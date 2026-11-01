Ankara’da hafta sonu coşkusu elektrik kesintileriyle gölgelendi. Çankaya, Altındağ, Keçiören başta olmak üzere pek çok ilçede anlık şebeke arızaları yaşanırken, Elmadağ, Gölbaşı ve Kahramankazan'da planlı çalışmalar açıklandı. Binlerce vatandaş elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintiden etkilenen sokakları merakla araştırıyor.

Türkiye'nin kalbi başkent Ankara, haftanın ilk gününe ve hafta sonunun kalan saatlerine çeşitli bölgelerde yaşanan enerji kesintileriyle uyandı. Kent genelinde hem ani gelişen altyapı sorunları (şebeke arızası) hem de yetkili elektrik dağıtım şirketleri tarafından önceden planlanan bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle pek çok mahalle ve sokakta elektrik enerjisinde geçici aksaklıklar yaşanıyor. Evlerinde ve iş yerlerinde günlük rutinlerini sürdüren vatandaşlar, kesintilerin ne kadar süreceğini ve hangi bölgelerin etkilendiğini öğrenmek için arama motorlarında yoğun bir arayış içerisine girdi.

Altındağ ve Çankaya İlçelerinde Yoğun Şebeke Arızaları

Başkentin tarihi ve nüfus yoğunluğu en yüksek merkezlerinden biri olan Altındağ ilçesinde, anlık şebeke arızaları nedeniyle çok sayıda sokakta enerji kesintisi yaşanıyor. Bölge sakinleri, Örnek Mahallesi (İlkev Sokak), Aydıncık Mahallesi, Kavaklı Mahallesi (2200 Sokak), Aydınlıkevler Mahallesi (Uzayan ve Altınpark Sokakları) ile Hacı Bayram Mahallesi (Şehit Keskin ve Açık Sokaklar) hattında meydana gelen arızaların bir an önce giderilmesini bekliyor. Ekiplerin arızalanan noktalarda onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü ve en kısa sürede enerjinin yeniden verileceği bildirildi.

Öte yandan, Çankaya ilçesi kesintilerden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. Onlarca farklı mahallede aynı anda rapor edilen şebeke arızaları, başkent genelindeki enerji altyapısının ne kadar hassas bir dengede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çankaya sınırları içerisinde yer alan Korkutreis, Maltepe (Gazi Mustafa Kemal ve Süleymanbey Sokaklar), Ayrancı (Kuveyt Sokak), Mutlukent, Koru (2652 Funda Sokak) ve Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı mahallelerinde arıza kayıtları bulunuyor.

Ayrıca Ümitköy ve Öveçler çevresinde de geniş çaplı etkiler gözlemleniyor. Ümit Mahallesi genelinde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Doğan Taşdelen Caddesi, Meksika Sokak ile 2400'lü sokak numaralarına sahip (2401, 2433, 2449, 2475 ve çevreleri dahil) pek çok noktada enerji akışı kesilmiş durumda. Benzer şekilde Aşağı Öveçler ve Ata mahallelerinde Kabil Sokak, Lizbon Sokak, Şehit Kadir Büyükkızmaz Sokak ve 1000'li sokaklarda arıza çalışmaları yürütülüyor. Cevizlidere ve Huzur mahallelerinde ise 1066, 1125, 1150'li ve 1200'lü sokak hatlarında ekiplerin saha çalışmaları devam ediyor.

Keçiören ve Etimesgut'ta Anlık Kesintiler

Ankara'nın kalabalık yerleşim alanlarından Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde de anlık arızalar nedeniyle enerji kesintileri yaşanmaktadır. Keçiören'de Kuşcağız Mahallesi (Buharlı Sokak), 19 Mayıs Mahallesi ve Ayvalı Mahallesi genelinde (Uylaş Sokak, Yağmur Sokak, 180 ve 200'lü sokaklar) şebeke arızalarından kaynaklı kesintiler kaydedilmiştir. Etimesgut ilçesinde ise Altay Mahallesi (1408 Sokak) sakinleri benzer bir enerji kesintisiyle karşı karşıya kalmış olup, dağıtım şirketine bağlı ekiplerin arızayı gidermek için sahada olduğu aktarılmıştır.

Planlı Kesintiler ve Tesis Çalışmaları

Anlık arızaların yanı sıra, başkentin dış ilçelerinde enerji kalitesini artırmak ve şebekeyi yenilemek amacıyla önceden duyurulan planlı kesintiler de uygulanmaktadır. İlgili kurumlar tarafından paylaşılan saat aralıkları ve bölgeler şu şekildedir:

Elmadağ: 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde kapsamlı bir planlı kesinti uygulanmaktadır.

Gölbaşı: Sabah saat 09.30'da başlayan ve 17.30'a kadar sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında Örencik Mahallesi'nde şebeke çalışması yürütülmektedir. Yine Gölbaşı'nda Eymir Mahallesi'nde arıza kaynaklı planlı bir onarım faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

Kahramankazan: 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Dağyaka Mahallesi'nde altyapı ve tesis yenileme çalışmaları sebebiyle enerji verilememektedir.

Yetkililer, kesintilerin ilçe genelini kapsamadığını, yalnızca duyurularda belirtilen mahalle ve bu mahallelere bağlı sokakları etkilediğini vurgulamaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kademeli olarak tüm bölgelere yeniden elektrik enerjisi sağlanması beklenirken, vatandaşların olası güncellemeleri resmi kanallardan takip etmeleri önerilmektedir.