Ankara’da emlak danışmanının kazancı, maaşlı çalışma ile komisyon ortaklığında farklı hesaplanıyor. Satıştan alınan hizmet bedelinin tamamı danışmana kalmıyor; ofis paylaşımı, reklam, ulaşım ve diğer giderler sonucu değiştiriyor. Beş milyon liralık satış üzerinden hazırlanan örnek hesap, komisyonla net kazanç arasındaki farkı gösteriyor. İşte ücret verileri, çalışma modelleri ve maliyet hesabında dikkat edilecek ayrıntılar.

Ankara’da emlak danışmanlığına ilgi duyanların en çok merak ettiği konulardan biri, tek bir satıştan ne kadar kazanıldığı. Milyonlarca liralık konutların hizmet bedelleri yüksek görünebiliyor. Ancak müşteriden tahsil edilen komisyon, danışmanın eline geçen net para anlamına gelmiyor.

Kazancı anlamak için üç modeli ayırmak gerekiyor: Maaşlı danışman, komisyon payıyla çalışan danışman ve ofis sahibi. Sabit ücret, prim, işlem hacmi, paylaşım oranı ve gider sorumluluğu değiştikçe aynı satış farklı gelirler oluşturabiliyor.

Maaş araştırmalarında hangi rakamlar var?

Kariyer.net’in 2026 emlak danışmanı tablosunda Türkiye geneli aylık ortalama 50.966 TL, illere göre bölümünde ise Ankara için 60.100 TL gösteriliyor. Platform, verilerinin maaş beklentileri ve anket yanıtlarından oluştuğunu açıklıyor. Bu nedenle rakamlar, bütün danışmanların fiilen aldığı net ücret olarak değerlendirilmemeli.

Eleman.net’in güncel tablosunda 2026 ortalaması 67.200 TL; deneyime göre ortalamalar 70.400–90.200 TL arasında. Paylaşılan bilgilerdeki 70.300 TL ise aynı sayfada 2026 ortalaması olarak yer alıyor. Farklı yıl ve yöntemlerle hazırlanan verileri tek bir ücret aralığında birleştirmek yanıltıcı olabilir.

Yüksek kazanç aralıkları garanti gelir mi?

RE/MAX GOLD’un kazanç rehberinde yeni başlayanlar için 60–90 bin TL, orta seviyede 80–150 bin TL, üst seviyede 150–350 bin TL, lüks konut ve ticari segmentte ise 350 bin–1 milyon TL üzeri aralıklar bulunuyor.

Satış komisyonunda üst sınır ne?

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e göre satışa aracılık hizmet bedeli, satış bedelinin KDV hariç toplam yüzde 4’ünü aşamaz. Kiralamada üst sınır KDV hariç bir aylık kira bedeli. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bedel taraflar arasında eşit paylaşılır. Yüzde 4, her taraftan ayrı ayrı alınabilecek oran değildir; toplam tavandır.

5 milyon TL’lik satışta komisyon nasıl bölünür?

Ankara’da 5 milyon TL’ye satıldığı varsayılan bir konutta, toplam hizmet bedelinin yüzde 4 olarak kararlaştırılıp tahsil edildiğini düşünelim. KDV hariç hizmet geliri 200.000 TL olur.

Aşağıdaki paylaşım tamamen örnektir; herhangi bir markanın standart sözleşmesini göstermez:

Hesap kalemi Varsayımsal tutar Satış bedeli 5.000.000 TL Toplam hizmet bedeli: %4 200.000 TL Danışman payı: %50 100.000 TL Ofis payı: %50 100.000 TL

Müşterinin ödediği hizmet bedeliyle danışmanın payı arasındaki fark burada başlıyor. İşlem başka bir ofisle ortak yürütülmüşse, danışman paylaşımından önce işletmeler arası bölüşüm de bulunabilir. Paylaşımın hangi tutar üzerinden yapılacağı sözleşmeden öğrenilmeli.

Danışmanın 100 bin TL payından ne kalır?

Bağımsız çalışan danışmanın kendi giderlerini karşıladığı örnek modelde aylık 6.000 TL reklam ve içerik, 4.000 TL ulaşım, 1.000 TL telefon ve dijital araç, 2.000 TL muhasebe ve idari gider varsayalım. Toplam 13.000 TL çıkarıldığında 87.000 TL kalır.

Bu tutar vergi, sosyal güvenlik ve diğer kişisel yükümlülükler öncesidir; net gelir diye sunulmamalı. Ayrıca aynı satış iki aylık çalışmanın sonunda gerçekleşmişse 100 bin TL komisyon payı, giderler düşülmeden bile ayda ortalama 50 bin TL’ye karşılık gelir. İşlem yapılmayan aylar, kazanç değerlendirmesini doğrudan değiştirir.

Ofis sahibinin payı da doğrudan kâr değil

Örnekte ofise kalan 100 bin TL’den 30.000 TL kira ve ortak gider, 15.000 TL ilan ve yazılım, 5.000 TL muhasebe, iletişim ve diğer işletme giderleri düşüldüğünü varsayalım. Geriye 50.000 TL kalır.

Bu hesapta personel, marka kullanım bedeli, finansman ve vergiler bulunmuyor. Dolayısıyla sonuç, sınırlı giderlerle hazırlanmış örnek bakiye; Ankara’daki ofislerin ortalama kârı değil.

Maaşlı danışmanda ise satış komisyonunun yarısının çalışana verileceği varsayılamaz. Sabit ücretin yanında prim olup olmadığı, primin hesabı ve ödeme zamanı iş ilişkisindeki koşullara bağlıdır.

Emlak danışmanı kazancını karşılaştırırken sorulması gereken temel soru bu nedenle yalnızca “Bir satış kaç lira getiriyor?” değil: “Bu gelir kaç ayda oluşuyor, kimlerle paylaşılıyor ve hangi giderlerden sonra elde kalıyor?”