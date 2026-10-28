Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik 100 simit camekânı desteğinde başvuru takvimi belli oldu. Resmî belgeye göre müracaatlar 2–13 Kasım arasında alınacak. En az yüzde 40 engelli heyet raporu istenirken çalışma, emeklilik ve aylık alma durumları da değerlendirilecek. İşte başvuru adresi, gerekli belgeler ve adayların dosyalarını hazırlarken dikkat etmesi gereken ayrıntılar.

Ankara’da simit camekânı desteğine başvurmak isteyen engelli vatandaşlar için takvim ve belge listesi açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yayımladığı resmî müracaat belgesine göre başvurular 2 Kasım 2026’da başlayacak, 13 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Başvurular, ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı Müracaat Komiserliği tarafından alınacak. Belirtilen saatler ise 09.00–12.00 ve 13.00–16.00. Belediye, eksik belgeyle yapılan müracaatların kabul edilmeyeceğini duyuruyor.

Engellilik oranı ve yaş şartı ne?

Desteğe başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması ve 70 yaşını doldurmamış bulunması gerekiyor. Engel durumunu gösteren en az yüzde 40 oranındaki heyet raporunun aslı da isteniyor.

Raporunu hazırlayacak adayların yalnızca engellilik oranına bakması yeterli değil. Belgenin geçerlilik durumunun da kontrol edilmesi gerekiyor. İlandaki rapor tarihiyle ilgili ifade açık olmadığından, özellikle süreli raporu bulunanların başvuru öncesinde ilgili birimden bilgi alması yararlı olacaktır.

Böylece başvuru günü raporun tarihi veya geçerliliği nedeniyle yeniden belge hazırlama ihtiyacı yaşanmasının önüne geçilebilir.

Çalışanlar ve emekliler başvurabiliyor mu?

Resmî belgede çalışan engelli vatandaşların, emeklilerin ve dul veya yetim aylığı gibi maaş alanların müracaatlarının kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Ayrıca sosyal güvenlik durumunu gösteren belge talep ediliyor. Belgede “2026” kapsamında aylık alanların maaş kartı veya dekontlarını getirmesi de isteniyor.

Bu nedenle adayların gelir durumunu yalnızca “çalışıyorum” veya “çalışmıyorum” şeklinde değerlendirmemesi gerekiyor. Alınan aylığın türü ve sosyal güvenlik kaydı, başvuru dosyası hazırlanırken açıklığa kavuşturulmalı.

Hangi aylığın başvuruya engel oluşturduğundan emin olmayan vatandaşların, kendi durumlarını belgeyle birlikte Müracaat Komiserliğine sorması en sağlıklı yol olacaktır.

Başvuru adresi neresi?

Başvuruların yapılacağı birim Zabıta Dairesi Başkanlığı Müracaat Komiserliği. ABB’nin duyurusunu aktaran güncel haberde adres, Zübeyde Hanım Mahallesi, 655. Cadde No:7, Altındağ/Ankara olarak veriliyor.

Başvuruya gitmeden önce ulaşım planının, belge hazırlığının ve işlem saatlerinin birlikte değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Özellikle başka bir ilçeden gelecek adayların öğle arasını dikkate alması, gereksiz beklemeyi önleyebilir.

Ankara’da ikamet şartı var mı?

İncelenen 2026 tarihli resmî evrak listesinde, Ankara’da belirli bir süredir ikamet edilmesi gerektiğine ilişkin açık bir süre şartı bulunmuyor. Bu nedenle “en az bir yıldır Ankara’da yaşamak gerekiyor” gibi doğrulanmamış bir koşul eklemek doğru olmayacaktır.

Başvuru sahibinin adresiyle ilgili ayrıca değerlendirme yapılıp yapılmadığı, ikametgâh belgesi istenip istenmediği ve ilçe sınırlaması bulunup bulunmadığı ilgili birimden öğrenilmeli. Adayların, kendi adres durumlarının başvuruya uygunluğunu yola çıkmadan önce sorması önem taşıyor.

Hangi belgeler hazırlanmalı?

İlanda kimlik aslı ve fotokopisi, güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ve engelli heyet raporu isteniyor. Kişinin durumuna göre mahkemeden alınmış vasi belgesi de dosyaya eklenmeli. Adli sicil yönünden başvuruyu engelleyen suçlara ilişkin koşullar ayrıca düzenleniyor.

Adayların başvuru dosyasını hazırlarken belgelerin üzerindeki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğunu kontrol etmesi yararlı olacaktır. Özellikle nüfus kayıt örneğinin güncelliği ve belgelerin asıllarının gerekip gerekmediği gözden geçirilmeli.

Dosyayı son güne bırakmamak, eksik veya yenilenmesi gereken bir belge çıkması halinde işlemleri tamamlama imkânı sağlayabilir.

Camekânı başka biri işletebilir mi?

Resmî belge, engeli nedeniyle camekânın başında bulunamayacak kişiler için belirli yakınların işletmede görev alabilmesine ilişkin bir taahhüt şartı içeriyor. Bu düzenleme, camekânın herhangi bir kişiye serbestçe bırakılabileceği anlamına gelmiyor.

Başvurmayı düşünen vatandaşların, işletmeyi kimin yürüteceğini dosya hazırlığı sırasında netleştirmesi gerekiyor. Yakınının desteğiyle satış yapmayı planlayan adaylar, akrabalık ve taahhüt koşullarını başvuru biriminden öğrenmeli.

Gerekli evrakların tamamı, ABB’nin resmî başvuru belgesinden incelenebilir.