Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde özellikle çocukları ve bebekleri etkisi altına alan ciddi bir grip salgını etkili oluyor. Ani hava değişimleriyle yayılan hastalık nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor.

Başkent Ankara merkezli olmak üzere Türkiye genelindeki birçok kentte son günlerde mevsimsel hastalıklarda belirgin bir artış kaydedildi. Ani soğuyan hava koşullarının etkisiyle süratle yayılan enfeksiyon dalgası, özellikle bebekler ve okul çağındaki çocuklarda ağır seyrederek vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Sağlık kuruluşlarının acil servislerinde hasta yoğunluğu artarken, uzmanlar toplu yaşam alanlarında hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Salgının Başlıca Belirtileri ve Hastalığın Seyri

Mevcut salgın klasik bir grip tablosuyla başlamayıp öncelikle yüksek ateş ve yoğun halsizlik şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. İlk evrenin ardından solunum yolu ve sindirim sistemi problemlerine evrilen hastalık, bağışıklık direncini hızla düşürmektedir.

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen klinik tablo belirli aşamalarla ilerlemektedir. Hastalarda en sık gözlemlenen şikayetler şu şekilde sıralanmaktadır:

İlk aşamada aniden yükselen inatçı ateş ve belirgin halsizlik

Şiddetli eklem ve kas ağrıları

Zamanla tabloya eklenen burun akıntısı ve inatçı kuru öksürük

Baş ağrısıyla birlikte seyreden mide bulantısı ve iştahsızlık

Okul ve Kreşlerde Bulaş Riski Yükseliyor

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün tetiklediği enfeksiyon zinciri, çocukların bir arada bulunduğu kapalı mekanlarda çok daha hızlı yayılım gösteriyor. Kreşler, anaokulları ve ilköğretim kurumları hastalığın taşınmasında ve yayılmasında en kritik alanlar olarak öne çıkıyor. Bulaş hızının yüksek olması sebebiyle ailelerin ve eğitimcilerin hasta çocukları belirtiler geçene kadar izole etmesi ve kalabalık ortamlara göndermemesi gerektiği bildiriliyor.

Acil Servislerde Yoğunluk Oluştu

Ateşin düşürülememesi ve genel durum bozukluğu nedeniyle çok sayıda vatandaş sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Başta Ankara olmak üzere vaka sayılarının tırmandığı illerdeki hastanelerin acil servislerinde belirgin bir yoğunluk gözlenirken, salgından korunmak adına kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve kişisel temizlik tedbirlerine özen gösterilmesi tavsiye ediliyor.