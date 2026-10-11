Ankara’da köye taşınmayı düşünenler için güzel manzara ve geniş bahçe tek başına yeterli değil. İşe ulaşım, internet bağlantısı, su altyapısı, sağlık hizmetleri ve kışın yol durumu günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Sürekli yaşanacak bir ev seçmeden önce araştırılması gereken konular, gerçekçi bütçe hesabı ve yerinde kontrol önerileri bu rehberde bir araya geliyor.

Ankara’da köye taşınmak isteyenler neyi araştırmalı? Ulaşım, internet ve kış koşulları

Ankara’da daha sakin bir hayat kurmak isteyenlerin seçenekleri arasında kırsal mahalleler ve köy olarak anılan yerleşimler bulunuyor. Bahçeli bir ev, açık alan ve şehir kalabalığından uzaklaşma fikri cazip gelebiliyor. Ancak hafta sonu birkaç saat geçirilen bir yerle yıl boyunca yaşanacak bir adresin ihtiyaçları aynı değil.

Köyde sürekli yaşam için ulaşım ve hizmetlerin yeterli olup olmadığı, köyün adından çok seçilen evin konumuna ve hanenin günlük ihtiyaçlarına bağlı. Aynı yerleşimde ana yol üzerindeki bir evle dışarıdaki bir evin ulaşımı, interneti ve altyapısı farklı olabilir. Bu nedenle “Ankara’da en iyi yaşanacak köy” sorusuna herkes için geçerli tek bir cevap vermek yerine, adres üzerinden araştırma yapmak gerekiyor.

Taşınma kararında manzara kadar pazartesi sabahı işe nasıl gidileceği, çocukların okula nasıl ulaşacağı ve soğuk bir akşamda evin nasıl ısıtılacağı da belirleyici olmalı.

Ulaşım: Kilometreden çok kapıdan kapıya süreyi ölçün

Bir evin Ankara merkezine uzaklığı, günlük ulaşımın ne kadar kolay olduğunu tek başına göstermez. Ana yola çıkış, kavşaklar, trafik, otopark ve aktarma süreleri toplam yolculuğu değiştirebilir. Özellikle şehirde çalışmaya devam edecek kişiler için hafta içi denemesi yapılması faydalıdır.

EGO’nun hareket saatleri sistemi, hat numarası üzerinden veya kalkış ve varış yerleri seçilerek sorgulama yapılmasına imkân veriyor. Taşınmayı düşündüğünüz adres için yalnızca otobüs bulunup bulunmadığını değil, güzergâhı ve hareket saatlerini de inceleyin.

İlçe merkezine ulaşan bir aracın evin bulunduğu mahalleye kadar devam ettiği varsayılmamalı. Duraktan eve yürünecek mesafe, yolun aydınlatması ve dönüşteki son sefer de araştırılmalı. Vardiyalı çalışanlar açısından sabah ilk sefer kadar gece dönüş imkânı önem taşır.

Yerinde deneme için bir iş gününde evden çıkıp gerçek hedefinize ulaşın. Ardından akşam dönüşünü yapın. Böylece yalnızca navigasyon tahmini değil, kendi yaşam düzeniniz için kullanılabilir bir süre elde edersiniz.

İnternet: Köyde bağlantı olması evde hizmet alınabileceğini göstermez

Uzaktan çalışanlar ve öğrenciler için internet, taşınma kararının temel koşullarından biri. “Burada internet var” şeklindeki genel bir bilgi yeterli olmayabilir. Seçilen binanın adresi, sunulabilecek bağlantı türü ve abonelik kurulabilmesi ayrıca araştırılmalı.

Türk Telekom’un altyapı sorgulama açıklamasına göre uygunluk, adres veya sabit telefon numarası üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu nedenle sorgulamayı ilçe ya da köy adıyla sınırlamak yerine, doğru kapı numarası üzerinden yapmak gerekiyor.

Servis sağlayıcıdan başvuru koşullarını, kurulum sürecini ve sunulabilecek hizmeti öğrenin. Altyapı sorgusu ilk bilgi verir; taşınma gününde bağlantının hazır olacağını kendiliğinden garanti etmez.

Mobil interneti yedek olarak kullanmayı düşünüyorsanız telefonun çekmesini yeterli kabul etmeyin. Evin içinde, çalışma odasında ve mümkünse farklı saatlerde bağlantıyı deneyin. Görüntülü görüşme, dosya gönderme ve bağlantının kopmadan sürmesi, yalnızca bir hız sonucundan daha açıklayıcı olabilir.

Su ve atık su: Mevcut bağlantıları ayrı ayrı araştırın

Bahçeli bir evde suyun bulunması kadar hangi kaynaktan sağlandığı ve kullanım koşulları da önem taşıyor. Şebeke bağlantısı, abonelik durumu, ev içi tesisat ve varsa depo hakkında bilgi alınmalı. Bahçe sulaması için kullanılan düzenin evin günlük ihtiyacından ayrı değerlendirilmesi gerekir.

ASKİ’nin resmî sitesinde Ankara’daki su arızaları ve kesintiler için ayrı bir bilgilendirme sayfası bulunuyor. Taşınılacak mahalleye ilişkin güncel duyurular bu kanal üzerinden takip edilebilir. Ancak tek günlük kesinti bilgisi, bir adresin bütün yıl boyunca yaşadığı durumu göstermez.

Mahalle sakinlerine özellikle yaz aylarındaki kullanım deneyimlerini sorun. Ev sahibiyle birlikte bağlantıları kontrol edin ve gerekli teknik bilgiyi ilgili kurumdan alın. Su basıncıyla ilgili bir sorun anlatılıyorsa bunun şebekeden mi, binanın tesisatından mı kaynaklandığı ayrıca değerlendirilmelidir.

Atık su bağlantısını da ayrı bir konu olarak ele alın. ASKİ, atık su hattı bulunmayan yerleşimler için fosseptik tip projeleri yayımlıyor. Dolayısıyla her evde kanalizasyon bağlantısı olduğu kabul edilmemeli; mevcut sistemin niteliği ve bakım ihtiyacı öğrenilmeli.

Kış koşulları: Ana yol açık olsa bile eve ulaşım farklı olabilir

Yazın yapılan bir ziyaret, kışın nasıl yaşanacağını anlamak için yeterli değildir. Evin eğimli bir yolda bulunması, gölgede kalan son bağlantı yolu veya araç park alanı, günlük ulaşımı etkileyebilir.

Araştırmayı yalnızca “köy yolu açılıyor mu?” sorusuyla sınırlamayın. Ana güzergâhtan evin kapısına kadar olan bölümün durumunu, geçmiş kışlarda yaşanan güçlükleri ve yol hizmetiyle ilgili başvuru kanalını öğrenin. Mahalle sakinlerinin deneyimi faydalıdır; hizmetin kapsamı ise ilgili birimden teyit edilmelidir.

Isınma sistemi de ev seçiminin bir parçası olmalı. Kullanılan yakıt, depolama alanı, tesisatın bakımı, çatı ve pencere durumu incelenmeli. Yalıtım hakkında teknik değerlendirme yapılmadan yalnızca evin büyüklüğüne bakarak ısınma gideri hesaplamak yanıltıcı olabilir.

Mümkünse evi soğuk veya yağışlı bir günde yeniden görün. Nem, hava akımı ve ulaşım güçlüğü gibi ayrıntılar, açık bir yaz gününde fark edilmeyebilir.

Sağlık, okul ve alışveriş: Günlük ihtiyaçların mesafesini çıkarın

Sürekli yaşam planında sağlık merkezi, eczane, okul ve market gibi noktaların nerede bulunduğu belirlenmeli. Yakında bir bina bulunması kadar hizmetin hangi günlerde ve nasıl sunulduğu da araştırılmalı.

Çocuklu aileler, kayıt yapılacak okulu ve ulaşım düzenini okul yönetimiyle görüşmeli. Servis, taşımalı eğitim veya aile aracıyla ulaşım seçeneklerinden hangisinin mümkün olduğu adres ve öğrenci koşulları üzerinden öğrenilmeli. Köyde okul binası görülmesi, ihtiyaç duyulan bütün sınıfların burada eğitim aldığı anlamına gelmez.

Alışveriş için de gerçek bir haftalık plan hazırlayın. Günlük ihtiyaçların nereden alınacağını, kargo teslimatının eve mi yoksa başka bir noktaya mı yapıldığını ve büyük alışveriş için kaç kez ilçeye gidileceğini hesaplayın.

Bu bilgiler, özellikle otomobili gün içinde bir kişinin kullandığı hanelerde önem kazanır. Diğer aile üyelerinin araç olmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ayrıca değerlendirilmelidir.

Bütçe: Kira düşerken ulaşım gideri artabilir

Köye taşınmanın daha ekonomik olup olmadığı, yalnızca kira veya ev fiyatı üzerinden anlaşılamaz. Yakıt, araç bakımı, ısınma, internet, bakım ve onarım giderleri birlikte hesaplanmalı.

Örneğin tamamen varsayımsal bir hesapta işe gidiş ve dönüş toplam 80 kilometreyse, ayda 22 iş günü için 1.760 kilometre yol yapılır. Araç 100 kilometrede 7 litre tüketiyorsa yalnızca bu yolculuklar yaklaşık 123,2 litre yakıt gerektirir. Bu tutar güncel litre fiyatıyla çarpılmalı; bakım ve diğer seyahatler ayrıca eklenmelidir.

Bu örnek Ankara köyleri için ortak bir maliyet değildir. Hesap yöntemini gösterir. Aynı ev, haftada bir gün merkeze giden kişiyle her gün işe gidip gelen aile için farklı bütçe sonuçları doğurabilir.

Evin belgeleri ve yerinde deneme: Kararı somutlaştırın

Satın alma veya uzun süreli kiralama öncesinde evin belgeleri, kullanım durumu ve abonelikleri ilgili kurumlarla kontrol edilmeli. “Burası köy evi” açıklaması, bütün teknik ve idari soruların yanıtlandığı anlamına gelmez. Yapının durumuna ilişkin inceleme de gerektiğinde uzmanla yapılmalıdır.

Son aşamada, imkân varsa kısa süreli bir deneme konaklaması değerlendirin. Gece sessizliği, günlük iş yükü, internet kullanımı ve alışveriş ihtiyacı ancak gerçekten zaman geçirildiğinde daha iyi anlaşılır. Köy yaşamının size uygunluğu, başkasının memnuniyetinden çok kendi düzeninizle ilgilidir.

Ankara’da köy hayatı için araştırılabilecek 10 yerleşim aşağıda. Bunlar kesin bir “en iyi köyler” sıralaması değildir; uygunluk, iş yerinizin konumuna ve günlük ihtiyaçlarınıza göre değişir. Köy olarak bilinen bu yerlerin çoğu bugün mahalle statüsündedir. İnternet, su, kanalizasyon ve ulaşım koşulları seçilecek evin adresinde ayrıca kontrol edilmelidir.

1. Karaoğlan — Gölbaşı

Gölbaşı çevresinde kırsal yaşam arayanların inceleyebileceği yerleşimlerden biri. Belediyenin mahalle listesinde ve kültür merkezleri arasında Karaoğlan bulunuyor. Gölbaşı yönündeki günlük yaşam bağlantısını korumak isteyenler için araştırılabilir.

Ev seçerken mahalle merkezindeki konumla dışarıdaki bir parseli ayrı değerlendirin. İşe ulaşım süresi, yol bağlantısı ve alışveriş mesafesi yerinde denenmeli.

2. Karataş — Çankaya

Çankaya Belediyesi, Karataş’ı ilçenin kırsal mahallelerinden biri olarak tanımlıyor. Belediyenin yakın tarihli haberinde Karataş İlkokulu da yer alıyor. Çankaya’da çalışırken kırsal bir çevrede yaşama seçeneğini araştıran aileler için değerlendirilebilir.

Çankaya sınırlarında bulunması, merkezdeki bütün hizmetlere kısa sürede ulaşılacağı anlamına gelmez. Okulun güncel kayıt koşulları, toplu taşıma ve iş saatlerindeki yolculuk süresi kontrol edilmeli.

3. İmrendi — Kahramankazan

Belediyenin tanıtımına göre İmrendi, Kahramankazan merkezinin yaklaşık 14 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Tarımın öne çıktığı yerleşimde tahıl, kavun, karpuz ve sebze üretiminden söz ediliyor. Belediye rehberinde ilkokul ve ortaokul da listeleniyor. Üretimin devam ettiği bir kırsal çevre arayanlar için dikkat çekici bir aday.

Kahramankazan çevresinde çalışanlar kendi iş güzergâhları üzerinden değerlendirebilir. Engebeli arazi nedeniyle evin eğimi, giriş yolu ve kışın araçla erişimi özellikle incelenmeli.

4. Tahtacıörencik — Güdül

Küçük ölçekli tarım, hayvancılık ve doğa dostu üretim çalışmalarıyla öne çıkıyor. Köyde faaliyet gösteren Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi, kırsal yaşamı ve yerel üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Üreticilerle ilişki kurmak ve köy yaşamına katılmak isteyenler için araştırılabilecek bir yer.

Her gün Ankara merkezine gidip gelecek kişiler, ulaşım yükünü dikkatle hesaplamalı. Uzaktan çalışanlar ise evde kurulabilecek sabit interneti ve mobil bağlantıyı taşınmadan önce denemeli.

5. Sorgun — Güdül

Sorgun, gölet ve orman çevresiyle öne çıkıyor. Resmî tanıtımlarda Sorgun Tabiat Parkı’nın karaçam ormanı, gölet ve çayır alanlarından oluşan doğal çevresi anlatılıyor. Doğaya yakınlık arayanlar için güçlü bir araştırma seçeneği.

Gezilecek bir doğa alanına yakın olmakla yıl boyunca rahat yaşamak farklı konular. Evin ısınması, kış ulaşımı ve günlük alışveriş imkânı ayrıca öğrenilmeli; park çevresindeki bir arazi doğrudan konut yapılabilir kabul edilmemeli.

6. Yeşilöz — Güdül

Güdül’e bağlı Yeşilöz, ilçenin kırsal yerleşimleri arasında bulunuyor. Kaymakamlığın sağlık hizmetleri açıklamasında Yeşilöz Sağlık Evi de sayılıyor. Güdül çevresinde yerleşim ve hizmet bağlantılarını birlikte araştırmak isteyenler için değerlendirilebilir.

Sağlık evi bulunması, sürekli hekim veya acil servis hizmeti verildiğini göstermez. Güncel çalışma düzeni, ilçe merkezine ulaşım ve evin bulunduğu noktadaki altyapı teyit edilmeli.

7. Macun — Beypazarı

Macun, Beypazarı merkezine yaklaşık sekiz kilometre uzaklıkta bulunan Yaşayan Köy açık hava müzesine ev sahipliği yapıyor. Beypazarı çevresinde kırsal yaşamla kültürel çevreyi birleştirmek isteyenler için araştırılabilir.

Turistik ziyaret noktası bulunması, bütün mahallede aynı hizmet düzeyi olduğu anlamına gelmez. Evden Beypazarı merkezine gerçek ulaşım süresi, market mesafesi ve internet bağlantısı kontrol edilmeli.

8. Alagöz — Polatlı

Alagöz, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında kullanılan karargâh binası ve bugünkü müzesiyle tanınıyor. Resmî turizm kaynağı ulaşımı Ankara–Eskişehir yolu üzerinden tarif ediyor. Ankara’nın batı yönünde kırsal yerleşim arayanlar için değerlendirilebilecek bir seçenek.

Tarihî kimliği yerleşimin ayırt edici özelliği. Sürekli yaşam açısından ise ana yoldan eve bağlantı, toplu taşıma, alışveriş ve iş yerine ulaşım ayrı incelenmeli.

9. Peçenek — Çamlıdere

Peçenek, Çamlıdere’nin tarihî yerleşimleri arasında anılıyor. Kaymakamlık ve Valilik kaynaklarında yerleşimin adı ve bölgenin tarihî kimliği bulunuyor. Ankara merkezine her gün gitme zorunluluğu bulunmayan, Çamlıdere çevresinde yaşam arayanlar için araştırılabilir.

Burada karar vermeden önce kışın yaşamı görmek önemli. Isınma gideri, evin yalıtımı, sağlık hizmetlerine erişim ve bağlantı yolları yerinde değerlendirilmelidir.

10. Mahkemeağacin — Kızılcahamam

Kızılcahamam merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta, Çeltikçi yolu üzerinde bulunan tarihî bir yerleşim. Kaya oyma mekânları ve kültürel jeositleriyle tanıtılıyor. Kızılcahamam çevresinde tarihî dokusu bulunan bir kırsal yerleşim arayanlara seçenek olabilir.

Ev seçerken yapının teknik durumu, yol bağlantısı ve hizmetlere erişim incelenmeli. Tarihî alanların ziyaret durumu ile konutun kullanım koşulları ayrı araştırılmalıdır.

Orman çevresinde yaşam arayanlara

1. Şahinler — Kızılcahamam

Şahinler çevresi, tabiat parkı ve orman dokusuyla öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki karaçam, sarıçam, kayın, meşe ve ardıç varlığını açıklıyor. Ağaçlık çevreyi yaşam tercihinin merkezine koyanlar için araştırılabilecek bir seçenek.

Sürekli yaşam için evin ana yola bağlantısı, kış ulaşımı ve ısınma gideri incelenmeli. Tabiat parkına yakınlık, her evin orman içinde bulunduğu anlamına gelmez.

2. Alakoç — Çamlıdere

Alakoç, Çamlıdere’ye bağlı kırsal yerleşimlerden biri. Çamlıdere Kaymakamlığı, ilçenin geniş bölümünün çam ve meşe ormanlarıyla kaplı olduğunu belirtiyor. Orman ağırlıklı bir bölgede köy yaşamını araştıranların yerinde görebileceği adaylardan.

İlçenin genel orman dokusu, seçilecek evin çevresini tek başına açıklamaz. Evin manzarası, yol durumu ve ilçe merkezindeki hizmetlere erişimi ayrıca görülmeli.

3. Doğancı — Çamlıdere

Doğancı, Çamlıdere’nin kırsal yerleşimleri arasında bulunuyor; kaymakamlığın coğrafya açıklamasında baraj çevresindeki yerleşimlerle birlikte anılıyor. Çamlıdere’nin doğal çevresinde, şehirden daha bağımsız bir yaşam düzeni kurmak isteyenler için araştırılabilir.

Ankara merkezine her gün gidip gelecekler ulaşım yükünü hesaplamalı. Ev seçerken kışın erişim, internet kurulumu ve alışveriş mesafesi belirleyici olacaktır.

Doğal güzellikleriyle öne çıkanlara

4. Pelitçik — Çamlıdere

Pelitçik, fosil ormanı alanıyla tanınıyor. Kaymakamlık, Pelitçik–Yahşihan çevresinde taşlaşmış ağaç kalıntılarının bulunduğunu açıklıyor. Doğal ve jeolojik çevreye ilgi duyanlar için farklılaşan bir yerleşim.

Buradaki “fosil ormanı”, günümüzde yaşayan ağaçlardan oluşan bir ormanla aynı şey değildir. Korunan alanların yakınındaki ev ve araziler için kullanım koşulları ayrıca araştırılmalı.

5. Yahşihan — Çamlıdere

Yahşihan da fosil alanıyla ilişkilendirilen yerleşimlerden biri. Çamlıdere’nin tarihî köy adları arasında da anılıyor. Doğa ve yerleşim tarihini birlikte önemseyenler için değerlendirilebilecek bir seçenek.

Sürekli yaşam açısından evin konumu önem taşıyor. Baraj veya doğal alan görüntüsü bulunan bir ilan, altyapı ve ulaşımın yeterli olduğunu göstermeyebilir.

6. Yukarı Çavundur — Çubuk

Yukarı Çavundur çevresi, Kayapınarı Göleti ile öne çıkıyor. Çubuk Belediyesi, göletin ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ve asfalt yolla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Çubuk çevresinde doğaya yakın kırsal yaşam arayanlar için araştırılabilir.

Gölete ulaşım bilgisiyle evin ulaşımını ayrı değerlendirin. Evden Çubuk merkezine yolculuk, toplu taşıma ve günlük alışveriş imkânı yerinde kontrol edilmeli.

Şehirle bağlantısını korumak isteyenlere

Bu gruptaki yerler Gölbaşı çevresindedir. Bazı kesimlerinde kırsal doku ile yeni konut gelişimi birlikte görülebilir; her sokakta aynı köy atmosferi beklenmemelidir.

7. Tulumtaş — Gölbaşı

Tulumtaş, Gölbaşı’nın yerleşimleri arasında bulunuyor ve belediyenin kültür merkezi listesinde yer alıyor. Gölbaşı çevresinde bahçeli yaşam seçeneği ararken şehir bağlantısını da değerlendirmek isteyenler için bir aday.

İncek, Gölbaşı veya başka bir iş noktasına ulaşım süresi, seçilen evin konumuna göre denenmeli. Yeni konut alanlarıyla eski yerleşim dokusu ayrı incelenmeli.

8. Hacılar — Gölbaşı

Hacılar, Gölbaşı çevresinde değerlendirilebilecek yerleşimlerden biri. Belediyenin Ekim 2026 açıklamasında, eylül ayında yol çalışması yapılan mahalleler arasında bulunuyor. Şehir hizmetleriyle bağlantısını koruyarak daha açık bir çevrede yaşamak isteyenler için araştırılabilir.

Mahallede yol çalışması yapılması, bütün sokakların aynı durumda olduğunu göstermez. Evin son bağlantı yolu, durak mesafesi ve altyapısı kontrol edilmeli.

9. Ballıkpınar — Gölbaşı

Ballıkpınar da Gölbaşı’nın yerleşimleri arasında ve güncel belediye yol çalışması açıklamasında yer alıyor. Gölbaşı çevresindeki yaşam seçeneklerini karşılaştıranların listesine eklenebilir.

Bahçeli ev tercihinde yalnızca bahçenin büyüklüğüne bakmayın. İşe ulaşım, okul, market, internet ve ısınma giderlerini birlikte karşılaştırın.

10. Oğulbey — Gölbaşı

Oğulbey’de belediyenin Ali Ayhan Kültür Merkezi bulunuyor. Gölbaşı yönünde kırsal yerleşim arayan, günlük ihtiyaçlarını ilçe bağlantısıyla karşılamayı planlayanlar için araştırılabilecek bir seçenek.

Evden ana güzergâha çıkış ve araçsız ulaşım imkânı özellikle incelenmeli. Kültür merkezi bulunması, diğer bütün hizmetlerin yürüme mesafesinde olduğu anlamına gelmez.

Ulaşım araştırmasının ilk adımı için EGO’nun resmî hareket saatleri sayfası kullanılabilir. İnternet ve altyapı içinse seçilen evin açık adresiyle ilgili hizmet sağlayıcılarına başvurulmalı. Taşınma kararını netleştiren şey, güzel bir hafta sonu görüntüsünün yanında sıradan bir iş gününün nasıl geçeceğini de görebilmektir.