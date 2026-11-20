İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatarak Türkiye'yi gururlandıran milli yıldızımız Arda Güler'e, eski yuvasından anlamlı bir tebrik geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genç yeteneğe duygusal ve gurur dolu bir mektup göndererek, "İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı taşıdın" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan ve dünya devi Real Madrid formasıyla göğsümüzü kabartan milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol kulübüyle olan sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatarak kariyerinde tarihi bir imzaya daha imza atmıştı. Tüm Türkiye'de büyük bir sevinç ve gururla karşılanan bu dev anlaşmanın ardından, yetiştiği kulüp olan Fenerbahçe'den genç yıldıza çok özel bir jest geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kariyer basamaklarını hızla tırmanan Arda Güler'e hitaben kaleme aldığı anlamlı ve samimi bir tebrik mektubu gönderdi.

Başkan Aziz Yıldırım, paylaştığı mektubunda Arda Güler'in elde ettiği bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Real Madrid Kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum. Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur."

Mektubunda Fenerbahçe camiasının genç oyuncuya duyduğu sevgi ve takdiri de dile getiren Yıldırım, "Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem Kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz. İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın" sözleriyle sarı-lacivertli taraftarların da duygularına tercüman oldu. Yıldırım ayrıca, Arda'nın Real Madrid formasıyla yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inandığını belirterek kendisine ve ailesine sağlıklı, sakatlıksız bir dönem diledi.

Öte yandan, bu anlamlı mektuptan kısa bir süre önce sosyal medyada da duygusal bir etkileşim yaşanmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü resmi hesabı, Arda Güler'in sözleşme yenileme paylaşımının altına, "Bu yolculuğa tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Seninle gurur duyuyoruz, Arda!" yorumunu bırakmış, milli futbolcumuz ise eski kulübüne "Her zaman kalbimdesiniz ailem" yanıtını vererek vefasını bir kez daha göstermişti.