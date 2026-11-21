Gaziantep FK forması giyen tecrübeli golcü Serdar Dursun, yaptığı son açıklamalarla futbol gündemini sarstı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i ligin en iyi forveti olarak gösteren Dursun, bitiricilik konusunda kendisinin daha başarılı olduğunu savunarak "Son vuruşlarım Osimhen'inkinden daha iyi, istatistikler ortada" dedi.

Süper Lig'de sergilediği performans ve tecrübesiyle adından söz ettiren Gaziantep FK'nın golcü futbolcusu Serdar Dursun, katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarla futbol kamuoyunun odağına yerleşti. Ligdeki gol ayakları hakkında değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullanarak meslektaşına adeta meydan okudu. İkilinin oyun tarzını kıyaslayan Dursun, rekabet kızıştıracak sözlere imza attı.

Victor Osimhen'in sahadaki fiziksel ve atletik özelliklerini öven ancak teknik kapasite ve bitiricilik konusunda kendisini ön plana koyan Serdar Dursun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'inkinden daha iyi. Zaten istatistikler ortada." Tecrübeli futbolcunun bu cesur ve iddialı kıyaslaması, kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Futbolseverler iki oyuncunun istatistiklerini ve bitiricilik becerilerini tartışmaya başladı.

Sadece son vuruşlar ve oyun kalitesiyle kalmayan deneyimli golcü, futbolun en kritik anlarından biri olan penaltı vuruşları hakkında da ilginç detaylar paylaştı. Penaltı atmanın tamamen psikolojik bir süreç ve öz güven meselesi olduğunu vurgulayan Dursun, kendisinin bu konuda oldukça zengin bir repertuara sahip olduğunu belirtti. Başarılı futbolcu, "Penaltı atmak öz güven işidir. Benim 4-5 farklı penaltı atma stilim var" diyerek kalecileri ters köşeye yatırma konusunda ne kadar iddialı ve hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi.

Süper Lig'deki rekabetin her geçen hafta doruğa ulaştığı bu dönemde, Serdar Dursun'un sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü hakkında sarf ettiği bu sözler uzun süre gündemi meşgul edeceğe benziyor. Gaziantep FK formasıyla sahadaki mücadelesini sürdüren ve saha dışındaki açıklamalarıyla da adından söz ettiren tecrübeli oyuncunun bu çıkışı, önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar öncesinde futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.