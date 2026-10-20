Ankara’da aracını sigorta üzerinden onarıma götürecek sürücüler için servisin anlaşmalı olması tek başına yeterli değil. Poliçenin servis seçimi, muafiyet, parça ve ikame araç koşulları ödenecek tutarı etkileyebilir. Güncel servis listesini sigorta şirketinden doğrulamak, onarım kapsamını öğrenmek ve ek ücretleri yazılı istemek, teslim sonrasında beklenmedik masraflarla karşılaşma riskini azaltır. İşte kontrol edilmesi gerekenler.

Kaza veya hasar sonrasında servis arayan sürücüler için ilk adım, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin güncel anlaşmalı servis listesini kontrol etmek. İnternet aramalarında karşılaşılan bir işletme kaydı, servisin mevcut poliçeyle çalıştığını tek başına göstermiyor.

Allianz, Aksigorta ve Anadolu Sigorta gibi şirketler, resmî internet sitelerinde anlaşmalı oto servis sorgulama bölümleri sunuyor. Ankara’da servis ararken ilgili şirketin sayfasından il ve mevcut diğer filtreler üzerinden sorgulama yapılabilir. Listeden seçilen işletmenin adresi ve iletişim bilgileri kontrol edilerek hizmet kabulü önceden doğrulanmalı.

Arama sırasında yalnızca “sigorta anlaşmalı servis” ifadesini kullanmak yerine sigorta şirketinin adını da eklemek, doğru listeye ulaşmayı kolaylaştırır. Ardından şirketin müşteri hizmetleri veya acentesi üzerinden poliçe numarasıyla teyit alınması, araç sahibinin hangi koşullarla hizmet alacağını netleştirir.

Anlaşmalı servis her işlemi ücretsiz yapar mı?

Bir servisin sigorta şirketiyle anlaşmalı olması, araçtaki bütün işlemlerin poliçeden karşılanacağı anlamına gelmez. Onarımın kapsamı; hasarın niteliği, teminatlar, istisnalar ve poliçedeki özel şartlarla birlikte değerlendirilir.

Servis kabulünde hasarlı bölüm için yapılacak işlem ile araç sahibinin ayrıca istediği bakım veya onarımın ayrılması gerekir. Örneğin hasar onarımı sırasında talep edilen farklı bir işlem için ayrıca fiyat çıkabilir. Bu nedenle hangi kalemlerin sigorta dosyasına, hangilerinin araç sahibine ait olacağı önceden sorulmalı.

Poliçe ürünleri arasında servis kullanım koşulları da değişebiliyor. Allianz’ın ürün açıklamasında, bazı poliçe seçeneklerinde anlaşmalı özel servis kullanımında muafiyet uygulanmazken yetkili servis tercihinde belirtilen muafiyetin devreye girebildiği anlatılıyor. Bu örnek, aynı şirketin farklı ürünlerinde bile koşulların değişebileceğini gösteriyor.

Yetkili servis ile anlaşmalı servis aynı şey mi?

Yetkili servis, araç markasının servis ağıyla ilgili bir tanımlama. Anlaşmalı servis ise sigorta şirketiyle kurulan hizmet ilişkisini ifade ediyor. Bir işletme her iki niteliğe birden sahip olabilir.

Ancak sürücünün tercih ettiği yetkili servisin, satın aldığı sigorta ürününün uygun servis ağı içinde bulunup bulunmadığı ayrıca kontrol edilmeli. Şirketle anlaşma bulunması kadar, o anlaşmanın sizin poliçeniz için geçerli olması da önemli.

Allianz’ın Akıllı Kasko özel şartlarında, ilgili ürünün kendi anlaşmalı servis ağının kullanılmasının esas olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla genel servis listesindeki bir işletme için ürün bazında kontrol yapmak, olası kesintileri öğrenmenin temel adımlarından biri.

Muafiyet ve parça koşulları neden sorulmalı?

Muafiyet, hasarın belirli bir bölümünün poliçe koşulları çerçevesinde sigortalı üzerinde kalması anlamına gelir. Sürücünün servise gitmeden önce muafiyetin hangi durumda ve nasıl uygulanacağını öğrenmesi gerekir.

Değişecek parçaların niteliği, onarım yöntemi ve poliçede bu konulara ilişkin bir şart bulunup bulunmadığı da sorulmalı. “Sigorta karşılıyor” şeklindeki genel bir yanıt yerine, yapılacak işlemlerin ve araç sahibinden istenebilecek tutarın açıkça belirtilmesi daha sağlıklı olur.

Servise şu soruyu yöneltmek süreci somutlaştırır: “Bu hasar dosyasında benden alınacak herhangi bir ücret var mı; varsa hangi işlem için?” Yanıtın iş emri veya yazılı bilgilendirme üzerinde bulunması, sonradan çıkabilecek anlaşmazlıkları azaltabilir.

İkame araç herkese aynı süreyle verilmiyor

Araç serviste kaldığında ikame araç sağlanıp sağlanmayacağı, sürücülerin en çok önem verdiği konular arasında. Ancak bu hizmetin süresi ve koşulları her poliçede aynı değil.

Anadolu Sigorta’nın Birleşik Kasko ürün açıklamasında, belirli hasar durumlarında 7 veya 14 güne kadar ikame araç teminatı seçenekleri yer alıyor. Bu süreleri bütün sigorta şirketleri ve ürünleri için geçerli kabul etmemek gerekiyor.

İkame aracın ne zaman teslim edileceği, hangi sınıfta olacağı ve onarım uzarsa sürenin nasıl işleyeceği poliçe üzerinden öğrenilmeli. Servisin tahmini onarım süresi ile ikame araç hakkının süresi birbirinden farklı olabilir.

Aracı teslim ederken kayıt oluşturun

Servise bırakılan aracın mevcut durumunun fotoğraflanması; kilometre, yakıt seviyesi ve teslim edilen anahtarların kayda geçirilmesi yararlı olur. Teslim formunda araç bilgileri, bildirilen hasar ve talep edilen işlemler açıkça yazmalı.

Hasar dosyası numarası ile süreci takip edecek kişinin iletişim bilgileri de alınmalı. Onarım sırasında ek işlem gerekirse araç sahibine nasıl bilgi verileceği önceden konuşulmalı.

Ankara’da servis seçiminin yalnızca yakınlık veya işletme tabelasına göre yapılmaması gerekiyor. Güncel anlaşma, poliçeye uygunluk ve onarım kapsamının birlikte doğrulanması, aracını teslim edecek sürücünün ödeyeceği tutarı ve bekleyeceği hizmeti baştan öğrenmesini sağlar.