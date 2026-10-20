Yarısı Bizden kampanyasından yararlanmak isteyen Ankaralı ev sahipleri, desteğin coğrafi kapsamını araştırıyor. Bakanlığın açıklamalarına göre kampanya İstanbul’un 39 ilçesini kapsıyor. Ankara’daki riskli yapı sahiplerinin ise kira yardımı, faiz desteği ve projeye özel dönüşüm seçeneklerini ayrı değerlendirmesi gerekiyor. İşte kampanya kapsamı, başvuru kanalları ve destekleri birbirinden ayıran, ev sahipleri için önemli temel ayrıntılar.

Kentsel dönüşüm hazırlığı yapan Ankaralıların araştırdığı başlıklardan biri, Yarısı Bizden kampanyasının Ankara’daki konutları kapsayıp kapsamadığı. Bakanlığın yayımladığı kampanya açıklamalarında coğrafi kapsam İstanbul’un 39 ilçesi olarak belirtiliyor. Bu nedenle Ankara’da bulunan bir taşınmaz için yalnızca riskli yapı tespiti yaptırılması, Yarısı Bizden desteğinden yararlanma hakkı oluşturmuyor.

Ancak kampanyanın Ankara’yı kapsamaması, kentte dönüşüm için hiçbir destek bulunmadığı anlamına gelmiyor. 6306 sayılı Kanun kapsamındaki kira yardımı ve faiz desteği gibi imkânlar, kendi şartları çerçevesinde ayrıca araştırılabiliyor.

Kampanyada ev sahibinin adresi mi, binanın konumu mu önemli?

Yarısı Bizden bakımından belirleyici nokta, dönüşüme konu taşınmazın kampanya kapsamındaki yerde bulunması. Ankara’da ikamet eden bir kişinin İstanbul’da riskli bir yapıda mülkü varsa, diğer koşullarla birlikte bu taşınmaz için kampanyayı araştırması mümkün.

Buna karşılık İstanbul’da yaşayan bir kişinin Ankara’daki dairesi, sahibinin ikamet adresi nedeniyle kampanyaya dâhil olmuyor. Dolayısıyla “Ankaralılar başvurabilir mi?” sorusuyla “Ankara’daki bina kapsama giriyor mu?” sorusunun ayrı ele alınması gerekiyor.

Bakanlığın duyurusunda Yarısı Bizden; hibe, kredi ve tahliye desteğini bir araya getiren, İstanbul’daki dönüşüme yönelik bir kampanya olarak tanımlanıyor.

Ankara’da hangi dönüşüm destekleri araştırılmalı?

Ankara’da riskli yapının dönüşümünü planlayan maliklerin ilk araştırabileceği başlıklar arasında kira yardımı ve faiz destekli dönüşüm kredisi bulunuyor. Bu desteklerin koşulları, Yarısı Bizden kampanyasından ayrı değerlendiriliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre anlaşmayla tahliye edilen veya yıktırılan binaların malikleriyle birlikte, yapıyı kullanan kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri de ilgili şartlara göre yardım ve desteklerden yararlanabiliyor. Ancak herkes için aynı ödeme türü veya aynı süre uygulanacağı varsayılmamalı. Başvuran kişinin statüsü, binanın hukuki durumu ve başvurulan destek belirleyici oluyor.

Araştırılacak destek Ankara açısından dikkat edilecek nokta Yarısı Bizden Açıklanan coğrafi kapsam İstanbul’un 39 ilçesi Kira yardımı Riskli yapı ve hak sahipliği şartları ayrıca incelenmeli Faiz destekli kredi Güncel program koşulları ve anlaşmalı banka değerlendirmesi öğrenilmeli Projeye özel dönüşüm uygulaması İlgili belediye veya kurumun o projeye ilişkin duyurusu kontrol edilmeli

Riskli yapı tespiti neden önem taşıyor?

Dönüşüm desteği araştırılırken binanın eski olmasıyla resmen riskli yapı olarak tespit edilmesi birbirine karıştırılmamalı. Bir apartmanın yaşı, tek başına destek başvurusunun bütün şartlarını karşılamıyor.

Riskli yapı tespiti için yetkili kuruluşlar ve izlenecek süreç, Bakanlığın resmî kanallarından öğrenilmeli. Yarısı Bizden’in resmî soru-cevap sayfasında da riskli yapı tespiti için lisanslı kuruluşlara yönlendirme bulunuyor. Ankara’daki bir binanın dönüşümünde ise tespit ve destek başvurusu, ilgili mevzuat ve yerel yetkili birim üzerinden yürütülmeli.

Kira yardımı başvurusu nereden takip edilir?

e-Devlet’te “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu” hizmeti bulunuyor. Ankara’daki başvuru sahipleri, bu hizmetin yanında Kentsel Dönüşüm Başkanlığının ilgili biriminden başvuru usulünü ve güncel belge listesini öğrenebilir.

Başvuru hazırlığında eski yıllara ait ödeme tablolarına dikkat edilmeli. 2024 veya 2025 için yayımlanmış bir tutar, kontrol edilmeden 2026’nın güncel ödemesi olarak kullanılmamalı. Aynı şekilde malik için belirtilen ödeme koşulları, kiracıya doğrudan uygulanmamalı.

Hibe ile kredi arasındaki fark ne?

Destekleri karşılaştırırken geri ödemesiz yardım ile geri ödemeli finansmanı ayırmak gerekiyor. Hibe, ilgili şartlar kapsamında geri ödemesiz destek niteliği taşırken kredi, ödeme planı bulunan bir borçlanma oluşturuyor. Faiz desteği ise kredinin tamamının devlet tarafından karşılandığı anlamına gelmiyor.

Bu nedenle bir dönüşüm teklifinde “destek var” denildiğinde; desteğin adı, tutarı, geri ödeme yükümlülüğü ve hangi masrafları karşıladığı açıkça sorulmalı. Birden fazla desteğin birlikte kullanılıp kullanılamayacağı da ayrıca öğrenilmeli.

Belediye projesiyle Yarısı Bizden aynı uygulama mı?

Ankara’daki bir belediyenin veya başka bir kamu kurumunun yürüttüğü dönüşüm projesi, adı açıkça belirtilmedikçe Yarısı Bizden kampanyası olarak değerlendirilmemeli. Her projenin hak sahipliği, uzlaşma, teslim ve finansman koşulları farklı olabilir.

Ev sahiplerinin araştırmaya ilçe, mahalle, ada-parsel ve binanın mevcut durumu bilgileriyle başlaması, doğru birime ulaşmayı kolaylaştırır. Müteahhit veya danışman tarafından aktarılan destek vaadinin de ilgili kurumun yazılı açıklamasıyla karşılaştırılması gerekir. Ankara için temel ayrım nettir: İstanbul’a yönelik Yarısı Bizden kampanyası ile Ankara’da şartları sağlandığında araştırılabilecek diğer dönüşüm destekleri ayrı başlıklardır.