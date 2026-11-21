Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile puan kaybeden teknik direktör Arda Turan, maç sonu yaptığı sert eleştirilerin ardından Fenerbahçe ile oynayacakları kritik UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için dikkat çeken açıklamalara imza attı. Sarı-lacivertlilerin yakaladığı çıkışa ve kadro kalitesine vurgu yapan genç çalıştırıcı, "Favori Fenerbahçe" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında sahasında konuk ettiği Livyi Bereh ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara alan Shakhtar Donetsk'te sular durulmuyor. Puanını 30'a yükseltmesine ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmasına rağmen ortaya konan futboldan mutsuz olan teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında adeta takımı eleştiri yağmuruna tuttu. Sahada alışılmış kimliklerinden çok uzakta bir görüntü sergilediklerini belirten genç teknik adam, yapılan hataların sorumluluğunu bizzat üstlendiğini ifade etti.

Maçın ardından skordan ve oynanan oyundan duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Arda Turan, oyuncu tercihlerine ve saha içindeki konsantrasyon eksikliğine dikkat çekerek, "İlk yarıdan sonra 10 oyuncunun tamamını değiştiremediğim için dört oyuncu değiştirdim. Şimdi tam olarak neyin yanlış gittiğini ve hazırlıkta nerede hata yaptığımı bulmam gerekiyor. Bugünkü maçın, bir buçuk yıldır antrenman yaptığımız ve bu sayede olumlu sonuçlar elde ettiğimiz oyun tarzından çok uzak olduğunu vurgulayabilirim" sözleriyle takımını uyardı. Rakip sahada yaratıcılıktan uzak ve çok aceleci kararlar aldıklarını belirten çalıştırıcı, takımının kendi sahasında bu şekilde oynamasına asla izin vermeyeceğini net bir dille dile getirdi.

Tüm bu iç saha sarsıntısının ardından önlerindeki en büyük hedef olan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine değinen Arda Turan, 25 Kasım'da Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu karşılaşma hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin son dönemdeki form durumuna ve kadro yapısına parmak basan başarılı hoca, "Bu karşılaşmayı bana bir buçuk yıl önce sorsaydınız, çok daha olumlu olurdum ama şimdi gerçekler değişti. Bir ay önce bile daha iyi olduğumuzu söylerdim ama şimdi Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü var, onun liderliğinde çok iyi başladılar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış oyuncuları var. Favori Fenerbahçe" ifadelerini kullanarak rakibine olan saygısını ve rekabetin zorluğunu gözler önüne serdi.

Öz eleştiride bulunmaktan kaçınmayan ve takımın yaşadığı konsantrasyon kaybının baş sorumlusunun kendisi olduğunu vurgulayan Arda Turan, "Futbolda duygusuz taktiklerin değersiz olduğunu hatırlamalıyız. Eğer oyuncular doğru bir şekilde oynamak için konsantrasyon eksikliği yaşadıysa, bu öncelikle benim hatamdır. Bunun sorumluluğunu alacağım" diyerek sözlerini noktaladı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısına çıkmaya hazırlanan Shakhtar Donetsk'te bu açıklamalar geniş yankı uyandırdı.