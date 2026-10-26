Şok Marketler Ankara Gölbaşı Dağıtım Merkezi, bünyesinde istihdam edilmek üzere 20-50 yaş aralığında farklı pozisyonlar için geniş çaplı personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli meslek grupları için geçerli iş başvuru görüşmeleri, 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Gölbaşı Belediyesi Hizmet Binası içindeki Kariyer Noktası'nda gerçekleştirilecektir.

Türkiye genelinde istihdamı artırmaya ve işsizliği azaltmaya yönelik atılan adımlar hız kesmeden devam ederken, özel sektör ile yerel yönetimlerin iş birliği binlerce iş arayan vatandaş için yeni umut kapıları aralamaya devam ediyor.

Bu kapsamda perakende sektörünün öncü devlerinden biri olan Şok Marketler, Ankara'daki lojistik operasyonlarını daha da güçlendirmek amacıyla dev bir personel alım kampanyası başlattı. Ankara Gölbaşı Dağıtım Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere hayata geçirilecek bu geniş kapsamlı alım programı, farklı eğitim düzeylerinden ve mesleki tecrübelerden adaylara kapılarını aralıyor.

Gölbaşı Belediyesi'nin istihdama destek projeleri çerçevesinde koordine edilen süreç, iş arayan vatandaşlar ile büyük ölçekli kurumsal firmaları doğrudan bir araya getiriyor.

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Hangi Pozisyonlar İçin Personel Alınacak?

Şok Marketler'in Gölbaşı'ndaki dev dağıtım merkezinde görevlendirilmek üzere duyurulan ilan, çok geniş bir kadro yelpazesini kapsıyor. Belirlenen kriterlere ve niteliklere göre adayların başvurabileceği pozisyonlar şu şekilde sıralanıyor:

Sistem Operatörü: Dağıtım merkezinin teknolojik altyapısını, sistem akışını ve veri yönetimini koordine etmek üzere tercihen ön lisans ve lisans mezunu adaylar aranıyor.

Ofis Çalışanı: İdari işler, evrak yönetimi ve operasyonel süreçlerin takibinde görev alacak bu pozisyon için de tercihen ön lisans veya lisans mezunu adayların başvuruları kabul ediliyor.

Toplama Elemanı: Depo içerisindeki ürünlerin sipariş listelerine göre toplanması ve sevkiyata hazır hale getirilmesi süreçlerinde görev alacak adaylar için en az ilkokul mezunu olmak yeterli bulunuyor.

Sevkiyat Elemanı: Ürünlerin sevkiyat planına uygun olarak düzenlenmesi ve ilgili birimler arası koordinasyonun sağlanması için en az ilkokul mezunu personel alımı yapılıyor.

Yükleme Elemanı: Lojistik operasyonların fiziksel güce dayalı yükleme ve taşıma aşamalarında aktif olarak görev alacak en az ilkokul mezunu adaylar ekibe dahil edilecek.

Başvuru yapacak adaylar için genel yaş aralığı 20 ile 50 yaş olarak resmi şekilde belirlenmiş durumda.

Çalışma Şartları ve Sunulan Sosyal Yan Haklar Neler?

Kurumsal çalışma koşulları ve cazip yan haklarıyla dikkat çeken Şok Marketler Dağıtım Merkezi, personeline sunduğu imkanlarla da çalışma hayatında önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor. Adayları bekleyen çalışma şartları ve sosyal haklar şu başlıklar altında toplanıyor:

Vardiyalı Çalışma Sistemi: Operasyonun kesintisiz ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için uygun vardiya düzenlemeleri uygulanıyor.

Mali Haklar: Güvenceli temel ücretin yanı sıra performans odaklı prim sistemi , aylık mutfak bütçesini destekleyen alışveriş çeki ve bölge şartlarına uygun lokasyon ödeneği sağlanıyor.

Sosyal İmkanlar: Çalışanların ulaşım ve beslenme gibi günlük temel ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla servis ve yemek hizmeti eksiksiz olarak sunuluyor.

Yüz Yüze Görüşmeler Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

İş arayan vatandaşların heyecanla beklediği yüz yüze görüşmelerin tarihi ve yeri netlik kazandı. Organizasyona ev sahipliği ve aracılık eden Gölbaşı Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilere göre mülakatlar, 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Gölbaşı Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yer alan Kariyer Noktası'nda gerçekleştirilecek.

Adayların belirlenen günde ve saatte gerekli kişisel evraklarıyla birlikte şahsen mülakat alanında hazır bulunması büyük önem taşıyor. Kurumsal bir kariyer hedefleyen, lojistik ve perakende sektöründe kendine kalıcı bir yer bulmak isteyen adaylar için bu buluşma kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor.