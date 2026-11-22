Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği, taraftarı önünde konuk ettiği Gaziantep FK'yı Adama Traore'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bir golünün ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldığı, son bölümde ise şutunun direkten döndüğü karşılaşmada kırmızı-siyahlılar kritik üç puanı hanesine yazdırarak Ankara futbol gündeminde haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı.

Başkent futbolunun köklü temsilcisi Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda ağırladığı Gaziantep FK karşısında disiplinli oyunu ve erken bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, maçın henüz başında yakaladığı üstünlüğü son düdüğe kadar korumayı başardı. Gençlerbirliği maç sonucu ile taraftarını sevindirirken, mücadele boyunca yaşanan kritik pozisyonlar heyecanın bir an olsun düşmemesine neden oldu.

Adama Traore'nin Golü ve İlk Yarıdaki Kritik Anlar

Karşılaşmaya hızlı ve iştahlı başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü 9. dakikada buldu. Orta sahadan aldığı topla rakip yarı alana hızla sarkan Oğulcan Ülgün, ceza sahasına koşu yapan Adama Traore'yi gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Traore, şık bir çalımla kaleci Kacper Tobiasz'ı geçerek meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

Erken gelen golün ardından reaksiyon vermeye çalışan Gaziantep FK, 13. dakikada beraberliğe yaklaştı. Deian Sorescu'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu auta gitti. 35. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun sağ tarafa aktardığı pasta dar açıdan sert bir şut çıkaran Victor Gidado, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi; başarılı file bekçisi topu kornere çelerek gole izin vermedi.

İkinci Yarıda Ofsayt Kararı ve Direkten Dönen Şut

Mücadelenin ikinci devresinde de oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Gençlerbirliği, farkı ikiye çıkarma fırsatlarını yakaladı. 55. dakikada sağ kanattan Adama Traore'nin yaptığı ortada savunmadan seken top Franco Tongya'nın önünde kaldı. Tongya'nın yarım volesinde Pedro Mendes'in tamamladığı top filelerle buluşsa da pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını sürdüren başkent ekibi, 87. dakikada maçın en çarpıcı pozisyonlarından birine imza attı. Pedro Mendes'in orta sahanın ilk metrelerinden kaleye gönderdiği uzun mesafeli şutta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanının dışına çıktı. Kalan dakikalarda ve uzatma anlarında skor değişmeyince Gençlerbirliği sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın Kadroları ve Kart Raporu