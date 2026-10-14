Ankara’da ikinci el otomobil sahibi olmak isteyenleri yalnızca ilan fiyatı değil, noter harçları, ekspertiz ücretleri ve zorunlu sigorta gibi ek masraflar bekliyor. 2026 yılındaki güncel yasal düzenlemelerle birlikte değişen maliyet kalemlerini ve araç alımında dikkat edilmesi gereken kritik detayları haberimizde derledik.

Türkiye genelinde olduğu gibi başkent Ankara'da da ikinci el otomobil pazarı hareketliliğini korurken, araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların yalnızca internet ilanlarındaki etiket fiyatlarına odaklanılması beklenmedik maliyet sürprizlerine yol açabiliyor. Beğenilen bir aracın bütçeye uygun olduğu düşünülerek çıkılan yolda, devir işlemlerinden mekanik kontrollere kadar pek çok kalem bütçeyi doğrudan etkiliyor.

İkinci el araç alım satım sürecinde ilan fiyatının ötesinde karşılaşılan bu masraflar, doğru bir finansal planlama yapılmasını zorunlu kılıyor. Özellikle 2026 yılında hayata geçen yeni yasal düzenlemeler ve nispi harç uygulamaları, noter masraflarında köklü değişiklikleri beraberinde getirirken, ekspertiz ve sigorta giderleri de toplam maliyeti şekillendiriyor.

Noter Devir Masraflarında Yeni Dönem ve Oransal Ücretler

Geçmiş yıllarda sabit bir tutar üzerinden ödenen noter devir ücretleri, yapılan yasal güncellemelerle birlikte tarihe karıştı. Araç alım satımlarında artık satış bedeli üzerinden binde 2 (0,002) oranında nispi harç uygulaması geçerli bulunuyor. Bu oran ne kadar düşük olursa olsun, kanunen belirlenen asgari 1.000 TL harç tutarı alt sınır olarak uygulanıyor.

Örneğin, orta segment bir araç için hesaplanan bu harç bedeline ek olarak noterlik hizmet bedeli, tescil belgesi masrafları ve yazı ücretleri de eklendiğinde, alıcının cebinden çıkacak tek seferlik resmi evrak bedeli 3.000 TL ile 4.500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca, zorunlu trafik sigortası poliçesi olmadan noterlikte devir işleminin başlatılamaması, sigorta masrafının da satış öncesinde peşinen ödenmesini zorunlu kılıyor.

Oto Ekspertiz Raporunun Hayati Önemi ve Güncel Fiyatlar

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren oto ekspertiz merkezleri, ikinci el araç alımının en kritik guvenlik duvarını oluşturuyor. Araçta olası bir gizli kazanın, değişen parçanın ya da boyalı alanların tespit edilmesi için tarafsız bir ekspertiz raporu alınması büyük önem taşıyor.

Paket içeriğine göre fiyatları değişen ekspertiz hizmetleri; yalnızca kaporta-boya kontrolünden, motor-mekanik testlerine, dyno ölçümlerinden hava yastığı ve detaylı Tramer (hasar kaydı) sorgulamalarına kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Ankara genelindeki güncel piyasada orta ve kapsamlı paketlerin maliyeti 5.500 TL ile 17.500 TL bandına kadar çıkabiliyor. Satıcı beyanına güvenerek ekspertiz yaptırmadan araç satın almak, ilerleyen dönemde binlerce liralık mekanik onarım masraflarıyla karşı karşıya kalmaya neden olabiliyor.

Hasar Kaydı ve Kilometre Sorgulamanın Püf Noktaları

Araç alım sürecinde masraf kalemlerinin yanı sıra bilgilerin doğruluğu da titizlikle incelenmelidir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden yapılan hasar kaydı (Tramer) sorgulaması, aracın geçmişte geçirdiği kazaların maliyetini ve sigorta şirketinden alınan ödeme miktarlarını gözler önüne serer. Çarpışma tutarlarının yüksek olması, aracın ağır hasarlı (pert) kaydına sahip olabileceğini gösterir.

Bununla birlikte, TÜVTÜRK muayene kayıtları üzerinden yapılan kilometre (KM) sorgulaması ile aracın orijinal kilometresinin düşürülüp düşürülmediği netleştirilmelidir. Şase numarası ve plaka uyumsuzlukları, ruhsat sahibinin kimlik bilgileri ile araç başındaki kişinin tutarlılığı da dolandırıcılık vakalarına karşı alınabilecek temel tedbirler arasında yer alır.

Ankara'da ikinci el araç alırken ilan fiyatının yanı sıra noter harçları, ekspertiz, sigorta ve olası bakım masraflarını içeren genel bir bütçe payı bırakmak, sorunsuz ve güvenli bir alışveriş deneyiminin anahtarını oluşturur.