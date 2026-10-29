Ankara’da kuaför, berber ve güzellik salonlarını buluşturacak Beauty Life Expo, 30 Ekim–1 Kasım’da ATO Congresium’da düzenlenecek. Saç bakımından profesyonel tırnak ekipmanlarına uzanan ürün grupları, işletmelerin tedarik gündemini oluşturacak. Ziyaret öncesinde ihtiyaç listesi hazırlamak; fiyat, servis ve teslimat koşullarını birlikte karşılaştırmak önem taşıyor. İşte fuarda işletmelerin inceleyebileceği ürünler ve tedarik görüşmelerinin önemli ayrıntıları.

Ankara’da kuaförler, berberler ve güzellik salonları için ürün ve ekipman seçeneklerini bir arada inceleyebilecekleri üç günlük fuar yarın başlayacak. 5. Ankara Güzellik ve Kozmetik Fuarı, Beauty Life Expo Ankara adıyla 30 Ekim–1 Kasım 2026 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.

Organizatör US Fuar’ın açıkladığı ürün grupları arasında saç bakım ürünleri ve ekipmanları, kuaför ve berber malzemeleri, kozmetik, makyaj, profesyonel tırnak ve el-ayak bakımı ürünleri bulunuyor. Medikal estetik, dermatoloji ve spa alanındaki ürün ve ekipmanlar da fuarın kapsamında yer alıyor.

İşletmeler açısından buluşmanın pratik karşılığı, yeni ürünleri görmek kadar tedarikçilerin tekliflerini karşılaştırabilmek olacak. Ekipmanını yenilemeyi veya ürün çeşitliliğini artırmayı düşünenler için ziyaretin önceden hazırlanmış bir ihtiyaç listesiyle yapılması yararlı olabilir.

Kuaför ve berberlerin gündeminde hangi ürünler var?

Saç ve bakım ekipmanları ile kuaför ve berber malzemeleri, organizatörün duyurduğu başlıca kategoriler arasında. Saç kaynak merkezleri de açıklanan katılımcı profilinde bulunuyor.

Bu alandaki işletmeler için ürünün ilk satış fiyatının yanında kullanım süresi, bakım ihtiyacı ve sarf malzemesi gideri de önemli. Sık kullanılan bir ekipmanın arızalanması, günlük randevu düzenini etkileyebileceğinden teknik servis koşulları satın alma kararında belirleyici olabilir.

Stand görüşmelerinde garanti süresi, yedek parça temini ve Ankara’daki servis imkânı sorulabilir. Tekliflerin aynı özellikteki ürünler üzerinden karşılaştırılması, fiyat farkının nedenini anlamayı kolaylaştıracaktır.

Güzellik salonları hangi kategorileri inceleyebilecek?

Fuarın açıklanan kapsamı, kozmetik ve makyaj ürünlerinden profesyonel tırnak ekipmanlarına, el-ayak bakımından spa ve wellness ürünlerine uzanıyor. Organizatör, lazer firmaları ile zayıflama ürünlerini de katılımcı profiline dahil ediyor.

Salon işletmecileri için farklı hizmet alanlarına yönelik seçenekleri değerlendirmek mümkün olacak. Ancak duyuruda bir ürün grubunun bulunması, belirli bir markanın veya modelin kesin olarak sergileneceği anlamına gelmiyor. Özel bir cihazı görmek amacıyla gideceklerin, ilgili firmanın katılımını önceden doğrulaması zaman kazandırabilir.

Ürün seçerken işletmenin mevcut müşteri talebi ve kullanım kapasitesi de hesaba katılmalı. Yalnızca yeni olduğu için alınan, yeterince kullanılmayan bir ekipman bütçede beklenen karşılığı vermeyebilir.

Tedarik teklifinde yalnızca fiyatı karşılaştırmak yeterli mi?

Fuar ziyaretinin işletmeye sağlayacağı fayda, görüşmelerden alınacak somut bilgilerle artabilir. KDV dahil toplam bedel, ödeme planı, teslimat süresi, kurulum ve eğitim hizmeti ayrı ayrı sorulmalı.

Örneğin iki benzer cihazın etiket fiyatı yakın olsa bile bakım, sarf malzemesi ve servis giderleri farklılaşabilir. Tedarikçiden yazılı teklif almak, fuar sonrasında seçenekleri daha sakin biçimde değerlendirmeye yardımcı olur.

Kozmetik ve bakım ürünlerinde ise ambalaj miktarı, minimum sipariş adedi, raf ömrü ve düzenli tedarik imkânı karşılaştırılabilir. Küçük işletmeler açısından yüksek miktarlı alımın sağlayacağı birim fiyat avantajı, stokta bekleme süresiyle birlikte düşünülmeli.

Ürün tanıtımı ile kullanım yetkisi ayrı değerlendirilmeli

Medikal estetik veya cihaz tanıtımlarını takip edecek işletmelerin, ürünün kullanım amacı, teknik belgeleri ve kendi faaliyet kapsamına uygunluğu hakkında açıklama istemesi önem taşıyor.

Bir cihazın fuarda sergilenmesi, her işletmenin o cihazla her uygulamayı yapabileceğini göstermiyor. Satın alma öncesinde ürünün hangi amaçla kullanılacağı, kim tarafından uygulanabileceği ve işletmenin gerekli koşulları karşılayıp karşılamadığı açıklığa kavuşturulmalı.

Fuar nerede, ziyaret öncesinde ne kontrol edilmeli?

Etkinliğin adresi Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:1, Çankaya/Ankara’daki ATO Congresium. Organizasyon, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.