karşılaştırmasında ise benzer büyüklükte, benzer bina koşullarına sahip daireler esas alınmalı.

Demetevler ve Batıkent: Metro bağlantısı öncelikli olanlara seçenek

Yenimahalle ilçesinde Demetevler, Demetgül ve Demetlale mahalleleri, Demetevler ve Hastane metro istasyonlarına erişilebilen adresler bakımından incelenebilir. Batıkent çevresinde ise Kentkoop ve Kardelen mahallelerindeki evler, Batıkent, Batı Merkezi, Mesa ve Botanik istasyonlarına ulaşım açısından değerlendirilebilir.

Burada “metroya yakın” ifadesinin bina kapısından istasyon girişine kadar ölçülmesi gerekiyor. Geniş bir yolun karşısında kalan giriş, site içindeki yürüyüş veya merdivenli bir geçiş, kısa görünen mesafeyi zorlaştırabilir.

Etlik Şehir Hastanesine gidecekler için İvedik Metro’dan hareket eden 206 hattı ayrıca incelenebilir. Böylece doğrudan hastane çevresinde yaşamakla metro üzerinden aktarma yapmak arasında karşılaştırma yapılabilir. Tercihte toplam yolculuk süresi ve kişinin aktarma yapabilme durumu önem taşıyor.

Batıkent’te site içindeki dairelerle daha küçük apartmanlardaki daireler karşılaştırılırken aidat mutlaka sorulmalı. Kira bedeli benzer olsa bile ortak hizmet giderleri aylık bütçeyi değiştirebilir.

Eryaman ve Elvankent: Dairenin ulaşım bağlantısına bakın

Etimesgut ilçesinde Eryaman, Göksu, Altay ve Elvankent çevresindeki konutlar da emeklilik döneminde değerlendirilebilecek seçenekler arasında. Eryaman’da metro erişimi, Elvankent’te ise adresine göre Başkentray ve otobüs bağlantıları incelenebilir.

Ancak semtin adı, evin istasyona yürüyüş mesafesinde olduğunu göstermiyor. Büyük sitelerde apartmandan site çıkışına ulaşmak da zaman alabilir. Ev seçerken istasyonun yanında market, eczane ve aile sağlığı merkezine erişim kontrol edilmeli.

Bilkent Şehir Hastanesine düzenli gidenler için yolculuğun son bölümü özellikle önemli. EGO’nun ulaşım listesinde 113 Tarım Bakanlığı Metro–Ankara Şehir Hastanesi ve 522 Koru Metro–Ümitköy Metro–Bilkent Şehir Hastanesi bağlantıları bulunuyor. Metroya binmek, hastane kapısına kadar raylı sistemle gidilebildiği anlamına gelmiyor.

Bu bölgelerde kira değerlendirmesi yapılırken merkeze yapılacak yolculukların sıklığı da düşünülmeli. Her gün şehir merkezine gitmeyen bir kişiyle sık hastane kontrolü olan kişinin ulaşım yükü aynı olmayacaktır.

Emek ve Bahçelievler: ANKARAY çevresindeki adresler incelenebilir

Çankaya’daki Emek ve Bahçelievler mahalleleri, ANKARAY bağlantısını kullanmak isteyenlerin ev ararken bakabileceği bölgeler arasında. Emek, Bahçelievler ve Beşevler istasyonlarına ulaşım, seçilen sokağa göre değişiyor.

Bu bölgelerde evin günlük ihtiyaçlara yakınlığı kadar binanın özellikleri de değerlendirilmeli. Asansörün bulunması, girişte basamak olup olmaması, dairenin katı ve ısınma sistemi emekliler açısından önemli ayrıntılar.

Eski bir apartmanda daha düşük kira bulunması, bakım veya ısınma giderlerinin de düşük olacağı anlamına gelmez. Pencere durumu, yalıtım, ortak giderler ve geçmiş kış dönemindeki faturalar sorulabilir. Güncel ilanlar üzerinden kıyaslama yapılmadan Emek veya Bahçelievler için genel bir ucuzluk ya da pahalılık sonucu çıkarılmamalı.

Sıhhiye, Maltepe ve Kurtuluş: Merkezdeki sağlık kuruluşlarını kullananlara

Merkezdeki sağlık kuruluşlarına sık gidenler için Sıhhiye çevresi, Maltepe, Ön Cebeci ve Çamlıtepe mahallelerindeki adresler incelenebilir. Sıhhiye bir semt adı olarak kullanılırken, evin resmî mahalle adresi ayrıca kontrol edilmeli.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Altındağ ilçesinde Hacettepe Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunuyor. Hastanenin resmî ulaşım açıklamasında Sıhhiye durağından sonra yürüyüş gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla merkezde yaşamak da her durumda kapıdan kapıya kısa ulaşım anlamına gelmiyor.

Merkezi bir daire değerlendirilirken cadde gürültüsü, trafik, bina girişi ve çevredeki yaya yolları yerinde görülmeli. Hastaneye yakınlık ile sakin bir sokakta yaşama isteği, aynı adres üzerinde birlikte değerlendirilebilir.

Kira karşılaştırmasını toplam aylık gider üzerinden yapın

Emekliler için ev seçerken kira, aidat, ısınma ve düzenli ulaşım giderlerinin birlikte hesaplanması daha açık bir karşılaştırma sağlar. Örneğin tamamen varsayımsal olarak, 18 bin TL kiralı ve 4 bin TL aidatlı bir evin kira ve aidat toplamı 22 bin TL olur. 20 bin TL kiralı ve 1.000 TL aidatlı başka bir evde aynı toplam 21 bin TL’dir. Bu rakamlar piyasa fiyatı değil, hesaplama örneğidir.

Son karardan önce aday evden markete, durağa ve sık kullanılan sağlık kuruluşuna ulaşım denenebilir. Gidiş kadar dönüş güzergâhı da kontrol edilmeli. Asansör, yokuş ve kaldırım koşulları ise mümkünse ev ziyareti sırasında incelenmeli.

Ankara’da emeklilik için semt seçimi, ilçe sıralamasından çok kişinin bütçesine ve günlük ihtiyaçlarına bağlı. Etlik hastane bağlantıları, Demetevler ve Batıkent metro erişimi, Eryaman ve Elvankent farklı ulaşım seçenekleri, merkezi mahalleler ise şehir içindeki hizmetlere erişim üzerinden karşılaştırılabilir. En uygun adres, bu imkânları karşılanabilir toplam giderle birleştiren ev olacaktır.