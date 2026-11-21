Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan dorukta. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıkış arayan Fenerbahçe, 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'a konuk oluyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelenin başlama saati, yayıncı kuruluşu ve sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele oynanıyor. Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdikten sonra çıktığı ilk karşılaşmada Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, milli aranın ardından bu kez formda Kocaelispor karşısında galibiyet arayacak. Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler ile Selçuk İnan yönetiminde son 4 haftada bileği bükülmeyen Körfez ekibi arasındaki zorlu 90 dakika, 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı bu kritik karşılaşma, beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Gustavo Fernandes Correira oturacak.

Milli arayı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oldukça yoğun ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla geçiren teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncularını bu zorlu deplasmana mental olarak da hazırladı. Lider Galatasaray ile aradaki 9 puanlık farka takılmamaları gerektiğini vurgulayan genç çalıştırıcı, öğrencilerine "Hiçbir maç mücadele edilmeden kazanılmıyor. 9 puanlık farkı düşünmeyin, her fark gibi 9 puan da kapanır. Sizden tek isteğim önümüzdeki maça odaklanın" uyarısında bulundu. Fenerbahçe kafilesi, stadyumun Samandıra'ya olan yakınlığı nedeniyle şehre erkenden gitmek yerine maç günü otobüsle günübirlik deplasman yolculuğu yapacak.

Sarı-lacivertli ekipte kritik mücadele öncesinde önemli eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları devam eden yıldız isimler Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Archie Brown, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. Portekizli sağ bek Nelson Semedo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Erzurumspor FK maçında cezalı duruma düşecek. Ev sahibi Kocaelispor'da ise sakatlanan orta saha oyuncusu Show yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacakken, iyileşen golcü Bruno Petkovic takımla çalışmalara başladı.

İki takım arasında lig tarihinde oynanan 42 maçta Fenerbahçe'nin 22'ye 7'lik üstünlüğü bulunurken, her iki ekip de 19'ar puanla üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu randevuda sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler ise şöyle şekillendi:

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Emir, Rivas, Susoho, Berkan, Gulliksen, Agyei, Baku, Aye.Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Lukaku.