Ankara’da gece eve dönecekler için otobüsün numarası kadar kalkış noktası ve hareket saati de önem taşıyor. Paylaşılan gece tarifesinde Kızılay, Ulus ve semt yönleri için farklı saatler bulunuyor. Batıkent, Sincan, Eryaman ve Yaşamkent hatlarında ise ayrı program uygulanıyor. İşte son metrodan sonra yolculuk planlayanların kontrol etmesi gereken hatlar ve hareket saatleri rehberi.

Ankara’da geç saatte işten çıkan, etkinlikten dönen veya arkadaşlarıyla buluşmasının ardından evine gitmek isteyenler için gece ulaşımında ilk soru, hangi hattın kullanılacağı oluyor. Ancak doğru otobüsü bulmak için yalnızca gidilecek semtin adını bilmek yeterli değil. Hareket noktası, yolculuk yönü ve durak bilgisi birlikte kontrol edilmeli.

Paylaşılan gece seferleri listesinde Kızılay ve Ulus’tan farklı bölgelere ulaşan hatlar bulunuyor. Hatların önemli bölümünde ortak saatler görülse de Batıkent, Sincan, Eryaman ve Yaşamkent yönlerinde farklı hareket programları yer alıyor. Bu nedenle bütün gece otobüslerinin aynı saatlerde kalktığı düşünülerek yolculuk planlanmamalı.

Kızılay’dan gece hangi hatlara binilebilir?

Aşağıdaki hatlar için paylaşılan tarifede Kızılay hareketleri 00.00, 01.30, 03.00 ve 04.30, semt hareketleri ise 00.30, 02.00, 03.30 ve 05.00 olarak belirtiliyor.

Hat Listede belirtilen güzergâh 253-6 Kızılay–İncirli–Atapark 261-6 Kızılay–Kasalar 266-6 Kızılay–Ulus–Sanatoryum Caddesi–Bağlum 279-6 Kızılay–Yükseltepe 284-6 Kızılay–Esertepe–Ovacık 288-6 Kızılay–Refik Saydam Caddesi–Ovacık 321-6 Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Karapürçek–Beşikkaya–Başak Mahallesi–Altmışevler 334-6 Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Mamak–Boğaziçi–Akşemsettin–Zirvekent 341-6 Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Ege Mahallesi–Misket Mahallesi 355-6 Kızılay–Sıhhiye–Ulus–Zerdalitepe–Yeşilbayır–Mamak 403-6 Gülpınar–Güneşevler–Altınpark–Kızılay–Atakule–Birlik Mahallesi 415-6 Aktepe–Yeşiltepe–Ulus–Kızılay 439-6 Pursaklar–Ayyıldız Mahallesi–Ulus–Kızılay 454-6 Örnek–Kızılay–Öveçler–Lizbon Caddesi 481-6 Uyanış–Asfalt–Kızılay–Balgat–Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 482-6 Uyanış–Hacıkadın–Ulus–Kızılay

Özellikle Kızılay’ın iki tarafına uzanan güzergâhlarda otobüsün hangi yöne gittiğini kontrol etmek gerekiyor. Aynı hat numarasını görmek, beklenen duraktan istenen yöne hareket edileceğini tek başına göstermiyor. Araç yön tabelası ve durak güzergâhı birlikte okunmalı.

Ulus kalkışlı gece hatları hangileri?

Paylaşılan listede aşağıdaki beş hat için Ulus hareketleri 00.00, 01.30, 03.00 ve 04.30, semt hareketleri 00.30, 02.00, 03.30 ve 05.00 olarak veriliyor.

Hat Güzergâh 107-6 Ulus–Gölbaşı TOKİ–Gölbaşı 155-6 Ulus–Sokullu–Atatürk Sitesi 183-6 Ulus–Sinan Caddesi–Dikmen 185-6 Ulus–Oran Sitesi 318-6 Ulus–Sıhhiye–Kızılay–Bağcılar

Burada önemli ayrıntı, Ulus’taki kalkış saatinin Kızılay’dan geçiş saati olmaması. Örneğin güzergâhında Kızılay bulunan bir otobüsün Ulus’tan 01.30’da hareket etmesi, Kızılay durağında da aynı saatte olacağı anlamına gelmez. Ara duraktan bineceklerin araç konumunu ayrıca takip etmesi gerekir.

Batıkent ve Yaşamkent saatleri farklı

İki hattın paylaşılan gece programı, yukarıdaki ortak saatlerden ayrılıyor:

Hat Güzergâh Kızılay hareketi Semt hareketi 201-6 Batıkent–Demetevler–Yenimahalle–Kızılay 03.00, 04.30 03.30, 05.00 602-6 Sıhhiye–Kızılay–Beytepe–Çayyolu–Yaşamkent 03.00, 05.00 02.00, 04.00

602-6 için semt saatleri iki ayrı hareketi ifade ediyor; 02.00–04.00 arasında kesintisiz sefer anlamına gelmiyor. Gece bekleme süresi uzun olabileceğinden, durağa çıkmadan önce seçilen hareketin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Sincan, Yenikent ve Eryaman yönünde hangi hatlar var?

Aşağıdaki hatlarda paylaşılan çizelge, merkez yönündeki hareket noktasını Ulus olarak gösteriyor. Saatler 01.00, 03.00 ve 05.00; semt hareketleri ise 00.00, 02.00, 04.00 ve 05.45 olarak belirtiliyor.

Hat Listede belirtilen güzergâh 504-6 Yenikent–Ortapınar TOKİ–İlksan TOKİ–Sıhhiye 510-6 Sincan–Sıhhiye 523-6 Sincan–Polatlı–2. Cadde–Sıhhiye 525-6 Fatih–Plevne Mahallesi–Sıhhiye 540-6 Eryaman–Sıhhiye

Hat adında Sıhhiye bulunmasıyla hareket alanında Ulus yazması arasındaki fark, binilecek durak açısından açıklığa kavuşturulmalı. Ayrıca 523-6 güzergâhındaki “Polatlı” ifadesi, Polatlı ilçesine ulaşım sağlandığı şeklinde yorumlanmamalı; hattın durakları kontrol edilmeli.

486-6 için kalkış noktası ayrıca kontrol edilmeli

486-6, listede “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi–Dumlupınar–Saray–Ulus–Sıhhiye” adıyla yer alırken hareket noktası Kızılay olarak gösteriliyor. Verilen saatler merkezden 00.00, 01.30, 03.00, 04.30; semtten 00.30, 02.00, 03.30, 05.00. Bu kayıttaki kalkış noktası, yolculuk öncesinde ayrıca doğrulanmalı.

Son metro saati için istasyon ve yön önemli

Bu listedeki otobüs saatlerinden hareketle metronun son sefer saati çıkarılamaz. Son metro planı yapılırken kullanılacak hat, istasyon, yön ve güncel işletme duyurusu birlikte incelenmeli.

Gece otobüsüne geçecekler de EGO Cep’te üzerinden hat numarasını, durak kodunu ve araç yönünü kontrol etmeli. Özellikle gece yarısını geçen yolculuklarda doğru takvim gününün seçilmesi, yanlış günün hareket programına bakılmasını önler.