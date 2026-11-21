Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve zorlu fikstür dönemine giren Galatasaray, kritik Samsunspor karşılaşması öncesinde teknik heyetin yüzünü güldüren çok önemli bir gelişmeyle moral buldu. Sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, milli takım kampında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından takımla birlikte antrenmanlara başlayarak taraftarlara büyük bir sevinç yaşattı. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yakın takibinde olan başarılı kalecinin sahalara hızlı dönüşü, takımın savunma kurgusundaki endişeleri ortadan kaldırdı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Nations League kapsamında Belçika ile oynadığı zorlu karşılaşma sırasında sakatlanan 30 yaşındaki kaleci, milli kampı erken terk etmek zorunda kalmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi bir bilgilendirme yapılmış, tecrübeli eldivenin omuz eklem kapsülünde hafif düzeyde gerilme ve zorlanma tespit edildiği duyurulmuştu. Galatasaray camiasında büyük bir tedirginliğe yol açan bu sakatlık raporu, oyuncunun ligde oynanacak kritik maçları kaçırabileceği yönündeki endişeleri artırmıştı.

Ancak sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyetinin uyguladığı yoğun tedavi programı ve oyuncunun hırslı çalışma disiplini sayesinde süreç beklentilerden çok daha hızlı ilerledi. Ağır bir tedavi sürecini geride bırakan Uğurcan Çakır, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılarak formunu koruduğunu gösterdi. Kaleci antrenörleri eşliğinde yapılan özel çalışmaların yanı sıra taktik idmanlarda da yer alan deneyimli kalecinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in boy gösteren zorlu virajında Samsunspor deplasmanına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, birinci kalecisinin takıma dönmesiyle birlikte savunma güvenliğini yeniden sağlama alırken, teknik direktörün de elindeki kozlar güçlendi. Uğurcan'ın kısa sürede iyileşip kaleyi devralmaya hazır hale gelmesi, takım içerisindeki rekabeti ve morali üst seviyeye taşıdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda, tecrübeli file bekçisinin maç saatinde ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.