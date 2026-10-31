Ankara’da geç saatte işten çıkan, etkinlikten dönen veya arkadaşlarıyla buluşmasının ardından evine gitmek isteyenler için gece ulaşımında ilk soru, hangi hattın kullanılacağı oluyor. Ancak doğru otobüsü bulmak için yalnızca gidilecek semtin adını bilmek yeterli değil. Hareket noktası, yolculuk yönü ve durak bilgisi birlikte kontrol edilmeli.
Paylaşılan gece seferleri listesinde Kızılay ve Ulus’tan farklı bölgelere ulaşan hatlar bulunuyor. Hatların önemli bölümünde ortak saatler görülse de Batıkent, Sincan, Eryaman ve Yaşamkent yönlerinde farklı hareket programları yer alıyor. Bu nedenle bütün gece otobüslerinin aynı saatlerde kalktığı düşünülerek yolculuk planlanmamalı.
Kızılay’dan gece hangi hatlara binilebilir?
Aşağıdaki hatlar için paylaşılan tarifede Kızılay hareketleri 00.00, 01.30, 03.00 ve 04.30, semt hareketleri ise 00.30, 02.00, 03.30 ve 05.00 olarak belirtiliyor.
|Hat
|Listede belirtilen güzergâh
|253-6
|Kızılay–İncirli–Atapark
|261-6
|Kızılay–Kasalar
|266-6
|Kızılay–Ulus–Sanatoryum Caddesi–Bağlum
|279-6
|Kızılay–Yükseltepe
|284-6
|Kızılay–Esertepe–Ovacık
|288-6
|Kızılay–Refik Saydam Caddesi–Ovacık
|321-6
|Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Karapürçek–Beşikkaya–Başak Mahallesi–Altmışevler
|334-6
|Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Mamak–Boğaziçi–Akşemsettin–Zirvekent
|341-6
|Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Ege Mahallesi–Misket Mahallesi
|355-6
|Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Zerdalitepe–Yeşilbayır–Mamak
|403-6
|Gülpınar–Güneşevler–Altınpark–Kızılay–Atakule–Birlik Mahallesi
|415-6
|Aktepe–Yeşiltepe–Ulus–Kızılay
|439-6
|Pursaklar–Ayyıldız Mahallesi–Ulus–Kızılay
|454-6
|Örnek–Kızılay–Öveçler–Lizbon Caddesi
|481-6
|Uyanış–Asfalt–Kızılay–Balgat–Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
|482-6
|Uyanış–Hacıkadın–Ulus–Kızılay
Özellikle Kızılay’ın iki tarafına uzanan güzergâhlarda otobüsün hangi yöne gittiğini kontrol etmek gerekiyor. Aynı hat numarasını görmek, beklenen duraktan istenen yöne hareket edileceğini tek başına göstermiyor. Araç yön tabelası ve durak güzergâhı birlikte okunmalı.
Ulus kalkışlı gece hatları hangileri?
Paylaşılan listede aşağıdaki beş hat için Ulus hareketleri 00.00, 01.30, 03.00 ve 04.30, semt hareketleri 00.30, 02.00, 03.30 ve 05.00 olarak veriliyor.
|Hat
|Güzergâh
|107-6
|Ulus–Gölbaşı TOKİ–Gölbaşı
|155-6
|Ulus–Sokullu–Atatürk Sitesi
|183-6
|Ulus–Sinan Caddesi–Dikmen
|185-6
|Ulus–Oran Sitesi
|318-6
|Ulus–Sıhhiye–Kızılay–Bağcılar
Burada önemli ayrıntı, Ulus’taki kalkış saatinin Kızılay’dan geçiş saati olmaması. Örneğin güzergâhında Kızılay bulunan bir otobüsün Ulus’tan 01.30’da hareket etmesi, Kızılay durağında da aynı saatte olacağı anlamına gelmez. Ara duraktan bineceklerin araç konumunu ayrıca takip etmesi gerekir.
Batıkent ve Yaşamkent saatleri farklı
İki hattın paylaşılan gece programı, yukarıdaki ortak saatlerden ayrılıyor:
|Hat
|Güzergâh
|Kızılay hareketi
|Semt hareketi
|201-6
|Batıkent–Demetevler–Yenimahalle–Kızılay
|03.00, 04.30
|03.30, 05.00
|602-6
|Sıhhiye–Kızılay–Beytepe–Çayyolu–Yaşamkent
|03.00, 05.00
|02.00, 04.00
602-6 için semt saatleri iki ayrı hareketi ifade ediyor; 02.00–04.00 arasında kesintisiz sefer anlamına gelmiyor. Gece bekleme süresi uzun olabileceğinden, durağa çıkmadan önce seçilen hareketin kontrol edilmesi önem taşıyor.
Sincan, Yenikent ve Eryaman yönünde hangi hatlar var?
Aşağıdaki hatlarda paylaşılan çizelge, merkez yönündeki hareket noktasını Ulus olarak gösteriyor. Saatler 01.00, 03.00 ve 05.00; semt hareketleri ise 00.00, 02.00, 04.00 ve 05.45 olarak belirtiliyor.
|Hat
|Listede belirtilen güzergâh
|504-6
|Yenikent–Ortapınar TOKİ–İlksan TOKİ–Sıhhiye
|510-6
|Sincan–Sıhhiye
|523-6
|Sincan–Polatlı–2. Cadde–Sıhhiye
|525-6
|Fatih–Plevne Mahallesi–Sıhhiye
|540-6
|Eryaman–Sıhhiye
Hat adında Sıhhiye bulunmasıyla hareket alanında Ulus yazması arasındaki fark, binilecek durak açısından açıklığa kavuşturulmalı. Ayrıca 523-6 güzergâhındaki “Polatlı” ifadesi, Polatlı ilçesine ulaşım sağlandığı şeklinde yorumlanmamalı; hattın durakları kontrol edilmeli.
486-6 için kalkış noktası ayrıca kontrol edilmeli
486-6, listede “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi–Dumlupınar–Saray–Ulus–Sıhhiye” adıyla yer alırken hareket noktası Kızılay olarak gösteriliyor. Verilen saatler merkezden 00.00, 01.30, 03.00, 04.30; semtten 00.30, 02.00, 03.30, 05.00. Bu kayıttaki kalkış noktası, yolculuk öncesinde ayrıca doğrulanmalı.
Son metro saati için istasyon ve yön önemli
Bu listedeki otobüs saatlerinden hareketle metronun son sefer saati çıkarılamaz. Son metro planı yapılırken kullanılacak hat, istasyon, yön ve güncel işletme duyurusu birlikte incelenmeli.
Gece otobüsüne geçecekler de EGO Cep’te üzerinden hat numarasını, durak kodunu ve araç yönünü kontrol etmeli. Özellikle gece yarısını geçen yolculuklarda doğru takvim gününün seçilmesi, yanlış günün hareket programına bakılmasını önler.
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