Ankara Barosu, Ulus Avukat Yerleşkesi’ndeki boş fiziki büroları genç avukatlara iki yıl süreyle tahsis etmek için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 3 Kasım saat 23.59’a kadar Baronet üzerinden yapılacak. Kura 4 Kasım’da çekilecek. Peki, kimler başvurabilecek, ortak gider bedeli ne kadar ve büro tesliminden sonra hangi işlemler yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

Ankara Barosu, mesleğinin ilk yıllarındaki avukatlara yönelik fiziki büro tahsisi için kura sürecini başlattı. Ulus Avukat Yerleşkesi’nde bulunan boş bürolar, aranan koşulları sağlayan ve kurada hak kazanan avukatların kullanımına iki yıl süreyle sunulacak.

Başvurular 26 Ekim 2026 saat 17.00’de başladı. Son tarih ise 3 Kasım 2026 Salı günü saat 23.59. Başvuru işlemleri yalnızca Ankara Barosu’nun Baronet sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Büro Tahsisine Kimler Başvurabilecek?

Duyuruyu aktaran haberlerde, başvuracak avukatların meslekte 0–5 yıl kıdeme sahip olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca başka bir meslek nedeniyle beş yılı aşan SGK kaydının bulunmaması ve avukatın emekli maaşı almaması şartları aranıyor.

Başvuru yapacak meslektaşların, özellikle kıdem ve sigorta geçmişi bakımından kendi durumlarını değerlendirmesi gerekiyor. Buradaki SGK koşulu aktarılırken başka bir meslek nedeniyle oluşan kayıt esas alınıyor. Şartların kişisel duruma nasıl uygulanacağı konusunda tereddüt yaşayanların, başvuru tamamlanmadan önce Ankara Barosu’ndan bilgi alması yararlı olacaktır.

Ulus Avukat Yerleşkesi’nin iç yönergesine ilişkin haberlerde, yanında çalışanı bulunan avukatların başvuramayacağı bilgisine de yer veriliyor. Başvuru sahiplerinin tüm koşulları ve büro kullanım yükümlülüklerini Baro’nun güncel duyurusu ile iç yönergesinden incelemesi gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılacak, Kura Ne Zaman?

Başvurular Baronet üzerinden alınacak. Sürece katılmak isteyen avukatların, son başvuru saati dolmadan sisteme girerek fiziki büro tahsisine ilişkin başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Kura çekimi ise 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da, Ankara Barosu Ulus Avukat Yerleşkesi kafeteryasında yapılacak. Başvuru sahiplerinin kura sırasında salonda bulunması zorunlu tutulmuyor. Kura sonucunda hak kazanılması, belge teslimi ve sözleşme işlemlerinin de tamamlanmasını gerektiriyor.

Ortak Gider Bedeli Ne Kadar?

Baro duyurusunu aktaran haberlerde, 1 Ocak–31 Aralık 2026 dönemi için fiziki büro ortak gider bedeli 3.000 TL olarak belirtiliyor. Bu tutar, iki yıllık tahsis süresinin toplam bedeli olarak açıklanmıyor.

Ortak gider kapsamına; sekreterlik, temizlik ve güvenlik gibi yardımcı personelin ücretleri ve SGK primleri, elektrik, su, internet, iş hanı aidatı, ısıtma ve soğutma giderleri dâhil ediliyor. Ortak bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesinin sarf giderleri de kapsamda sayılıyor.

Paylaşılan duyuru metinlerinde 3.000 TL’nin ödeme sıklığı açık biçimde belirtilmediğinden, bedelin hangi aralıklarla ödeneceği ve sonraki dönemlerde uygulanacak tutar, sözleşme imzalanmadan önce Baro’dan teyit edilmeli.

Kura Sonrasında Hangi Belgeler Teslim Edilecek?

Büro tahsisine hak kazanan avukatların hizmet süreli faaliyet belgesi, ikametgâh belgesi, SGK hizmet dökümü ve baro kimlik fotokopisini Ulus İdari Birimi’ne teslim etmesi gerekiyor. Ardından Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi imzalanacak.

Tahsis ve teslim süreciyle birlikte vergi kaydı için de süre başlıyor. Açıklanan koşullara göre avukatların, büronun tahsis ve teslim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde vergi kaydı açtırması ve mükellefiyet bilgilerini Baro’ya yazılı olarak bildirmesi isteniyor.

Tekrar Kuraya Katılanlara Ek Hak Var Mı?

Başvuru koşullarını taşıyan ve paylaşımlı büro kullanıcısı olduğu hâlde fiziki büro kurasında hak kazanamayan avukatlar için tekrar katılım sayısına göre ek kura hakkı öngörülüyor. Duyuruyu aktaran habere göre üçüncü katılımda isim üç, dördüncü katılımda dört, beşinci ve sonraki katılımlarda beş kez kura torbasına yazılıyor. Bu uygulama, belirtilen kullanıcı ve başvuru koşulları kapsamında değerlendiriliyor.

Başvuru yapacak avukatların 3 Kasım saat 23.59 sınırını, kuraya katılım şartlarını ve tahsis sonrasındaki yükümlülükleri birlikte değerlendirmesi gerekiyor.