Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile personel arayan firmaları güvenilir bir havuzda buluşturarak istihdama yön vermeye devam ediyor. 2022 yılından bu yana yaklaşık 20 bin başvuru alan merkez, uzman danışmanlık hizmetleri ve entegre eğitim projeleriyle bugüne kadar 2 bin 283 kişinin işe yerleşmesini sağladı.

Yerel yönetimlerin yalnızca alt yapı ve üst yapı projeleriyle değil, aynı zamanda toplumsal refahı artıran istihdam ve sosyal destek hamleleriyle de öne çıkması büyük bir önem taşıyor. Başkent Ankara'da iş arayan vatandaşların iş gücü piyasasına daha bilinçli, donanımlı ve profesyonel bir şekilde katılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Merkezi, istihdam zincirini güçlendiren projeleriyle binlerce vatandaşa umut kapısı oluyor.

Gençlik Parkı içerisinde hizmet veren merkez, iş arayan bireylere birebir kariyer danışmanlığı sunarken, nitelikli personel arayan firmaları da doğru adaylarla buluşturarak örnek bir köprü vazifesi görüyor.

İstihdam Zincirinin Üçüncü Halkası: BELMEK, BELTEK ve Kariyer Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Kariyer Merkezi'nin belediyenin diğer köklü eğitim ve meslek edindirme projeleriyle entegre bir şekilde çalıştığını belirtti. İstihdam odaklı çalışmaların Mayıs 2022'den bu yana kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Köroğlu, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:

"Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak istihdam yaratma konusunda Mayıs 2022 yılından itibaren önemli adımlar gerçekleştiriyoruz. Kısaca anlatmak gerekirse bu zincirin üç halkası var. İlk halka belediye meslek edindirme kurslarımız kısa ismiyle BELMEK'LER, 2. halkamız belediye teknik eğitim kurslarımız kısa ismiyle BELTEK'LER ve 3. halkamızda Kariyer Merkezlerimiz. Önceliğimiz hem BELMEK'LER hem de BELTEK'LER aracılığıyla hizmet verdiğimiz kursiyerlere istihdam yaratmak. Ama tabii kariyer merkezlerimizde tüm Ankaralılara hitap ediyoruz. Yani iş arayan insanlarla işçiye ihtiyacı olan firmaları doğru bir havuzda eşleştiriyoruz."

Uzman Danışmanlar Eşliğinde Profesyonel Hazırlık Süreci

Kariyer Merkezi'ne başvuran vatandaşlar, yalnızca bir iş ilanına yönlendirilmekle kalmıyor; aynı zamanda iş arama süreçlerini daha profesyonel yönetebilmeleri için uzman danışmanlardan birebir destek alıyor. Günümüz iş dünyasında rekabet edebilmenin ilk kuralı olan doğru sunum becerilerinin kazandırıldığını belirten Ayça Yusufoğlu Köroğlu, bu desteği şu ifadelerle vurguladı:

"Bir iş başvuru sürecinde neye ihtiyaçları var, CV nasıl hazırlanır, mülakatlara nasıl hazırlanılır gibi uzman arkadaşlarımız tarafından istedikleri zamanda danışmanlık desteği alabiliyorlar."

20 Bine Yakın Başvuru ve 2 Bin 283 Başarılı Yerleştirme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kariyer Merkezi İdari İşler Müdürü Orhan Koçak ise merkezine olan ilginin her geçen gün katlanarak arttığını ifade etti. Vatandaşların doğrudan merkeze gelerek nitelikli kariyer danışmanlığı hizmeti aldığını belirten Koçak, 20 bine yakın vatandaşın doğrudan başvuru yaptığını kaydetti.

2022 ile 2026 yılları arasındaki verileri paylaşan yetkililer, bu süreçte titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 2 bin 283 kişinin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesine doğrudan destek sağlandığını açıkladı. Nitelikli kariyer danışmanlığı fırsatıyla kişilerin kendilerini doğru bir şekilde tanıması, kabiliyetlerine uygun mesleklere yönlendirilmesi ve kariyer yolculuklarını profesyonelce planlaması hedefleniyor.

Başkentte İstihdam Seferberliği Sürecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kariyer Merkezi, işsizlikle mücadelede yerel yönetimlerin üstlenebileceği aktif rolün en somut kanıtlarından biri olarak öne çıkıyor. İş arayan vatandaşlar ile iş gücüne ihtiyaç duyan özel sektörü aynı platformda buluşturan bu yapı, başkent ekonomisine ve toplumsal istihdama katma değer sağlamaya devam ediyor. Merkezi ziyaret eden ya da dijital kanallar üzerinden başvuran binlerce Ankaralı, geleceğe daha güvenle bakma fırsatı buluyor.