Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü program başvurularını duyurdu. 2 Kasım - 4 Aralık 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak başvurular, gayrimenkul sektöründe uzmanlaşmak isteyen adaylar için önemli bir kapı aralıyor.

Türkiye’de gayrimenkul sektörü, kentsel dönüşüm projeleri, uluslararası yatırımlar ve finansal enstrümanlardaki gelişmelerle birlikte her geçen gün daha da stratejik bir konuma ulaşıyor. Bu dinamik sektörde nitelikli uzmanlar, değerleme uzmanları ve akademik düzeyde yöneticiler yetiştiren Ankara Üniversitesi, gayrimenkul alanında kariyer yapmak veya uzmanlığını derinleştirmek isteyenler için yeni dönemin kapılarını aralıyor. Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü programlarına kabul edilecek öğrenci takvimini resmen ilan etti.

Başvuru Tarihleri ve Çevrim İçi Süreç

Gayrimenkul sektörü, mimarlık, inşaat mühendisliği, şehir ve bölge planlama, işletme, hukuk ve iktisat gibi pek çok disiplini ortak bir noktada buluşturuyor. Bu alanda akademik birikimlerini artırmak ve sektörel yetkinlik kazanmak isteyen adaylar için başvuru maratonu yaklaşıyor.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Kasım 2026 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi: 4 Aralık 2026 Cuma

Adayların başvurularını belirlenen takvim aralığında çevrim içi olarak tamamlamaları gerekmektedir. Sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi için adayların ilgili enstitünün resmi sistemleri üzerinden istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde sisteme yüklemesi büyük önem taşıyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek ve detaylı kılavuza ulaşmak isteyen adaylar Ankara Üniversitesi Başvuru Ekranı adresini ziyaret edebilirler.

Yazılı Bilim Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Çevrim içi başvuruların tamamlanmasının ardından, programa kabul edilecek adayların belirlenmesinde kritik bir aşama olan bilim sınavı gerçekleştirilecek. Enstitü tarafından paylaşılan takvime göre;

Yazılı Bilim Sınavı: 10 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00’da yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Adayların sınav saatinden önce ilgili anabilim dalının kampüsünde hazır bulunmaları, sınav giriş belgeleri ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, programın kontenjan durumuna ve başarı puan sıralamasına göre yüksek lisans veya doktora eğitimine hak kazanacak.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Programının Önemi

Günümüz ekonomisinde gayrimenkul yatırımlarının analizi, proje geliştirme süreçleri, fizibilite çalışmaları, gayrimenkul finansmanı ve varlık yönetimi konuları uluslararası standartlarda uzmanlık gerektirmektedir. Ankara Üniversitesi bünyesindeki bu lisansüstü program; teorik altyapıyı pratik uygulamalarla harmanlayarak öğrencilere sektörel vizyon kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mevcut gayrimenkul değerleme uzmanları, bankacılık sektörünün gayrimenkul finansmanı birimlerinde çalışanlar, inşaat ve yatırım firması yöneticileri ile akademik kariyer hedefleyen yeni mezunlar için bu program önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Başkentte gayrimenkul alanında nitelikli bir eğitim almak isteyen adayların, 2 Kasım tarihinde başlayacak başvuru sürecini kaçırmamak adına şimdiden belgelerini hazırlamaları tavsiye ediliyor.